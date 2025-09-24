UNGA की मीटिंग में ट्रंप का किसने रोका था एस्केलेटर? खराब टेलीप्रॉम्प्टर के लिए कौन जिम्मेदार, विवाद के बाद UN ने बताया सच
UN says Trump team to blame for escalator teleprompter: संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के मंच से ट्रंप ने खराब एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर शिकायत की थी. अब इस मामले में यूएन ने पलटवार करते हुए मामले की पूरी तरह पोल खोल दी है. जानें आखिर UNGA की मीटिंग में ट्रंप का किसने रोका था एक्सीलेटर? खराब टेलीप्रॉम्प्टर के लिए कौन है जिम्मेदार, विवाद के बाद UN ने क्या बताया सच.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 24, 2025, 09:06 AM IST
Trump escalator teleprompter Video In UNGA: न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मंगलवार को 80वीं जनरल असेंबली में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खराब एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर की शिकायत करते हुए यूनाइटेड नेशंस (UN) पर जमकर निशाना साधा था. डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) को संबोधित करते हुए कहा कि यूनाइटेड नेशंस से उन्हें आजतक सिर्फ एक खराब टेलीप्रॉम्प्टर और एक खराब एस्केलेटर ही मिला है. जिसके बाद अब इस मामले में संयुक्त राष्ट्र ने पूरी सच्चाई बताई है. आइए समझते हैं पूरी बात.

खराब एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर से खफा ट्रंप

खराब एस्केलेटर पर चढ़ते हुए ट्रंप

जानें पहले विवाद
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन था. इस दौरान उन्हें दो बार अजीब समस्याओं से जूझना पड़ा. पहला तो यह कि  जब ट्रंप और उनकी पत्नी कार्यक्रम में पहुंचे तो एस्केलेटर बीच रास्ते में अचानक रुक गया. दूसरा जब वह अपना भाषण दे रहे थे तो टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया. जिसके बाद ट्रंप ने जमकर यूएन को सुनाया था. ट्रंप ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, "संयुक्त राष्ट्र ने मुझे दिया बस एक रुका हुआ एस्केलेटर!" उन्होंने यह भी मजाक किया कि अगर उनकी पत्नी मेलानिया फिट न होतीं, तो शायद गिर जातीं. लेकिन असल में यह गड़बड़ यूएन की नहीं, ट्रंप की अपनी टीम की थी. जो अब खुलासा हुआ है.

अब जानें सच्चाई
इस मामले में  यूएन के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने साफ किया कि एस्केलेटर रुकने का कारण ट्रंप के साथ आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का एक वीडियोग्राफर था. दुजारिक ने बयान में कहा, "वीडियोग्राफर ने अनजाने में एस्केलेटर के ऊपरी हिस्से पर सेफ्टी मैकेनिज्म को ट्रिगर कर दिया. यह सिस्टम लोगों या सामान को गियर में फंसने से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है."  जब ट्रंप और मेलानिया एस्केलेटर पर थे, तभी यह रुक गया. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी करोलिन लेविट ने ट्वीट कर यूएन से जांच की मांग की, लेकिन यूएन ने जवाब में सारी जिम्मेदारी अमेरिकी टीम पर डाल दी.

टेलीप्रॉम्प्टर विवाद: व्हाइट हाउस का ऑपरेशन
ट्रंप ने भाषण शुरू होते ही टेलीप्रॉम्प्टर के खराब होने पर तंज कसा था और कहा था, "जो इसे चला रहा है, वो मुश्किल में है!" लेकिन एक वरिष्ठ यूएन अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि टेलीप्रॉम्प्टर को व्हाइट हाउस की टीम ही ऑपरेट कर रही थी.  यानी, खराबी के लिए यूएन को दोष देना गलत था. करीब 10 मिनट बाद टेलीप्रॉम्प्टर ठीक हुआ, लेकिन तब तक ट्रंप ने यूएन को 'नाकारा' करार दे दिया था.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे

