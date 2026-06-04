UN चुनाव में बड़ा उलटफेर: जर्मनी चित, पाकिस्तान की छुट्टी, भारत के दोस्त ने मारी बाजी!

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है. बुधवार (3 जून 2026) को हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के चुनावों के परिणाम सामने आ चुके हैं. इस चुनाव के बाद पाकिस्तान की यूएन से छुट्टी हो गई है और किर्गिस्तान को सुरक्षा परिषद (UNSC) के गैर-स्थायी सदस्यता हासिल हुई है. एशिया-पैसिफिक ग्रुप से किर्गिस्तान अब पाकिस्तान की जगह लेगा. इस चुनाव परिणाम के साथ ही भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सदस्यता साल 2026 के अंत तक यूएन से समाप्त हो जाएगी.

वहीं पाकिस्तान की जगह अब किर्गिस्तान का यूएन के अस्थायी सदस्य के तौर पर नया कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा. किर्गिस्तान अगले 2 सालों तक यानि कि 31 दिसंबर 2028 यूएन का अस्थायी सदस्य रहेगा. इसके पहले साल 1992 में किर्गिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया गया था. साल 1992 के बाद ये पहला मौका है जब किर्गिस्तान को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुरक्षा परिषद का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है.

यूएन चुनाव में हुई कांटे की टक्कर, 5 नए सदस्य देशों को मिली जगह

एशिया-पैसिफिक ग्रुप की सीट को लेकर किर्गिस्तान और फिलीपींस के बीच काफी दिलचस्प मुकाबला हुआ दोनों देशों के बीच कांटे की टक्कर रही. चुनाव प्रक्रिया के दौरान 4 चरणों तक मतदान कराया गया. आखिरकार किर्गिस्तान ने 142 देशों का समर्थन हासिल करते हुए शानदार जीत दर्ज की, जबकि फिलीपींस के पक्ष में 49 वोट पड़े. इस चुनाव में किर्गिस्तान के साथ-साथ ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा जिम्बाब्वे भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2027-2028 तक के कार्यकाल के लिए गैर-स्थायी सदस्य चुने गए हैं. इन देशों को आगामी 2 वर्षों तक सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा.

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कौन से 5 देश यूएन की सदस्यता से बाहर हुए

पाकिस्तान इस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर-स्थायी सदस्य है, लेकिन उसका मौजूदा कार्यकाल वर्ष 2026 के अंत तक समाप्त हो जाएगा. इसके बाद एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए निर्धारित सीट पर किर्गिस्तान परिषद का हिस्सा बनेगा. साथ ही, पांच नए देश उन सदस्य देशों की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल 2026 के आखिर में खत्म हो रहा है. इनमें पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया शामिल हैं. नए चुने गए देशों के शामिल होने के साथ परिषद की संरचना में बदलाव देखने को मिलेगा.

इस चुनाव में जर्मनी को लगा सबसे बड़ा झटका

पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के समूह (WEOG) की सीटों के लिए हुए मतदान में ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रमशः 131 और 134 वोट हासिल किए. वहीं, चुनाव से पहले मजबूत दावेदार माने जा रहे जर्मनी को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सका और उसे केवल 104 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा. इस नतीजे ने कई पर्यवेक्षकों को भी चौंका दिया, क्योंकि जर्मनी को जीत का प्रमुख दावेदार माना जा रहा था.

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