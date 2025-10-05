Advertisement
trendingNow12949028
Hindi Newsदुनिया

अंदर थे दो लोग, पहले जमकर पीटा दरवाजा, नहीं खुला तो फूंक डाली मस्जिद; इस देश में मचा बवाल

United Kingdom News: यूनाइटेड किंगडम में कुछ लोगों ने मस्जिद को आग के हवाले कर दिया, जिस समय ये आगजनी की गई, उस समय मस्जिद के अंदर दो लोग मौजूद भी थे, इस मामले से हंगामा मचा हुआ है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 05, 2025, 06:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंदर थे दो लोग, पहले जमकर पीटा दरवाजा, नहीं खुला तो फूंक डाली मस्जिद; इस देश में मचा बवाल

UK News: इस्लाम धर्म में मस्जिद को पवित्र माना जाता है. यहां पर कई लोग नमाज पढ़ने या दुआएं मांगने जाते हैं. यूनाइटेड किंगडम से इससे जुड़ी हुई एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, ब्राइटन के पास पीसहेवन में एक मस्जिद में आग लगा दी गई, आगजनी उस वक्त की गई जब मस्जिद के अंदर दो लोग मौजूद थे. आगजनी करने वाले लोगों ने पहले मस्जिद का दरवाजा खोलने की भी कोशिश की थी. इस आगजनी की वजह से अफरा-तफरी मच गई और पुलिस इसे घृणा की भावना से किया गया अपराध मान रही है. 

पेट्रोल डालकर लगाई आग
इसे लेकर एक स्वैच्छिक मस्जिद प्रबंधक के ने बताया कि बालाक्लाव पहने दो व्यक्तियों ने मस्जिद का दरवाजा जबरदस्ती खोलने की कोशिश की और फिर सीढ़ियों पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी. ये घटना रात के समय है. यूके में लगातार ऐसी घटनाओं में तेजी देखी जा रही है. लगातार इस्लामोफोबिक और यहूदी-विरोधी नफरत घटनाएं बढ़ रही हैं. बीते दिन मैनचेस्टर में एक आराधनालय के बाहर हुए घातक हमला हुआ था. 

अंदर चाय पी रहे थे अध्यक्ष
रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद के अध्यक्ष और एक अन्य उपासक दोनों 60 वर्ष की आयु के थे जो अंदर चाय पी रहे थे, तभी उन्होंने बाहर से एक तेज धमाका सुना और मुख्य द्वार पर आग की लपटें उठते देख इमारत से भाग गए. एक मैनेजर ने कहा कि वो चाहते तो उन्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकते थे लेकिन उन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाने के इरादे से ये सब किया, इस घटना से हर कोई डरा हुआ है, अध्यक्ष के पड़ोसी ने कहा कि कोई ऐसा कर सकता है तो आगे पता नहीं क्या होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने कही ये बात
इसे ससेक्स पुलिस ने कहा कि हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इमारत का मुख्य प्रवेश द्वार और बाहर खड़ी एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई. घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

United Kingdom News

Trending news

मुस्लिम बहुल इलाके में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, 5 लोग घायल; इलाके में तनाव
Durga Visarjan procession 2025
मुस्लिम बहुल इलाके में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, 5 लोग घायल; इलाके में तनाव
गुजरात से आया शेर तमिलनाडु के चिड़ियाघर से गायब, अफसरों के फूले हाथ-पैर, मचा हड़कंप
tamil nadu vandalur zoo
गुजरात से आया शेर तमिलनाडु के चिड़ियाघर से गायब, अफसरों के फूले हाथ-पैर, मचा हड़कंप
कितनी भेड़-बकरियां और...जातिगत जनगणना के सवालों पर क्या बोले शिवकुमार?
Karnataka News
कितनी भेड़-बकरियां और...जातिगत जनगणना के सवालों पर क्या बोले शिवकुमार?
'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
Ladakh
'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
crime news
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
Kashmir news
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
Punjab Rajya Sabha election 2025
करोड़पति बिजनेसमैन, 150 देशों में कारोबार, AAP ने इस कारोबारी को दिया राज्यसभा टिकट
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
rajnath singh
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
Tamil Nadu Stampede
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
Coldrif Syrup
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
;