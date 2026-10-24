'यूएन की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत', संस्था के 81वें स्थापना दिवस पर गुटेरेस ने दुनिया को दिया संदेश

गुटेरेस ने आगे कहा, 'संयुक्त राष्ट्र दिवस पर हम सिर्फ एक संस्था का नहीं, बल्कि एक विचार का उत्सव मनाते हैं. मानवता का भविष्य इस बात पर टिका है कि हम शांति, विकास और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर कितना काम करते हैं. 81 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र ने इस सोच को हकीकत में बदला है. हथियारों की जगह कूटनीति और कानूनों से विवादों को सुलझाकर, गरीबी और भुखमरी को खत्म करने की दिशा में काम करके. मानवाधिकारों को मजबूती देकर और युद्ध, आपदा व विस्थापन से जूझ रहे लोगों तक जीवन-रक्षक मदद पहुंचाकर हम ऐसा कर सकते हैं.'