King Charles III: इस दुनिया में कई अमीर लोग हैं. लोगों की अमीरी के हिसाब से उन्हें टैक्स भी भरना पड़ता है. यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स III साल 2022 में राजा बने. राजा बनने के बाद से अबतक उन्होंने £30 मिलियन (लगभग 39.6 मिलियन डॉलर) (3,74,36,65,200) से ज्यादा पर्सनल टैक्स दिया है. इस बात का खुलासा बकिंघम पैलेस ने किया है. ऐसा पहली बार है जब किसी ब्रिटिश राजा ने इस तरह का खुलासा किया है. इतना ही नहीं किंग चार्ल्स अगले साल भी बकिंघम पैलेस में नहीं रहेंगे.