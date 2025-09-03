शिकागो था अगला टारगेट, उसके पहले कैलिफोर्निया में एक्शन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को बहुत बड़ा झटका, कोर्ट ने ब्लॉक किया आदेश
Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सितारे गर्दिश में हैं. एक के बाद एक उनके फैसलों पर उनकी जमकर छीछालेदर हो रही है. अमेरिका की अदालतें उनके मनमानी फैसलों पर तल्ख टिप्पणियां कर रही हैं. टैरिफ को लेकर अपीलेट कोर्ट में मिट्टी पलीद होने के बाद अब कैलिफोर्निया को लेकर ट्रंप के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी है.

Sep 03, 2025
US judge blocks use of troops in California: अमेरिका में भले ही संघीय शासन प्रणाली है लेकिन राज्यों के अधिकार भी बहुत पावरफुल हैं. ऐसे में राज्यों के अपने मामलों में दखलअंदाजी करने की हसरत रखने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है. ताजा मामले में अमेरिका की एक अदालत ने ट्रंप प्रशासन का कैलिफ़ोर्निया में सेना तैनात करने के आदेश को ब्लॉक करते हुए उस पर रोक लगा दी है. जज चार्ल्स आर ब्रेयर ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने जून में लॉस एंजिल्स, कैलिफ़ोर्निया में संघीय राष्ट्रीय गार्ड और मरीन तैनात करके संघीय कानून और 1878 पॉज़ कॉमिटेटस अधिनियम का उल्लंघन किया.

"मुकदमे में साक्ष्यों से यह स्थापित हुआ कि प्रतिवादियों ने सुरक्षा घेरा और यातायात अवरोध स्थापित करने, भीड़ नियंत्रण में शामिल होने और लॉस एंजिल्स और उसके आसपास सैन्य उपस्थिति का प्रदर्शन करने के लिए सशस्त्र सैनिकों और सैन्य वाहनों का व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल किया था. जज ने कहा प्रतिवादियों ने पॉज़ कॉमिटेटस अधिनियम का उल्लंघन किया. उन्होंने ये भी कहा, 'संघीय सैनिकों के इस्तेमाल ने प्रभावी रूप से राष्ट्रपति को अपना प्रमुख बनाकर एक राष्ट्रीय पुलिस बल बनाया.

फैसले की कॉपी में क्या लिखा?

आज के अपने फैसले जस्टिस ब्रेयर ने 12 सितंबर से पूरे अमेरिका में सुरक्षा गश्त, दंगा नियंत्रण, गिरफ़्तारी, तलाशी और भीड़ नियंत्रण में सैनिकों के शामिल होने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट अगर ट्रंप के टैरिफ को कर दे खारिज, तो क्या बर्बाद हो जाएगा सुपररिच अमेरिका?

ट्रंप ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

कई दिन बाद आज दुनिया के सामने आए ट्रंप ने अपनी मौत की खबरों और खराब सेहत जैसी खबरों को फेक न्यूज़ बताते हुए खारिज किया. ट्रंप ने टैरिफ मामले पर कोर्ट से लगे झटके पर कहा, 'हमें लगता है कि हम कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि हमें जल्द फैसला चाहिए. ट्रंप ने 29 अगस्त के उस अदालती फैसले का हवाला दिया जिसमें उनके टैरिफ को अवैध घोषित किया गया था. उन्होंने आगे कहा कि उनका प्रशासन टैरिफ पर जल्द से जल्द फैसले की मांग करेगा.

Shwetank Ratnamber

Shwetank Ratnamber

