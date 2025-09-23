UN के इस एक फैसले से धरा रह जाएगा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इन यूरोपीय देशों की बड़ी चाल

Iran News: ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर संयुक्त राष्ट्र (UN) के स्नैपबैक प्रतिबंधों की डेडलाइन अब करीब आ रहा है. 30 दिन की समयसीमा खत्म होने के बाद ईरान पर फिर से कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लागू हो सकते हैं, जिससे पहले से जूझ रही उसकी अर्थव्यवस्था पर अधिक दबाव पड़ने वाला है. बता दें कि यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब वेस्ट एशिया में इजरायल-हमास युद्ध के चलते तनाव चरम पर पहुंचे हैं.

ईरान पर लगा स्नैपबैक का प्रतिबंध

बता दें कि साल 2015 में हुए ईरान परमाणु समझौते (JCPOA) में स्नैपबैक का प्रावधान रखा गया था. इसके तहत अगर कोई भी पक्ष यह साबित कर दे कि ईरान समझौते का पालन नहीं कर रहा है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बिना ही 30 दिन के अंदर पुराने सभी प्रतिबंध वापस लागू हो सकते हैं. इसमें ईरान की संपत्तियों को फ्रीज करना, हथियारों की बिक्री पर रोक, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर पाबंदी, यात्रा प्रतिबंध और परमाणु तकनीक के ट्रांसफर पर रोक शामिल है.

ईरान पर लगा आरोप

फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन (E3) ने 28 अगस्त 2025 को संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया कि ईरान समझौते का पालन नहीं कर रहा है. ईरान का कहना है कि अमेरिका के साल 2018 में समझौते से बाहर निकलने के बाद यह डील अमान्य हो गई थी, लेकिन यूरोपीय देश और UN इसे मान्यता नहीं देते. ईरान ने हाल ही के कुछ सालों में अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी (IAEA) की जांचों को सीमित कर दिया है, खासतौर पर जून 2025 में इजरायल-ईरान युद्ध के बाद. इस युद्ध में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी.

ईरान पर बढ़ेगा स्नैपबैक प्रतिबंध?

ईरान का दावा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, लेकिन वह अब 60 प्रतिशत तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, जो वेपन ग्रेड लेवल के बेहद करीब है. JCPOA के तहत ईरान को केवल 3.67 प्रतिशत तक यूरेनियम संवर्धन की अनुमति थी और स्टॉकपाइल की लिमिट 300 किलो थी. IAEA के मुताबिक जंग से पहले ईरान के पास लगभग 9,875 किलो यूरेनियम था, जिसमें से 440 किलो 60 प्रतिशत तक संवर्धित था. इससे ईरान चाहे तो कई परमाणु हथियार बना सकता है. बता दें कि UN सुरक्षा परिषद में साउथ कोरिया की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, जिससे स्नैपबैक प्रतिबंध लागू होने की संभावना बढ़ गई है. चीन और रूस ने ईरान का समर्थन किया, लेकिन यूरोपीय देशों ने प्रतिबंधों के पक्ष में वोट दिया. अब ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर प्रतिबंध लगा तो वह न्यूक्लियर प्रॉलिफिरेशन ट्रीटी (NPT) से बाहर निकल सकता है, हालांकि एक्सपर्ट्स को ईरान की इन बातों पर भरोसा नहीं है.

FAQ

स्नैपबैक प्रतिबंध क्या हैं?

स्नैपबैक वे पुराने UN प्रतिबंध हैं, जो ईरान के परमाणु समझौते के उल्लंघन पर बिना किसी वीटो के 30 दिन में फिर से लागू हो सकते हैं.

ईरान पर प्रतिबंध क्यों लग रहे हैं?

ईरान पर आरोप है कि वह 2015 के परमाणु समझौते का पालन नहीं कर रहा है और यूरेनियम संवर्धन की सीमा तोड़ चुका है.