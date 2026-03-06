जंग के बीच अमेरिका ने भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा, तेल की कीमतें कम करने में मांगी मदद!

Advertisement
Hindi Newsदुनियाजंग के बीच अमेरिका ने भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा, तेल की कीमतें कम करने में मांगी मदद!

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच दुनियाभर में पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई चेन बाधित होने और डीजल-पेट्रोल के साथ सीएनजी-एलएनजी गैसों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने का खतरा बढ़ गया था.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 07, 2026, 12:08 AM IST
US Secretary of ENERGY Chris Wright
Petrol Prices, Diesel Prices March 2026: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच दुनियाभर में पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई चेन बाधित होने और डीजल-पेट्रोल के साथ सीएनजी-पीएनजी गैसों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने का खतरा बढ़ गया था. ऐसे खतरों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस ने भारत की ओर हसरत भरी निगाहों से देखते हुए बड़ा बयान दिया है. अमेरिकी ऊर्जा मंत्री ने कहा, 'वर्तमान हालातों के मद्देनजर अमेरिका ने तेल की कीमतों को कम रखने के लिए अल्पकालिक उपाय लागू किए हैं. हम भारत में अपने मित्र देशों को जहाजों में मौजूद तेल लेने, उसे रिफाइन करके उसे जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने की इजाजत दे रहे हैं, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है'.

अमेरिकी मंत्री का दावा

एबीसी न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में क्रिस विट ने दावा किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप का प्रशासन ग्लोबल सप्लाई चेन पर नजर बनाए हुए हैं. अमेरिका ने अपने मित्र देशों को भारत की मदद से काम चलाने को कहा है. फिलहाल पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति को सुचारू बनाने और मांग का दबाव कम करने का यह एक व्यावहारिक तरीका है.

 

भारत के लिए कितनी चिंता?

होर्मुज जलडमरूमध्य का व्यापारिक रूट बंद होने से ल‍िक्‍व‍िफाइड नेचुरल गैस (LNG) की सप्लाई में बड़ी ग‍िरावट आई है. सप्‍लाई कम होने से एलएनजी (LNG) के दाम आसमान छू रहे हैं. देश के अध‍िकतर घरों के किचन में PNG गैस की सप्लाई है, वहीं बड़े पैमाने पर एलपीजी से खाना बनता है. CNG से गाड़ियां चलती हैं. ऐसे में गैस की कीमत में इजाफे ने चिंता बढ़ाई थी, लेकिन ईरान के एक बयान से भारत समेत कई देशों को राहत मिलने के आसार दिख रहे हैं. 

ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने राज्य प्रसारक IRIB के जरिये ऐलान क‍िया क‍ि होर्मुज जलडमरूमध्य केवल अमेरिका, इजरायल, यूरोप और उनके पश्‍च‍िमी सहयोगियों के जहाजों के लिए बंद है. ईरान का ये ऐलान भारत जैसे गैर-पश्‍च‍िमी देशों के लिए राहत की बात हो सकती है. लेकिन अभी भी ज्यादातर जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के र‍िस्‍क से बच रहे हैं. तेल की कीमतें पहले ही तेजी से बढ़ चुकी हैं और यद‍ि यह संकट लंबे समय तक चला तो देश की इम्‍पोर्ट कॉस्‍ट बढ़ेगी और महंगाई पर असर पड़ेगा. दूसरी तरफ भारत की तरफ से तेल की सप्‍लाई के ल‍िए दूसरे सोर्स का इंतजार क‍िया जा रहा है, अभी भारत के पास करीब 30 दिन के तेल का स्टॉक है.

