/न अमेरिका, न इजरायल... अचानक ईरान पर मिसाइलों की बौछार, कौन बना तेहरान का नया सीक्रेट दुश्मन?

अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने गुरुवार ( 9 जुलाई 2026) को ईरानी लोकल समय के मुताबिक, सुबह 6 बजकर 30 मिनट पर बताया कि उसने तेहरान पर हमलों का एक दौर पूरा कर लिया है, जिसमें लगभग 90 ठिकानों को निशाना बनाया गया. इसके कुछ ही समय बाद ईरानी मीडिया आउटलेट्स ने देश के बुशहर और सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांतों, अहवाज और चाबहार शहरों समेत अन्य इलाकों को निशाना बनाकर किए गए कई हवाई हमलों और धमाकों की खबर दी. सेंट्रल कमांड की ओर से इन हमलों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई. ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और कतर पर बड़े पैमाने पर हमला किया.अधिकारियों ने बाद में कहा कि सऊदी अरब और UAE दोनों ने ईरान पर हवाई हमले किए थे, जब तेहरान ने उनके देशों में ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया था.