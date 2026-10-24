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'यूएन की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत', संस्था के 81वें स्थापना दिवस पर गुटेरेस ने दुनिया को दिया संदेश

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने, शांति को बढ़ावा देने और मानवाधिकारों की रक्षा करने में संयुक्त राष्ट्र के महत्व पर फिर से जोर दिया है. शनिवार को अपने संदेश में उन्होंने कहा कि अपनी 81वीं वर्षगांठ मना रहे इस संगठन की आज दुनिया में पहले से ज्यादा जरूरत है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Oct 24, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Oct 24, 2026, 10:39 PM IST
'यूएन की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत', संस्था के 81वें स्थापना दिवस पर गुटेरेस ने दुनिया को दिया संदेश

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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'यूएन की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत', 81वें स्थापना दिवस पर गुटेरेस का संबोधन
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