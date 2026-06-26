King Charles III: इस दुनिया में कई अमीर लोग हैं. लोगों की अमीरी के हिसाब से उन्हें टैक्स भी भरना पड़ता है. यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स III साल 2022 में राजा बने. राजा बनने के बाद से अबतक उन्होंने £30 मिलियन (लगभग 39.6 मिलियन डॉलर) (3,74,36,65,200) से ज्यादा पर्सनल टैक्स दिया है. इस बात का खुलासा बकिंघम पैलेस ने किया है. ऐसा पहली बार है जब किसी ब्रिटिश राजा ने इस तरह का खुलासा किया है. इतना ही नहीं किंग चार्ल्स अगले साल भी बकिंघम पैलेस में नहीं रहेंगे.
ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, क्योंकि शाही फाइनेंस पर लोगों की नजर लगातार बढ़ती जा रही है. UK के राजाओं को कानूनी तौर पर कुछ टैक्स देने से छूट मिली हुई है, हालांकि उन्होंने दशकों से अपनी मर्जी से कुछ ड्यूटीज दी हैं, और उन पर अपने प्राइवेट टैक्स बिल बताने की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है.
चार्ल्स के सबसे बड़े बेटे और वारिस प्रिंस विलियम ने भी पहली बार अपनी पर्सनल टैक्स जानकारी बताई, उन्होंने बताया कि उनके पिता ने प्रिंस ऑफ वेल्स का टाइटल मिलने के बाद से £20 मिलियन से ज्यादा टैक्स दिए हैं. इसमें बताया गया है कि 10 सितंबर, 2022 को गद्दी संभालने के बाद से दो पूरे टैक्स सालों में, उनका पर्सनल बिल £24.6 मिलियन था. इसमें 2023-24 में £11.7 मिलियन और 2024-25 में £12.9 मिलियन शामिल थे. ब्रिटेन में टैक्स साल अप्रैल की शुरुआत से शुरू होते हैं.
बता दें कि, ब्रिटेन के कानून के अनुसार राजा या महारानी को इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स देने की कानूनी बाध्यता नहीं होती. हालांकि, 1993 से शाही परिवार अपनी इच्छा से इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स भरता आ रहा है. अब राजा चार्ल्स ने अपनी निजी टैक्स जानकारी सार्वजनिक कर एक नई परंपरा शुरू की है. उनकी मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने 70 साल के शासनकाल में ऐसा कभी नहीं किया था.
कई खुलासों से यह भी पता चला है कि राजशाही की मुख्य फंडिंग सॉवरेन ग्रांट, 2027-28 में हर साल £99.9 मिलियन तय की जाएगी. सरकारी शाही कामों और महलों के खर्चों को कवर करने के लिए सालाना सरकारी पेमेंट को 2025-2026 में आधे से ज्यादा बढ़ाकर £132.1 मिलियन कर दिया गया था, ताकि बकिंघम पैलेस और दूसरी शाही इमारतों के रेनोवेशन के खर्चों को कवर किया जा सके. इसका खर्च 370 मिलियन पाउंड आने की उम्मीद है.
सबसे बड़ी बात ये है कि राजा किंग चार्ल्स अगले साल भी बकिंघम पैलेस में नहीं रहेंगे. शाही अधिकारियों ने बताया कि महल का 10 साल लंबा नवीनीकरण (रिनोवेशन) पूरा होने के बाद भी चार्ल्स अपना मौजूदा घर क्लेरेंस हाउस में ही रहेंगे. हालांकि, शाही कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे.