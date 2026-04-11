'लेबनान में अब कोई सुरक्षित नहीं....,' इजरायल के हमलों ने बनाई नर्क जैसी हालत; UNICEF ने दुनिया को किया आगाह

Middle East war: इजरायल लगातार लेबनान के रिहायशी इलाकों में बमों की बरसात कर रहा है. आसमान से बरसते ये बम वहां रहने वाले बच्चों, जवानों और बूढ़ों के लिए तबाही ले कर रहा है. यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड ( UNICEF) के मुताबिक, लेबनान में फिलहाल कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची है. UNICEF के प्रवक्ता क्रिस्टोफ बूलियेराक के मुताबिक, 8 अप्रैल 2026 को यहां हुई बमबारी ने बच्चों और कई परिवारों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी है. उन्होंने बताया कि बेरूत में अचानक उन हिस्सों पर भी हमला किया गया, जहां आज से पहले कभी हमला नहीं हुआ था. यहां 10 मिनट में ही दर्जनभर हमले कर दिए गए.

33 बच्चों की हुई मौत

अपने 'X' अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बूलियेराक ने बताया कि उस दिन हुई भारी बमबारी ने रेजिडेंशियल इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया. इन हमलों में 33 बच्चों की मौत हो गई और 153 लोग घायल हुए. कई बच्चे तो बुरी तरह घायल हैं. उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. बूलियेराक के मुताबिक, इजरायल के इन हमलों ने लेबनान के परिवारों और पूरे समुदायों के बीच असुरक्षित माहौल बना दिया है. उनके मुताबिक, बमबारी इतनी भीषण थी कि लोगों को सुरक्षित जगहों तक जाने का मौका नहीं मिला. कई परिवार अपने ही घरों के अंदर फंस गए और कई लोगों को भागने के दौरान गंभीर चोटें आईं.

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बच्चों पर पड़ा रहा गंभीर असर

बूलियेराक ने बताया कि UNICEF के एक कर्मचारी ने उन्हें एक परिवार से मिलवाया. इस परिवार में एक मां और 2 बच्चे थे. इजरायल के हमले में छोटे बेटे के सिर पर चोट आई है. हालांकि, बड़ा बेटा सुरक्षित बच गया. दोनों बच्चे बमबारी, शोर और धमाके से सिहर जाते हैं. उन्होंने बताया कि हमले ने बच्चों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डाला है. वे लगातार तनाव, भय और निश्चितता के माहौल में अपना जीवन बिता रहे हैं. बूलियेराक के मुताबिक बच्चों की मां भी अपने घर नहीं लौटना चाहतीं क्योंकि वह भी असुरक्षित महसूस करती हैं. उन्होंने कहा कि UNICEF लेबनान के कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं है. हाल ही में उनकी गाड़ी से 100 मीटर की दूरी पर एक बम गिरा. कई कर्मचारियों को काम के दौरान उनके परिवारवालों की मौत की खबर मिलती है.

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UNICEF की अपील

UNICEF ने कहा कि मौजूदा स्थिति में बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. संगठन लगातार सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने के लिए कह रहा है, जिसमें उन्होंने नागरिकों और खासतौर पर बच्चों को टारगेट न करने की अपील की है. इसके अलावा UNICE की अपील है कि युद्धविराम को सख्ती से लागू किया जाए और बिना किसी बाधा के प्रभावित क्षेत्रों तक मानवीय सहायता पहुंचाई जाए.

प्रधानमंत्री ने स्थगित की विदेश यात्रा

लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने अपने मुल्क की स्थिति को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस और USA की अपनी यात्रा स्थगित कर दी है. अपने 'X' हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा,' वर्तमान आंतरिक परिस्थितियों को देखते हुए और लेबनान की जनता की सुरक्षा और उनकी एकता की रक्षा करने की अपने जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने की प्रतिबद्धता के तहत, मैंने संयुक्त राष्ट्र (UN) और संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया है, ताकि मैं बेरूत से सरकार के कामों का जायजा ले सकूं.'