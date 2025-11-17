नंगे हाथों से शेर का करते हैं शिकार! पलक झपकते ही क्यों खूंखार हो जाती है ये रहस्यमयी जनजाति?

Maasai Tribe: इस दुनिया में ऐसी कई जनजातियां हैं जो अपनी अलौकिकता के लिए फेमस हैं. ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं उस जनजाति के बारे में जो अपने हाथों से शेर का शिकार करती है.
Maasai Tribe: ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है. दुनियाभर में ऐसी कई तरह की जनजाति पाई जाती है जिसका रहन-सहन और रंग रवैया लोगों से बिल्कुल अलग होता है. इन्हें देखकर हर कोई हैरान-परेशान हो जाता है. ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं अफ्रीका के जंगलों में पाई जाने वाली उस जनजाति के बारे में जो हाथों से शेर का शिकार करती है. ये जनजाति काफी ज्यादा बहादुर मानी जाती है. आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में.
कहां रहती है जनजाति
हम जिस जनजाति के बारे में बात करने चल रहे हैं वो जनजाति तंजानिया और केन्या में रहती है. ऐसा कहा जाता है कि इस जनजाति के लोग पांच हजार साल पुराने तरीके से आज भी जीवन जीते हैं. वैसे को इनका पेशा गायों को पालना है, हालांकि इनकी बहादुरी के किस्से आज भी पूरी दुनिया में फेमस हैं.
क्या है जनजाति का नाम
इस जनजाति का नाम है मसाई जनजाति, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर इनकी गायों पर कोई भी हमला करता है. चाहे वो शेर ही क्यों न हो, ये जनजाति उनसे भी भिड़ जाती है. चीतों से भी इस जनजाति के लोग लोहा ले लेते हैं. कभी-कभी तो ऐसा भी सुनने में आया है कि ये नंगे हाथों से भी शेरों से भिड़ जाते हैं. यहां तक कि ये शेरों के मुंह से भोजन तक छीन लेते हैं. जैसे ही शेर जंगल में शिकार करने पहुंचते हैं तो इस जनजाति के लोग उसे भगा देते हैं और उनका शिकार उठाकर चले आते हैं.
बेटियों की किससे करते हैं शादी
साथ ही साथ कहा जाता है कि मसाई जनजाति के लोग उन्हीं पुरुषों से अपनी बेटियों की शादी करते हैं जो जंगलों में जाकर कमसे कम एक शेर का शिकार करते हैं. हालांकि अब सरकार मसाई लोगों को काफी ज्यादा जागरूक कर रही है कि वो इनकी हत्या न करें, जागरूकता की वजह से इसमें काफी ज्यादा कमी आई है.