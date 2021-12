कबाड़ से किया अनोखा जुगाड़! खराब वॉशिंग मशीनों से ऐसे बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

लंदन: आपने कबाड़ से जुगाड़ के तो कई उदाहरण सुने होंगे. लेकिन ब्रिटेन की एक कंपनी का ये कारनामा अजूबा है. इलेक्ट्रॉनिक रिसायक्लिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए एक ब्रिटिश कंपनी ने 1,496 रिसायकल्ड वॉशिंग मशीनों (Recycled Washing Machines) को 44 फुट के पिरामिड में जोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कहा कि करी पीसी वर्ल्ड (Currys PC World) ने मशीनों को जोड़कर 44 फीट 7 इंच लंबे पिरामिड को खड़ा करके सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन पिरामिड बनाया है. कंपनी ने हाल ही में एक सर्वे किया जिसमें पता चला कि 68% लोगों को यह नहीं पता है कि उन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान कहां और कैसे करें. कंपनी ने सितंबर 2021 में नेशनल रिसायक्लिंग वीक के दौरान सबसे बड़े वाशिंग मशीन पिरामिड के लिए पहला रेकॉर्ड स्थापित करने का फैसला लिया. यह पिरामिड कंपनी की 'न्यू लाइफ नॉट लैंडफिल' योजना को दिखाता है.

WE’RE RECORD HOLDERS

In partnership with @Ainscough_Train, we just set a @GWR record for the largest pyramid of washing machines EVER!

Check out the video to see it all come together pic.twitter.com/07UkjGC75u

— Currys (@currys) September 24, 2021