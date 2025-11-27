Advertisement
गांवों से मुंह मोड़ रही दुनिया.... केवल बची 19% आबादी, शहरों में 81 फीसदी बढ़ी जनसंख्या; UN की चौंकाने वाली रिपोर्ट

Increasing Urbanization UN Report: संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में तेजी से शहर में लोगों की आबादी बढ़ रही है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 27, 2025, 11:11 AM IST
World Urbanization Prospects 2025: शहरों में अधिक सुविधा होने के कारण गांव-घरों से लोग यहां बसने आते हैं. जाहिर है कि गांव के मुकाबले शहरों में अच्छे स्कूल, अस्पताल, बेसिक सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और नौकरियां होती है. इन सुविधाओं के चलते काफी लोग गांव में अपनी घर-गृहस्थी छोड़ शहरों में बसने लगे हैं. इसके चलते कई गांव अब खाली भी होने लगे हैं. संयुक्त राष्ट्र (UN) ने हाल ही में इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की है. इसके मुताबिक हमारी दुनिया अब गांव-घरों से निकलकर पूर्ण रूप से शहरों में बस चुकी है. 

तेजी से बढ़ रहा शहरीकरण 

UN की 'वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्टस 2025' रिपोर्ट के मुताबिक आज के समय में विश्व की कुल आबादी के 81 प्रतिशत लोग शहरी इलाकों में रहते हैं. यह आंकड़ा इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि केवल 7 साल पहले साल 2018 में यह केवल 55 प्रतिशत ही था. इससे साफ पता चलता है कि शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन एकदम तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. वहीं कुल शहरी आबादी में से 45 प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 36 प्रतिशत जनसंख्या कस्बों के नागरिक हैं. 

क्यों शहरों में पलायन कर रहे लोग? 

रिपोर्ट के मुताबिक इस विकास और भारी पलायन के चलते अब पूर्ण रूप में गांव में रहने वालों की आबादी सिमटकर सिर्फ 19 प्रतिशत ही बच गई है.  अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2025 तक विश्व की तकरीबन 83 प्रतिशत आबादी शहरों में पहुंच जाएगी. बता दें कि विश्व में 2 प्रमुख कारणों से शहरीकरण की लहर आई है. पहला यह कि लोग बड़े पैमाने पर शिक्षा और रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर विकास के चलते कई गांव समय के साथ खुद ही शहरों में बदल गए हैं.  

दुनिया के घनी आबादी वाले शहर 

UN की रिपोर्ट के मुताबिक विकास के चलते कई गांवों को शहर में बदल दिया गया है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर लोगों ने पलायन किया. भारत जैसे देश में लोग शिक्षा और रोजगार की तलाश में शहर की ओर जाते हैं. वहीं अब दुनियाभर के गांवों में केवल 19 प्रतिशत आबादी ही बची है. बता दें कि भारत का मुंबई शहर दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में नंबर 1 पर है. इसके बाद कॉन्गो का कसाई, पाकिस्तान का कराची, भारत का सूरत, अहमदाबाद, बेंगलुरु, सोमालिया का मोगादिशु, हॉन्ग कॉन्ग का तमार और कॉन्गो का किनशासा है.  

