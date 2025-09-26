Advertisement
सुधर जाओ पाकिस्तान! अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने का सबसे बड़ा हथियार बना 'ईश न‍िंदा कानून', UNHRC ने दिया खौफनाक आंकड़ा

Misuse of blasphemy law in Pakistan: पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने का सबसे बड़ा हथियार कुछ सालों से 'ईश न‍िंदा कानून' बना है. यह जानकर आप हैरान रहेंगे, लेकिन यह सच है. यह हम नहीं कह रहे. ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिफेंस (जीएचआरडी) की मानवाधिकार अधिकारी एलेजांद्रा मार्टिनेज ओटेरो ने बहुत सारी बातें बताई हैं. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 26, 2025, 03:08 PM IST
सुधर जाओ पाकिस्तान! अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने का सबसे बड़ा हथियार बना 'ईश न‍िंदा कानून', UNHRC ने दिया खौफनाक आंकड़ा

blasphemy law in Pakistan: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 60वें सत्र में ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिफेंस (जीएचआरडी) की मानवाधिकार अधिकारी एलेजांद्रा मार्टिनेज ओटेरो ने अपने मौखिक हस्तक्षेप में पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों पर चिंता जताई और चेतावनी दी कि अल्पसंख्यकों को दबाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए इन प्रावधानों का दुरुपयोग बढ़ रहा है.

ईशनिंदा कानूनों के नाम पर लोगों को किया जा रहा परेशान
यूएनएचआरसी को संबोधित करते हुए, उन्होंने कानूनी सुधार और कमजोर समुदायों की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों, जिनमें मृत्युदंड का प्रावधान है इसकी वजह से दर्जनों लोगों को कठोर दंड का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि ईशनिंदा से संबंधित आरोपों में कम से कम 53 व्यक्ति वर्तमान में मृत्युदंड की सजा का सामना कर रहे हैं, और इनमें अल्पसंख्यकों विशेष रूप से अहमदिया, ईसाई और हिंदुओं पर असमान रूप से आरोप लगाए गए हैं.

कई मामले पूर्वाग्रह से जुड़े होते हैं
जिनमें से कई मामले वास्तविक धार्मिक अपराधों की तुलना में व्यक्तिगत शिकायतों या गहरे पूर्वाग्रहों से ज़्यादा जुड़े हैं. उन्होंने हिंसा को बढ़ावा देने में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की भूमिका पर भी चिंता जताई. ऑनलाइन गतिविधियों और सोशल मीडिया पोस्टों ने अक्सर भीड़ के हमलों को जन्म दिया है, जिनके कई बार घातक परिणाम भी हुए हैं.

2024 में कई मौते हुईं, खूब हो रहे अत्याचार
2024 में नागरिक समाज संगठनों ने ईशनिंदा के आरोपों से जुड़ी कई संदिग्ध हत्याओं की सूचना दी. इन अपराधों की गंभीरता के बावजूद, ज़िम्मेदार लोगों को शायद ही कभी न्याय के कटघरे में लाया जाता है, जिससे उनके अनुसार एक तरह का दंडमुक्ति का माहौल बन जाता है. गंभीर चिंता का एक और क्षेत्र अल्पसंख्यक लड़कियों है, जिनके अपहरण और जबरन विवाह का ख़तरा बढ़ जाता है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि धमकियों और झूठे ईशनिंदा के आरोपों का इस्तेमाल अक्सर इन दुर्व्यवहारों को सही ठहराने या छिपाने के लिए किया जाता है, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों में युवतियों और लड़कियों के सामने आने वाले ख़तरे और बढ़ जाते हैं.

पाकिस्तान पर दबाव बनाने की हो रही बात
उन्होंने परिषद और उसके तंत्रों से सुधार के लिए दबाव बनाने हेतु पाकिस्तान के साथ सीधे संपर्क करने का आह्वान किया. इसकी सिफारिशों में ईशनिंदा के प्रावधानों को संशोधित या निरस्त करना, अभियुक्तों के लिए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना, अनुचित रूप से कैद लोगों को रिहा करना, जोखिम में पड़े समुदायों की सुरक्षा करना और हिंसा के अपराधियों को जवाबदेह ठहराना शामिल था. 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

