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न अमेरिका, न इजरायल... अचानक ईरान पर मिसाइलों की बौछार, कौन बना तेहरान का नया सीक्रेट दुश्मन?

US-Iran Conflict: पश्चिम एशिया में साल 2026 की शुरुआत से ही संघर्ष जारी है. हाल ही में अमेरिका ने ईरान पर कुठ हवाई हमले किए. इसके कुछ समय बाद ही यहां के कई शहरों पर और धमाके हुए. इन धमाकों के पीछे किसका हाथ है, ये अबतक नहीं पता चल पाया.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 10, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:26 PM IST
न अमेरिका, न इजरायल... अचानक ईरान पर मिसाइलों की बौछार, कौन बना तेहरान का नया सीक्रेट दुश्मन?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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