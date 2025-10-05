अंदर थे दो लोग, पहले जमकर पीटा दरवाजा, नहीं खुला तो फूंक डाली मस्जिद; इस देश में मचा बवाल

United Kingdom News: यूनाइटेड किंगडम में कुछ लोगों ने मस्जिद को आग के हवाले कर दिया, जिस समय ये आगजनी की गई, उस समय मस्जिद के अंदर दो लोग मौजूद भी थे, इस मामले से हंगामा मचा हुआ है.
UK News: इस्लाम धर्म में मस्जिद को पवित्र माना जाता है. यहां पर कई लोग नमाज पढ़ने या दुआएं मांगने जाते हैं. यूनाइटेड किंगडम से इससे जुड़ी हुई एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, ब्राइटन के पास पीसहेवन में एक मस्जिद में आग लगा दी गई, आगजनी उस वक्त की गई जब मस्जिद के अंदर दो लोग मौजूद थे. आगजनी करने वाले लोगों ने पहले मस्जिद का दरवाजा खोलने की भी कोशिश की थी. इस आगजनी की वजह से अफरा-तफरी मच गई और पुलिस इसे घृणा की भावना से किया गया अपराध मान रही है.
पेट्रोल डालकर लगाई आग
इसे लेकर एक स्वैच्छिक मस्जिद प्रबंधक के ने बताया कि बालाक्लाव पहने दो व्यक्तियों ने मस्जिद का दरवाजा जबरदस्ती खोलने की कोशिश की और फिर सीढ़ियों पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी. ये घटना रात के समय है. यूके में लगातार ऐसी घटनाओं में तेजी देखी जा रही है. लगातार इस्लामोफोबिक और यहूदी-विरोधी नफरत घटनाएं बढ़ रही हैं. बीते दिन मैनचेस्टर में एक आराधनालय के बाहर हुए घातक हमला हुआ था.
अंदर चाय पी रहे थे अध्यक्ष
रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद के अध्यक्ष और एक अन्य उपासक दोनों 60 वर्ष की आयु के थे जो अंदर चाय पी रहे थे, तभी उन्होंने बाहर से एक तेज धमाका सुना और मुख्य द्वार पर आग की लपटें उठते देख इमारत से भाग गए. एक मैनेजर ने कहा कि वो चाहते तो उन्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकते थे लेकिन उन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाने के इरादे से ये सब किया, इस घटना से हर कोई डरा हुआ है, अध्यक्ष के पड़ोसी ने कहा कि कोई ऐसा कर सकता है तो आगे पता नहीं क्या होगा.
पुलिस ने कही ये बात
इसे ससेक्स पुलिस ने कहा कि हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इमारत का मुख्य प्रवेश द्वार और बाहर खड़ी एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई. घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.