UNGA की बैठक से पहले इजरायल को एक और झटका, कनाडा-UK-ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस ने फिलिस्तीन को दी मान्यता

France recognises Palestinian state: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की औपचारिक घोषणा कर दी है. इसके साथ ही फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की तरह धीरे धीरे दुनिया के तमाम देशों का समर्थन बढ़ रहा है. मैक्रो के ऐलान के साथ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र से पहले ऐसा फैसला करने वाला वो नवीनतम पश्चिमी देश बन गया है. फ्रांस का ये फैसला कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता देने की घोषणा के एक दिन बाद आया है.

इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच शांति चाहता हूं: मैक्रों

फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के इस कदम को व्यापक रूप से गाजा में जारी सैन्य अभियान के बीच इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने के नए प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. राष्ट्रपति मैक्रों ने न्यूयॉर्क में आयोजित टू-स्टेट सॉल्युसन पर एक समिट में कहा, 'समय आ गया है. यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के प्रति मेरे देश फ्रांस की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता के अनुरूप, मैं इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच शांति चाहता हूं. इस कारण मैं घोषणा करता हूं कि फ्रांस फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता देता है. '

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक यूएन के सत्र को संबोधित करते हुए मैक्रों ने कहा कि फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना ही एकमात्र समाधान है जो इजरायल को शांति से रहने देगा. मैक्रों ने अपने इस फैसले को आतंकवादी संगठन हमास की हार भी बताया है.

140 से ज्यादा देश फिलिस्तीन को दे चुके हैं मान्यता

मैक्रो ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, 'हमें दो-राज्य समाधान की संभावना को बनाए रखने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सब कुछ करना चाहिए, जिससे लोग शांति और सुरक्षा के साथ-साथ रह सकें. मैक्रों ने कहा, 'फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों को मान्यता देने से इजरायल के लोगों के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

आप आतंकवाद को बढ़ा दे रहे: नेतन्याहू

फ्रांस का ये कदम इजरायल के कड़े विरोध के बावजूद उठाया गया है, जब उसने यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने की आलोचना करते हुए इसे हमास और आतंकवाद को पुरस्कृत करने वाला फैसला बताया था. अभी कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजरायल और फिलिस्तीन के लिए टू स्टेट सॉल्युशन के कार्यान्वयन के आह्वान वाले प्रस्ताव का समर्थन किया था. इन देशों में, कनाडा ने सबसे पहले इसकी घोषणा की, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर यूके ने. ये फैसला इन देशों द्वारा तेल अवीव में चल रहे संघर्ष में सीजफायर के लिए राजी नहीं होने पर मान्यता देने की उनकी पिछली प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है. आपको बताते चलें कि 140 से ज़्यादा देश पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं. ब्रिटेन और फ्रांस के हालिया ऐलान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दोनों ही देश G-7 और यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं.