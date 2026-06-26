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राजा बने, फिर भरा अरबों का टैक्स! किंग चार्ल्स ने तोड़ी शाही परंपरा, अब बकिंघम पैलेस में नहीं रहेंगे महाराज-महारानी

King Charles III: यूनाइटेड किंगडम में चार्ल्स III साल 2022 में राजा बने. राजा बनने के बाद से अबतक उन्होंने £30 मिलियन (लगभग 39.6 मिलियन डॉलर) (3,74,36,65,200) से ज्यादा पर्सनल टैक्स दिया है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 26, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:57 AM IST
राजा बने, फिर भरा अरबों का टैक्स! किंग चार्ल्स ने तोड़ी शाही परंपरा, अब बकिंघम पैलेस में नहीं रहेंगे महाराज-महारानी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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