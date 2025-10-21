Advertisement
trendingNow12969974
Hindi Newsदुनिया

'जंगलों में निवास, बाहरी लोगों से किनारा...', नजदीक पहुंचते ही क्यों 'हिंसक' हो जाती है ये जनजाति?

Unique Tribe: दुनियाभर में ऐसी कई जनजातियां रहती हैं जो लोगों से जुदा होती हैं. ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं पेरू के अमेजन वर्षावन में रहने वाली उस जनजाति के बारे में जिसका जुड़ाव बाहरी दुनिया से नहीं है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 21, 2025, 03:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जंगलों में निवास, बाहरी लोगों से किनारा...', नजदीक पहुंचते ही क्यों 'हिंसक' हो जाती है ये जनजाति?

Unique Tribe: दुनिया भर में ऐसी कई जनजातियां होती हैं जो अपने रंग रूप और काम की वजह से लोगों से जुदा होती हैं, किसी का रहन - सहन तो किसी का पहनावा और लोगों से भिन्न होता है, ऐसे ही हम बताने चल रहे हैं उस जनजाति के बारे में जिसने जंगलों को अपना घर बनाया है, इतना ही नहीं अगर कोई बाहरी इनके इलाके में आता है तो ये उनकी जान ले लेते हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में.

कौन सी है जनजाति
ये जनजाति अफ्रीकी देश पेरू के अमेजन वर्षावन में रहती है, ये जनजाति दुनिया के संपर्क में रहती है, इस जनजाति का नाम है माश्को, जो अपने आप में काफी ज्यादा अलौकिक है. ये जनजाति दुनिया के संपर्क से बचती है. इस जनजाति का नाम है माश्को.

कहां है निवास
इस जनजाति के इलाके में जो भी आता है ये जनजाति उस पर हमला कर देती है, सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार माश्को पिरो के साथ 2015 और 2022 के बीच भी संघर्ष हुआ था, जिसमें श्रमिकों और निवासियों सहित चार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस जनजाति के निवासी माश्को माद्रे डी डियोस इलाकों में रहते हैं. ऐसा कहा जाता है कि इस जनजाति और बाहरी लोगों में इस वजह से टकराव होता है क्योंकि जब इनकी लकड़ी से छेड़छाड़ होता है तो ये आक्रामक हो जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कर देते हैं हमला
पिछले साल भी इस जनजाति ने झड़प किया था, माद्रे डी डियोस के एक इलाके में कुछ बाहरी लोग जंगल की लकड़ी काटने के लिए आए हुए थे. जिन पर माश्को जनजाति के सदस्यों ने तीर चलाया था और हमला किया था, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी. इन्हें लेकर NGO का कहना है कि इन जनजातियों के निवास स्थान को नुकसान पहुंचाने की वजह से कई जनजाति दुनिया भर से विलुप्त होने की कगार पर आ गई है, जो काफी चिंता का विषय है. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Unique Tribe

Trending news

सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
Indian politics
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
diwali 2025
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
ISI
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
Ashfaqulla Khan
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
bengaluru news
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
Fire accident
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
diwali 2025
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
Maharashtra
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल