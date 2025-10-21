'जंगलों में निवास, बाहरी लोगों से किनारा...', नजदीक पहुंचते ही क्यों 'हिंसक' हो जाती है ये जनजाति?

Unique Tribe: दुनिया भर में ऐसी कई जनजातियां होती हैं जो अपने रंग रूप और काम की वजह से लोगों से जुदा होती हैं, किसी का रहन - सहन तो किसी का पहनावा और लोगों से भिन्न होता है, ऐसे ही हम बताने चल रहे हैं उस जनजाति के बारे में जिसने जंगलों को अपना घर बनाया है, इतना ही नहीं अगर कोई बाहरी इनके इलाके में आता है तो ये उनकी जान ले लेते हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में.

कौन सी है जनजाति

ये जनजाति अफ्रीकी देश पेरू के अमेजन वर्षावन में रहती है, ये जनजाति दुनिया के संपर्क में रहती है, इस जनजाति का नाम है माश्को, जो अपने आप में काफी ज्यादा अलौकिक है. ये जनजाति दुनिया के संपर्क से बचती है. इस जनजाति का नाम है माश्को.

कहां है निवास

इस जनजाति के इलाके में जो भी आता है ये जनजाति उस पर हमला कर देती है, सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार माश्को पिरो के साथ 2015 और 2022 के बीच भी संघर्ष हुआ था, जिसमें श्रमिकों और निवासियों सहित चार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस जनजाति के निवासी माश्को माद्रे डी डियोस इलाकों में रहते हैं. ऐसा कहा जाता है कि इस जनजाति और बाहरी लोगों में इस वजह से टकराव होता है क्योंकि जब इनकी लकड़ी से छेड़छाड़ होता है तो ये आक्रामक हो जाते हैं.

कर देते हैं हमला

पिछले साल भी इस जनजाति ने झड़प किया था, माद्रे डी डियोस के एक इलाके में कुछ बाहरी लोग जंगल की लकड़ी काटने के लिए आए हुए थे. जिन पर माश्को जनजाति के सदस्यों ने तीर चलाया था और हमला किया था, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी. इन्हें लेकर NGO का कहना है कि इन जनजातियों के निवास स्थान को नुकसान पहुंचाने की वजह से कई जनजाति दुनिया भर से विलुप्त होने की कगार पर आ गई है, जो काफी चिंता का विषय है.