Advertisement
trendingNow13175392
Hindi NewsदुनियाDNA: बराक ओबामा का वो बयान... क्या संयुक्त राष्ट्र में ताला लगाने का समय आ गया?

DNA: बराक ओबामा का वो बयान... क्या संयुक्त राष्ट्र में ताला लगाने का समय आ गया?

दुनिया के तथाकथित सबसे बड़े संगठन संयुक्त राष्ट्र में ताला लगाने का समय आ गया है. क्योंकि जब पाकिस्तान जैसे आतंकी देश ही युद्धविराम कराएगा तो संयुक्त राष्ट्र क्या करेगा? अगर आतंकी हाफिज सईद का देश ही युद्ध विराम की अगुआई करेगा तो फिर संयुक्त राष्ट्र किस काम का है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 12, 2026, 12:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: बराक ओबामा का वो बयान... क्या संयुक्त राष्ट्र में ताला लगाने का समय आ गया?

DNA Analysis of Iran Peace talks: दुनिया के तथाकथित सबसे बड़े संगठन संयुक्त राष्ट्र में ताला लगाने का समय आ गया है. क्योंकि जब पाकिस्तान जैसे आतंकी देश ही युद्धविराम कराएगा तो संयुक्त राष्ट्र क्या करेगा? अगर आतंकी हाफिज सईद का देश ही युद्ध विराम की अगुआई करेगा तो फिर संयुक्त राष्ट्र किस काम का है. क्या इसका काम सिर्फ दुनिया भर से पैसे लेना उन पैसों से मौज करना दिन भर बैठक करना और मुंह देखकर निंदा प्रस्ताव पारित करना ही रह गया है. सोचिए एक आदमी पूरी दुनिया को जब मर्जी धमका देता है. जिसका मन उसे घर से उठा लेता है. घर में घुसकर मार देता है. और यह संगठन दुनिया भर के पैसे खाकर सोया रहता है. ऐसे संगठन की तालाबंदी जरूरी है. जब आतंकी मसूद अजहर का देश युद्धविराम वार्ता की मेजबानी कर रहा है तो फिर इसी काम के लिए बनाए गए इस संगठन का अस्तित्व क्यों रखा जाए.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि यह संगठन अक्सर संकटों के जवाब में बहुत धीमा और अप्रभावी रहा है.

अमेरिका और ईरान युद्ध के दौरान भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कहा गया था. यह संगठन अपने काम में पूरी तरह निष्फल साबित हुआ जिसके बाद शांतिवार्ता उस पाकिस्तान में हो रही है जो खुद अशांत है और दुनिया के बड़े हिस्से में अशांति का जिम्मेदार है.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद इसे रोकने के लिए क्या क्या हुआ

अट्ठाईस फरवरी के दिन जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया और ईरान के सर्वोच्च नेता मारे गए तो सुरक्षा परिषद में एक आपातकालीन बैठक हुई जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए. इस बैठक में युद्ध रोकने पर कोई बात नहीं हुई. यानी यह सिर्फ आरोप लगाने का मंच बना

इसके बाद ग्यारह मार्च को सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें ईरान की खाड़ी देशों पर गंभीर हमलों की निंदा की गई. लेकिन युद्ध रोकने की कोई ठोस कोशिश नहीं हुई

सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस प्रस्ताव में पहले हुए हमलों पर एक शब्द भी नहीं कहा गया

इसके बाद सात अप्रैल को होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया लेकिन वीटो के बाद वह भी खारिज हो गया

ईरान और अमेरिका युद्ध के दौरान शांति की कोशिशों में इस संगठन का सिर्फ इतना ही योगदान रहा

अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने कहा था कि यह एक ऐसी जगह बन गया है जहां बहुत लोग बोलते हैं लेकिन बहुत कम लोग कार्रवाई करते हैं

वाकई इसका मुख्य काम अब गोष्ठियां करवाना रह गया है. दुनिया के कोने कोने से लोग बुलाए जाते हैं उनकी बातें लिख ली जाती हैं और फाइलों में सुरक्षित रख ली जाती हैं

सालाना अरबों रुपये खर्च करके एक लाख से ज्यादा कर्मचारी क्या कर रहे हैं. मुख्य रूप से सिर्फ बैठकें

सालाना हजारों बैठकें होती हैं और रोजाना हजारों पन्नों के दस्तावेज तैयार किए जाते हैं

दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया था लेकिन आज भी युद्ध जारी हैं

समस्या उन पांच देशों की वीटो शक्ति है जो स्थायी सदस्य हैं. इनमें से कोई भी मना कर दे तो फैसला रुक जाता है

अमेरिका जैसा देश भी इसका फंड रोकने लगा है और अलग से शांति के लिए संगठन बना लिया है.

भारत भी इसे फंड देता है लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इस फंड को जारी रखना चाहिए.

इतनी रकम से भारत में अस्पताल बन सकते हैं गांवों में सौर ऊर्जा लग सकती है बच्चों को भोजन मिल सकता है सड़कें बन सकती हैं और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा सकता है.

आज सवाल यह है कि भारत पैसा देता है ताकि यह संगठन युद्ध रोके और शांति बनाए लेकिन जब यह ऐसा करने में विफल रहता है तो यह पैसा क्यों दिया जाए.

इसीलिए कहा जा रहा है कि इस फंड को रोकना चाहिए और इस संस्था में ताला लगा देना चाहिए.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

UNDNA

Trending news

8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
NCERT
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
viral
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
'ऐसा PAK ही कर सकता है...', US-ईरान वार्ता में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर बोले थरूर
Iran US Talks
'ऐसा PAK ही कर सकता है...', US-ईरान वार्ता में 'आतंकिस्तान' की करतूत पर बोले थरूर
500 रुपये वाला गजब टास्क! लड़की दिनभर घूमी-फिरी... ऐश की, फिर भी 200 बचा लिए, कैसे?
bengaluru news
500 रुपये वाला गजब टास्क! लड़की दिनभर घूमी-फिरी... ऐश की, फिर भी 200 बचा लिए, कैसे?
Bumble के चक्कर में बजा बैंड, पहली डेट का बिल 8500 Rs; कपल कैफे जोन में हो रहा खेला?
Bumble
Bumble के चक्कर में बजा बैंड, पहली डेट का बिल 8500 Rs; कपल कैफे जोन में हो रहा खेला?
'कोई ममता बनर्जी से नहीं डरता...,' नंदीग्राम की रैली में शुभेंदु का TMC पर तंज
West Bengal
'कोई ममता बनर्जी से नहीं डरता...,' नंदीग्राम की रैली में शुभेंदु का TMC पर तंज
Thank You India मेडिकल मदद की दूसरी खेप पहुंची तो भावुक हुआ Iran, देखिए वायरल Post
iran
Thank You India मेडिकल मदद की दूसरी खेप पहुंची तो भावुक हुआ Iran, देखिए वायरल Post
'TMC को सताया हार का डर, BJP के खिलाफ रचेगी साजिश....,' चुनाव से पहले PM का प्रहार
West Bengal
'TMC को सताया हार का डर, BJP के खिलाफ रचेगी साजिश....,' चुनाव से पहले PM का प्रहार
'लेम्बोर्गिनी से जाइये और सड़कों की सफाई कीजिए',ट्रैफिक तोड़ना रइसजादे को पड़ा महंगा
karnataka
'लेम्बोर्गिनी से जाइये और सड़कों की सफाई कीजिए',ट्रैफिक तोड़ना रइसजादे को पड़ा महंगा