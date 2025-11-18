Advertisement
trendingNow13008100
Hindi Newsदुनिया

डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान को यूएन की मंजूरी, इन 2 ताकतवर देशों ने नहीं की वोटिंग

इजरायल हमाल की जंग में गाजा पट्टी पूरी तरह तबाह हो गई है, इसको फिर नॉर्मल बनाने के लिए ट्रंप के प्लान को यूनाइटेड नेशंस की मंजूरी मिल गई है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 18, 2025, 05:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान को यूएन की मंजूरी, इन 2 ताकतवर देशों ने नहीं की वोटिंग

Trump Gaza plan Get UN nod: यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने गाजा को स्थिर और पुनर्निर्माण करने के लिए अमेरिका के प्लान को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है, जिससे जंग से तबाह इस इलाके के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रोडमैप को मजबूत इंटरनेशनल सपोर्ट मिला है. ये प्रस्ताव रूस और चीन के वोटिंग में हिस्सा न लेने के साथ 13-0 से पारित हो गया. ये गाजा की सुरक्षा के लिए एक इंटरनेशल स्टेबलाइजिंग फोर्स को ऑथराइज करता है, ट्रंप की देखरेख में 'बोर्ड ऑफ पीस' नामक एक ट्राजीशनल गवर्निंग बॉडी की स्थापना करता है, और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की दिशा में एक संभावित फ्यूचर के रास्ते की रूपरेखा तैयार करता है. फोर्स और बोर्ड दोनों के लिए ऑथराइजेशन 2027 तक चलेगा.

गाजा को फिर से बसाने की कोशिश
ये वोट ट्रंप की 20-प्वॉइंट सीजफायर प्लान का समर्थन करता है, जो 2 साल की जंग के बाद हुए नाजुक युद्धविराम समझौते के बाद हुआ था, जिसमें गाजा का ज्यादातर हिस्सा बर्बाद हो गया था और हजारों लोग मारे गए थे. अरब और मुस्लिम देश, जिनमें से कई सैनिक भेज सकते हैं, ने यूएन की मंजूरी पर जोर दिया था. फिलिस्तीनी सेल्फ डेटरमिनेशन पर कड़े शब्दों में बात करने के बाद समझौता हु. आखिरी टेक्स्ट में कहा गया है कि गाजा के पुनर्निर्माण और फिलिस्तीनी अथॉरिटी में सुधारों के बाद, फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक भरोसेमंद रास्ते के लिए "हालात आखिरकार तैयार हो सकते हैं". हालांकि, कोई गारंटी या समय-सीमा प्रदान नहीं की गई है।

ऐतिहासिक पल
अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज (Mike Waltz) ने इस प्रस्ताव को ऐतिहासिक बताते हुए इसे गाजा की स्थिरता और लंबे समय तक क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक स्टार्टिंग प्वॉइंट बताया. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) के नेतृत्व वाली इजरायली सरकार फिलिस्तीनी राज्य को अस्वीकार करती रही है, जबकि अरब देश इस प्लान का समर्थन करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होगा फोर्ट का काम?
स्टेबलाइजेशन फोर्स को गाजा से सैन्यीकरण हटाने, सीमाओं की निगरानी करने, फिलिस्तीनी पुलिस को ट्रेन करने और मानवीय सहायता का कोऑर्डिनेट करने के लिए जरूरी उपाय करने का अधिकार दिया जाएगा. जैसे-जैसे सुरक्षा में सुधार होगा, सैन्यीकरण और युद्धविराम अनुपालन से जुड़े सहमत स्टैंडर्ड के आधार पर इजरायली फोर्सेस के धीरे-धीरे पीछे हटने की उम्मीद है.

(इनपुट-एपी)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

gazaDonald TrumpPalestinianbenjamin netanyahuUnited Nations

Trending news

निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
Raj Thackeray
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
DNA
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?
India Russia relations
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?
DNA: पश्चिम बंगाल में SIR पर मचा सियासी घमासान, राज भवन की तलाशी क्यों ली गई?
DNA
DNA: पश्चिम बंगाल में SIR पर मचा सियासी घमासान, राज भवन की तलाशी क्यों ली गई?
पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे ट्रंप, चीन भी साथ; दिल्ली ब्लास्ट पर बोले Ex-DGP एसपी वैद
Delhi blast
पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे ट्रंप, चीन भी साथ; दिल्ली ब्लास्ट पर बोले Ex-DGP एसपी वैद
'कश्मीर की समस्या..लाल किले पर गूंजी' महबूबा मुफ्ती का आतंकवाद को खुला समर्थन ?
DNA
'कश्मीर की समस्या..लाल किले पर गूंजी' महबूबा मुफ्ती का आतंकवाद को खुला समर्थन ?
Whatsapp ग्रुप से चलती थी आतंकियों की पाठशाला, शाहीन के कॉल से शुरू होती थी क्लास
DNA
Whatsapp ग्रुप से चलती थी आतंकियों की पाठशाला, शाहीन के कॉल से शुरू होती थी क्लास
'मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस अब देश के लिए खतरा', राहुल की पार्टी पर मोदी का तंज
PM Modi
'मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस अब देश के लिए खतरा', राहुल की पार्टी पर मोदी का तंज
Delhi: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से क्यों मिले असदुद्दीन ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
Delhi: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से क्यों मिले असदुद्दीन ओवैसी?
किसने किया बटर चिकन और दाल मखनी का आविष्कार...भिड़ गए दिल्ली के दो रेस्तरां
Moti Mahal
किसने किया बटर चिकन और दाल मखनी का आविष्कार...भिड़ गए दिल्ली के दो रेस्तरां