ट्रंप के जहाज के करीब घुसा 'अनजान विमान' और ड्रोन! F16 ने संभाला मोर्चा, छोड़े आग के गोले

Drone Near Air Force One: रविवार को फ्लोरिडा के पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास उड़ रहे एक ड्रोन ने कुछ समय के लिए एयरपोर्ट का काम रोक दिया और सुरक्षा एजेंसियों को हरकत में ला दिया. यह सब तब हुआ जब US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर 'एयर फोर्स वन' विमान उड़ान भरने वाला था. एविएशन न्यूज आउटलेट 'द बल्कहेड सीट' ने बताया कि इस घटना के बाद तुरंत जमीन पर विमानों की आवाजाही रोक दी गई और आस-पास के हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए.

डेल्टा एयर लाइन्स की एक फ्लाइट के पायलट ने यात्रियों को उस समय की स्थिति के बारे में तुरंत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के रवाना होने के दौरान एक ड्रोन विमान के बहुत ज्यादा करीब आ गया था और अधिकारी इस मामले पर कार्रवाई कर रहे थे. हालांकि, US सीक्रेट सर्विस ने ड्रोन वाली बात को नकार दिया. उन्होंने अनादोलु न्यूज एजेंसी को बताया कि एयरपोर्ट पर हवाई क्षेत्र के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था.

'राष्ट्रपति को कोई खतरा नहीं था'

प्रवक्ता एंथनी गुग्लिएल्मी ने कहा कि रिपोर्टों में जिस हेलीकॉप्टर का जिक्र किया गया है, उसे उस खास इलाके में उड़ने की अनुमति थी और उसका किसी ड्रोन या अस्थायी उड़ान प्रतिबंध के उल्लंघन से कोई लेना-देना नहीं था. उन्होंने राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान का जिक्र करते हुए कहा,'किसी भी समय एयर फोर्स वन या राष्ट्रपति की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था.' एविएशन न्यूज आउटलेट के मुताबिक 'एयर फोर्स वन' सुरक्षित रूप से और बिना किसी घटना के रवाना हो गया. ज़मीन पर विमानों की आवाजाही पर लगी रोक कुछ ही देर बाद हटा ली गई और एयरपोर्ट का काम-काज सामान्य हो गया.

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A drone nearly collided with Trump's plane (Air Force One) in Florida, prompting military helicopters to scramble due to the suspicious UAV near the airport. pic.twitter.com/CqGJXDJCJl — OSINT FrontLine | Global (@OSINT_Front) March 29, 2026

F-16 ने रोका नागरिक विमान

इसके अलावा, नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (NORAD) ने बताया कि F-16 लड़ाकू विमानों ने एक नागरिक विमान को रोका. इस विमान ने स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर लगभग 1:15 बजे (1715GMT) पाम बीच के ऊपर लागू अस्थायी उड़ान प्रतिबंध का उल्लंघन किया था.

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रोशनी के गोले भी छोड़े गए

NORAD ने बताया कि उस विमान को सुरक्षित रूप से उस इलाके से बाहर निकाल दिया गया. उन्होंने आगे बताया कि विमान को रोकने के दौरान उनके लड़ाकू विमानों ने पायलट को संकेत देने के लिए 'फ्लेयर्स' (रोशनी वाले गोले) छोड़े, जो शायद आम लोगों को भी दिखाई दिए होंगे. NORAD ने कहा कि इन फ्लेयर्स से जमीन पर मौजूद लोगों को कोई खतरा नहीं था. यह तुरंत साफ नहीं हो पाया कि ये दोनों घटनाएं एक ही थीं, या अगर ये अलग-अलग घटनाएं थीं, तो क्या इनका आपस में कोई संबंध था या नहीं. न तो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) और न ही सीक्रेट सर्विस ने इस घटना पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी किया है.

ट्रंप अक्सर पाम बीच पर रिसॉर्ट में रहते हैं

ट्रंप अक्सर वीक-एंड और लंबे समय के लिए पाम बीच में मौजूद अपने 'मार-ए-लागो' रिसॉर्ट में समय बिताते हैं. इसी साल फरवरी में, एक हथियारबंद व्यक्ति रिसॉर्ट की सीमा में घुस आया था, जिसे सीक्रेट सर्विस के एजेंटों और स्थानीय पुलिस ने गोली मारकर मार गिराया था. उस समय ट्रंप वॉशिंगटन में थे.