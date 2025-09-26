Advertisement
संयुक्त राष्ट्र में हैरान कर देने वाला सीन, इजरायली पीएम नेतन्याहू के आते ही 'भगदड़' मच गई

Israel PM UN Speech: इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र के मंच से बोल रहे थे और पूरे गाजा में बड़े लाइडस्पीकर से सुना जा रहा था. यूएन में नेतन्याहू ने खुद यह बात बताई और बंधकों को संबोधित करते हुए जो कहा, उसने इजरायल-गाजा संघर्ष की नई दिशा तय कर दी. इससे पहले मंच पर आते ही सदन में भगदड़ जैसे हालात बन गए. 

Sep 26, 2025, 08:07 PM IST
समंदर के रास्ते बिल्कुल नए रूट से होकर इजरायल के पीएम का प्लेन अमेरिका पहुंचा था और जब वह संयुक्त राष्ट्र के मंच से बोलने के लिए खड़े हुए तो हैरान करने वाला मंजर दिखाई दिया. जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, वह आए भी नहीं थे कि तमाम डिप्लोमेट और प्रतिनिधि वॉकआउट करने लगे. कैमरे ने अचानक हो रही इस हलचल पर फोकस किया. बाहर जाने वालों की कतार लग गई थी. इनमें से सभी मुस्लिम देशों के राजनयिक थे. उधर, इजरायल और उसके सपोर्टर देशों के प्रतिनिधि खड़े होकर नेतन्याहू के सपोर्ट में ताली बजाने लगे. करीब डेढ़ मिनट तक यह सब चलता रहा. प्रेसिडेंट सदन को ऑर्डर में होने और सबको सीट पर बैठने के लिए कह रहे थे लेकिन कुछ नहीं हुआ. नेतन्याहू भी चुपचाप तिरछी नजरों से माहौल को देखते रहे. 

किसी ने सीटी बजाई तो कुछ लोगों ने हल्ला मचाया. एक भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी. फिर एक तस्वीर दिखाकर नेतन्याहू ने बोलना शुरू किया. उन्होंने सीधे तौर पर ईरान पर हमला बोला और अपने देश के साथ-साथ पूरे क्षेत्र के लिए उसे खतरा बता दिया. इजरायली पीएम ने गाजा में इजरायल के हमले की निंदा कर रहे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी जमकर सुनाया. संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में गाजा संघर्ष पर बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजरायल को दुनियाभर से जो समर्थन मिला, वह उसी समय खत्म हो गया जब इजरायल ने पलटवार किया. जो कोई भी स्वाभिमानी देश ऐसे क्रूर हमले के बाद करता ही है. हमने भी जवाबी कार्रवाई की. 

उन्होंने दुनिया के नेताओं पर इजरायल के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया. साथ ही दावा किया कि वे इजरायल की बलि देकर जिहाद से बचने का रास्ता बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह इजरायल पर आरोप नहीं है. यह आप पर आरोप है. यह ऐसे कमजोर नेताओं पर आरोप है जो उस देश का समर्थन करने के बजाय बुराई को बढ़ावा देते हैं, जिसके बहादुर सैनिक आपके गेट की रक्षा करते हैं. वे पहले ही आपके दरवाजों में घुस चुके हैं.

पढ़ें: इजरायल को किसका डर? अमेरिका जा रहा PM नेतन्याहू का प्लेन जबरन उतारा जा सकता था

उन्होंने आगे कहा कि एक कहावत है- जब मुश्किल समय आता है तो मजबूत लोग आगे बढ़ते हैं. लेकिन, यहां कई देशों में जब मुश्किल समय आया तो वे हार गए. और इस हार का शर्मनाक नतीजा यह है.

यूएन स्पीच के लिए गाजा में लगे लाउडस्पीकर

इजरायली पीएम के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए भाषण को सुनाने के लिए गाजा बॉर्डर पर इजरायली साइड में ट्रक पर बड़े-बड़े लाउडस्पीकर लगाए गए थे. इस पर नेतन्याहू ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया जिससे हमारे बंधक मेरे संदेश को सुन सकें. उन्होंने कहा- मेरे बहादुर हीरोज, मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू हूं, आपसे बोल रहा हूं, यूएन से लाइव. हम आपको भूले नहीं हैं, एक सेकेंड के लिए भी नहीं. इजरायल के लोग आपके साथ हैं. जब तक आपको घर नहीं लाते, चैन से नहीं बैठेंगे. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

benjamin netanyahu

;