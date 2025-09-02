Sudan: आसमान से गिरे खजूर में अटके... युद्ध से जानकर भागे तो मौत बन बरसे पहाड़, 1000 लोग दफन, जिंदा बचा केवल 1
Advertisement
trendingNow12905715
Hindi Newsदुनिया

Sudan: आसमान से गिरे खजूर में अटके... युद्ध से जानकर भागे तो मौत बन बरसे पहाड़, 1000 लोग दफन, जिंदा बचा केवल 1

Sudan Landslide: सूडान में लैंडस्लाइड के कारण पूरा एक गांव तबाह हो गया. हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो हुई सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 10:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sudan: आसमान से गिरे खजूर में अटके... युद्ध से जानकर भागे तो मौत बन बरसे पहाड़, 1000 लोग दफन, जिंदा बचा केवल 1

Sudan Landslide Killed 1000 People: सूडान में कुदरत का करिश्मा और कहर दोनों एक साथ देखने के लिए मिला. रविवार को पश्चिमी सूडान के दूरदराज मर्रा पर्वत क्षेत्र में भीषण भूस्खलन हुआ, जिससे भारी तबाही मच गयी. विद्रोही संगठन 'सूडान लिबरेशन मूवमेंट/आर्मी' (SLM/A) ने दावा किया है कि इस हादसे में कम से कम 1000 लोगों की मौत हो चुकी है. 

संगठन के मुताबिक, यह भूस्खलन लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण हुआ, जिसने तरासिन गांव को पूरी तरह समतल कर दिया. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे गांव में सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बचा है. पता हो यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब देश पहले से ही गहरे संघर्ष और मानवीय संकट से जूझ रहा है. 

इसे भी पढ़ें- दुनिया का इकलौता देश जहां दिखता है 'हरा' सूरज, साइंटिस्ट ने बताया चौंकाने वाला कारण

Add Zee News as a Preferred Source

पूरा गांव तबाह, बचा सिर्फ एक

SLM/A द्वारा जारी बयान के अनुसार, तरासिन गांव पूरी तरह से मिट्टी के ढेर में बदल गया है. लोगों को बचाने का कोई मौका तक नहीं मिला. भूस्खलन इतना तेज और व्यापक था कि सैकड़ों लोग मलबे में दबकर तुरंत ही मौत के शिकार हो गए. संगठन ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से तत्काल मानवीय सहायता की अपील की है.

जंग से उजड़े लोग, पहाड़ों में मिली मौत

तरासिन गांव में रहने वाले अधिकांश लोग उत्तर दरफूर से आए शरणार्थी थे, जो सूडानी सेना और अर्धसैनिक बल 'रैपिड सपोर्ट फोर्सेज' (RSF) के बीच चल रही जंग से भागकर इस क्षेत्र में शरण लेने आए थे. लेकिन यहां भी उन्हें कुदरत का कहर झेलना पड़ा.

लाखों लोग हुए गृह युद्ध का शिकार

सूडान में अप्रैल 2023 से शुरू हुआ गृह युद्ध अब तक लाखों लोगों की जान ले चुका है. अमेरिका के एक अधिकारी के मुताबिक, इस संघर्ष में अब तक करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 1.2 करोड़ लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं.
 

इसे भी पढ़ें- इंडोनेशिया में बांग्लादेश जैसे हालात, सरकार के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा, दिन दहाड़े वित्त मंत्री का घर लूटा

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

Sudan landslide

Trending news

इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
china
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
Delhi riot conspiracy case
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
weather update
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
Manipur
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
Vice President Elections
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
DNA Analysis
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
;