DNA: बराक ओबामा का वो बयान... क्या संयुक्त राष्ट्र में ताला लगाने का समय आ गया?

DNA Analysis of Iran Peace talks: दुनिया के तथाकथित सबसे बड़े संगठन संयुक्त राष्ट्र में ताला लगाने का समय आ गया है. क्योंकि जब पाकिस्तान जैसे आतंकी देश ही युद्धविराम कराएगा तो संयुक्त राष्ट्र क्या करेगा? अगर आतंकी हाफिज सईद का देश ही युद्ध विराम की अगुआई करेगा तो फिर संयुक्त राष्ट्र किस काम का है. क्या इसका काम सिर्फ दुनिया भर से पैसे लेना उन पैसों से मौज करना दिन भर बैठक करना और मुंह देखकर निंदा प्रस्ताव पारित करना ही रह गया है. सोचिए एक आदमी पूरी दुनिया को जब मर्जी धमका देता है. जिसका मन उसे घर से उठा लेता है. घर में घुसकर मार देता है. और यह संगठन दुनिया भर के पैसे खाकर सोया रहता है. ऐसे संगठन की तालाबंदी जरूरी है. जब आतंकी मसूद अजहर का देश युद्धविराम वार्ता की मेजबानी कर रहा है तो फिर इसी काम के लिए बनाए गए इस संगठन का अस्तित्व क्यों रखा जाए.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि यह संगठन अक्सर संकटों के जवाब में बहुत धीमा और अप्रभावी रहा है.

अमेरिका और ईरान युद्ध के दौरान भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कहा गया था. यह संगठन अपने काम में पूरी तरह निष्फल साबित हुआ जिसके बाद शांतिवार्ता उस पाकिस्तान में हो रही है जो खुद अशांत है और दुनिया के बड़े हिस्से में अशांति का जिम्मेदार है.

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ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद इसे रोकने के लिए क्या क्या हुआ

अट्ठाईस फरवरी के दिन जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया और ईरान के सर्वोच्च नेता मारे गए तो सुरक्षा परिषद में एक आपातकालीन बैठक हुई जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए. इस बैठक में युद्ध रोकने पर कोई बात नहीं हुई. यानी यह सिर्फ आरोप लगाने का मंच बना

इसके बाद ग्यारह मार्च को सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें ईरान की खाड़ी देशों पर गंभीर हमलों की निंदा की गई. लेकिन युद्ध रोकने की कोई ठोस कोशिश नहीं हुई

सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस प्रस्ताव में पहले हुए हमलों पर एक शब्द भी नहीं कहा गया

इसके बाद सात अप्रैल को होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया लेकिन वीटो के बाद वह भी खारिज हो गया

ईरान और अमेरिका युद्ध के दौरान शांति की कोशिशों में इस संगठन का सिर्फ इतना ही योगदान रहा

अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने कहा था कि यह एक ऐसी जगह बन गया है जहां बहुत लोग बोलते हैं लेकिन बहुत कम लोग कार्रवाई करते हैं

वाकई इसका मुख्य काम अब गोष्ठियां करवाना रह गया है. दुनिया के कोने कोने से लोग बुलाए जाते हैं उनकी बातें लिख ली जाती हैं और फाइलों में सुरक्षित रख ली जाती हैं

सालाना अरबों रुपये खर्च करके एक लाख से ज्यादा कर्मचारी क्या कर रहे हैं. मुख्य रूप से सिर्फ बैठकें

सालाना हजारों बैठकें होती हैं और रोजाना हजारों पन्नों के दस्तावेज तैयार किए जाते हैं

दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया था लेकिन आज भी युद्ध जारी हैं

समस्या उन पांच देशों की वीटो शक्ति है जो स्थायी सदस्य हैं. इनमें से कोई भी मना कर दे तो फैसला रुक जाता है

अमेरिका जैसा देश भी इसका फंड रोकने लगा है और अलग से शांति के लिए संगठन बना लिया है.

भारत भी इसे फंड देता है लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इस फंड को जारी रखना चाहिए.

इतनी रकम से भारत में अस्पताल बन सकते हैं गांवों में सौर ऊर्जा लग सकती है बच्चों को भोजन मिल सकता है सड़कें बन सकती हैं और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा सकता है.

आज सवाल यह है कि भारत पैसा देता है ताकि यह संगठन युद्ध रोके और शांति बनाए लेकिन जब यह ऐसा करने में विफल रहता है तो यह पैसा क्यों दिया जाए.

इसीलिए कहा जा रहा है कि इस फंड को रोकना चाहिए और इस संस्था में ताला लगा देना चाहिए.