Donald Trump on Nobel Peace Prize: नोबेल शांति पुरुस्कार को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया है. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस साल की विजेता, वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना माचाडो की कई बार मदद की है. ट्रंप ने बताया कि माचाडो ने उन्हें फोन करके बताया कि वह नोबेल पुरुस्कार उनके सम्मान में स्वीकार कर रही हैं. वहीं दूसरी तरफ ट्रंप सरकार उसी देश के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है जिस देश की नेता को नोबेल मिला है.

ट्रंप ने आगे कहा कि जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला, उसने मुझे आज फोन किया और कहा कि मैं यह आपके सम्मान में स्वीकार कर रही हूं, क्योंकि असल में आप इसके हकदार हैं. मैंने यह नहीं कहा कि मुझे दे दो, लेकिन शायद वह ऐसा सोच रही थीं. मैंने वेनेजुएला में उनकी काफी मदद की थी. वहां हालात बहुत खराब थे. मैं खुश हूं कि मैंने लाखों जानें बचाई.'

UNSC में US और वेनेजुएला आमने-सामने

अब अगर बात करें तो अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है. शुक्रवार को ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की इमरजेंसी मीटिंग में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तीखी बहस हुई. ट्रंप प्रशासन ने कहा कि वह ड्रग कार्टेल्स को खत्म करने के लिए 'अमेरिका की पूरी ताकत' लगाएगा, जबकि वेनेजुएला ने चेतावनी दी कि उसे सशस्त्र हमले का खतरा है.

अमेरिका ने 4 नौकाओं पर किया हमला

वेनेजुएला ने यह मीटिंग तब बुलाई जब अमेरिकी सेना ने चार नौकाओं पर हमला किया, जिनके बारे में वॉशिंगटन का कहना है कि वे ड्रग्स ले जा रही थीं. इन हमलों में 21 लोगों की मौत हुई. वेनेजुएला ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगाया कि वे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार को गिराना चाहते हैं. साथ ही क्षेत्रीय व वैश्विक शांति और स्थिरता को खतरे में डाल रहे हैं.

अमेरिका ने जवाब में क्या कहा?

जवाब में अमेरिका का कहना है कि जिन चार नौकाओं पर हमला किया गया, उनमें से तीन वेनेजुएला से समुद्र में निकली थीं. हाल के वर्षों में कैरिबियाई इलाके में अमेरिकी नौसैनिक ताकत का इतना बड़ा जमावड़ा पहले कभी नहीं देखा गया. अमेरिका की ओर से संयुक्त राष्ट्र राजदूत माइक वॉल्ट्ज या उनके डिप्टी बैठक में शामिल नहीं हुए. ट्रंप प्रशासन का पक्ष अमेरिका के राजनीतिक सलाहकार जॉन केली ने रखा.

वेनेजुएला को रूस और चीन का समर्थन मिला

दिलचस्प बात यह भी है कि वेनेजुएला को रूस और चीन का समर्थन मिला, जबकि UNSC के बाकी सदस्य देशों ने संयम बरतने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के नियमों का पालन करने की अपील की. चार्टर के मुताबिक सभी 193 देशों को एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए और विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाना चाहिए.