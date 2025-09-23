UNGA की बैठक से पहले इजरायल को एक और झटका, कनाडा-UK-ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस ने फिलिस्तीन को दी मान्यता
Advertisement
trendingNow12932979
Hindi Newsदुनिया

UNGA की बैठक से पहले इजरायल को एक और झटका, कनाडा-UK-ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस ने फिलिस्तीन को दी मान्यता

France recognises Palestinian state: प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी अमेरिकी यात्रा के बाद देशों को जवाब देने की बात दोहराई है. नेतन्याहू ने कहा, 'कोई फिलिस्तीन नहीं बनेगा. हमारी धरती के मध्य में एक आतंकवादी राज्य की स्थापित करने की नई कोशिशों का जवाब दिया जाएगा. सात अक्टूबर के भयावह नरसंहार के बाद फिलिस्तीनी को मान्यता देने वाले नेताओं के लिए मेरा स्पष्ट संदेश है: आप आतंक को भारी इनाम दे रहे हैं. मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होगा. जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 23, 2025, 04:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UNGA की बैठक से पहले इजरायल को एक और झटका, कनाडा-UK-ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस ने फिलिस्तीन को दी मान्यता

France recognises Palestinian state: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की औपचारिक घोषणा कर दी है. इसके साथ ही फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की तरह धीरे धीरे दुनिया के तमाम देशों का समर्थन बढ़ रहा है. मैक्रो के ऐलान के साथ न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र से पहले ऐसा फैसला करने वाला वो नवीनतम पश्चिमी देश बन गया है. फ्रांस का ये फैसला कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता देने की घोषणा के एक दिन बाद आया है.

इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच शांति चाहता हूं: मैक्रों

फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के इस कदम को व्यापक रूप से गाजा में जारी सैन्य अभियान के बीच इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने के नए प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. राष्ट्रपति मैक्रों ने न्यूयॉर्क में आयोजित टू-स्टेट सॉल्युसन पर एक समिट में कहा, 'समय आ गया है. यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के प्रति मेरे देश फ्रांस की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता के अनुरूप, मैं इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच शांति चाहता हूं. इस कारण मैं घोषणा करता हूं कि फ्रांस फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता देता है. '

Add Zee News as a Preferred Source

 सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक यूएन के सत्र को संबोधित करते हुए मैक्रों ने कहा कि फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना ही एकमात्र समाधान है जो इजरायल को शांति से रहने देगा. मैक्रों ने अपने इस फैसले को आतंकवादी संगठन हमास की हार भी बताया है.

ये भी पढ़ें- यूएनजीए के मंच से नोबेल पीस प्राइज का दावा ठोकेंगे डोनाल्ड ट्रंप, जानिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम

140 से ज्यादा देश फिलिस्तीन को दे चुके हैं मान्यता

मैक्रो ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, 'हमें दो-राज्य समाधान की संभावना को बनाए रखने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सब कुछ करना चाहिए, जिससे लोग शांति और सुरक्षा के साथ-साथ रह सकें. मैक्रों ने कहा, 'फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों को मान्यता देने से इजरायल के लोगों के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

आप आतंकवाद को बढ़ा दे रहे: नेतन्याहू

फ्रांस का ये कदम इजरायल के कड़े विरोध के बावजूद उठाया गया है, जब उसने यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने की आलोचना करते हुए इसे हमास और आतंकवाद को पुरस्कृत करने वाला फैसला बताया था. अभी कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजरायल और फिलिस्तीन के लिए टू स्टेट सॉल्युशन के कार्यान्वयन के आह्वान वाले प्रस्ताव का समर्थन किया था. इन देशों में, कनाडा ने सबसे पहले इसकी घोषणा की, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर यूके ने. ये फैसला इन देशों द्वारा तेल अवीव में चल रहे संघर्ष में सीजफायर के लिए राजी नहीं होने पर मान्यता देने की उनकी पिछली प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है. आपको बताते चलें कि 140 से ज़्यादा देश पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं. ब्रिटेन और फ्रांस के हालिया ऐलान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दोनों ही देश G-7 और यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

UNGAfrance

Trending news

'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
jammu kashmir news
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
DNA
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
DNA Analysis
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
DNA
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
;