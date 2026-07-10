/न अमेरिका, न इजरायल... अचानक ईरान पर मिसाइलों की बौछार, कौन बना तेहरान का नया सीक्रेट दुश्मन?

West-Asia War: अमेरिका ने ईरान पर हमले खत्म करने की घोषणा कर दी थी. हालांकि, इसके बावजूद ईरान पर कुछ हवाई हमले हुए, जिसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर तेहरान को कौन टारगेट कर रहा है.
गुरुवार ( 10 जुलाई 2026) को हुए ये हवाई हमले दक्षिणी ईरान के कई इलाकों में हुए. ये अटैक ठीक उसी समय पर हुए, जब ईरान दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को दफनाने की तैयारी कर रहा था.
भले ही ईरान ने हमलों के लिए सीधे तौर पर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, लेकिन एक ईरानी सांसद ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को चेतावनी दी है कि वह ईरान के खिलाफ अभियान में अमेरिका को कथित तौर पर मदद दे रहा है. वहीं अरब देशों ने ईरान के इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. इजरायल ने भी किसी भी तरह के हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है. ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब अमेरिका से इस बात पर चर्चा की जा रही है कि जहाजों की आवाजाही के लिए होर्मुज स्ट्रेट खुला रहना चाहिए या नहीं. ईरान का कहना है कि इसपर उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए और जहाजों को तेहरान को शुल्क देना शुरू करना चाहिए.
अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने गुरुवार ( 9 जुलाई 2026) को ईरानी लोकल समय के मुताबिक, सुबह 6 बजकर 30 मिनट पर बताया कि उसने तेहरान पर हमलों का एक दौर पूरा कर लिया है, जिसमें लगभग 90 ठिकानों को निशाना बनाया गया. इसके कुछ ही समय बाद ईरानी मीडिया आउटलेट्स ने देश के बुशहर और सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांतों, अहवाज और चाबहार शहरों समेत अन्य इलाकों को निशाना बनाकर किए गए कई हवाई हमलों और धमाकों की खबर दी. सेंट्रल कमांड की ओर से इन हमलों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई. ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और कतर पर बड़े पैमाने पर हमला किया.अधिकारियों ने बाद में कहा कि सऊदी अरब और UAE दोनों ने ईरान पर हवाई हमले किए थे, जब तेहरान ने उनके देशों में ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया था.
इजरायल भी आमतौर पर ईरान पर हमले करने के बाद इसकी जिम्मेदारी ले लेता है. हालांकि इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. ऐसे में ईरान ने UAE पर आरोप लगाते हुए ईरानी सरकारी मीडिया ने ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य और IRGC के पूर्व कमांडर इस्माइल कौसारी के हवाले से कहा कि UAE को अमेरिका के साथ सहयोग करने की कीमत चुकानी होगी. उन्होंने UAE पर अमेरिकी हमलों में पर्दे के पीछे भूमिका निभाने का आरोप लगाया. बता दें कि ईरान ने हमेशा खाड़ी देशों पर जंग में अमेरिका का साथ देने का आरोप लगाया है. साल 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद से अमेरिका ने अरब देशों में अपने मिलिट्री बेस का बड़ा नेटवर्क बनाए रखा है, जिसमें बहरीन भी शामिल है. यहां अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर है.