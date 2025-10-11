Advertisement
trendingNow12956818
Hindi Newsदुनिया

जिस देश की नेता को मिला नोबेल, वहां के राष्‍ट्रपति, ट्रंप को मानते हैं 'खतरा'! UN में एक-दूसरे की उड़ाई धज्जियां

Nobel Peace Prize: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल पुरुस्कार ना मिलने पर बयान आ गया है. उन्होंने कहा कि जिसको नोबेल मिला है उन्होंने वो मेरे सम्मान में हासिल किया है. इसके अलावा नोबेल विजेता मारिया ने भी यह अवॉर्ड ट्रंप को डेडिकेट किया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 11, 2025, 07:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिस देश की नेता को मिला नोबेल, वहां के राष्‍ट्रपति, ट्रंप को मानते हैं 'खतरा'! UN में एक-दूसरे की उड़ाई धज्जियां

Donald Trump on Nobel Peace Prize: नोबेल शांति पुरुस्कार को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया है. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस साल की विजेता, वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना माचाडो की कई बार मदद की है. ट्रंप ने बताया कि माचाडो ने उन्हें फोन करके बताया कि वह नोबेल पुरुस्कार उनके सम्मान में स्वीकार कर रही हैं. वहीं दूसरी तरफ ट्रंप सरकार उसी देश के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है जिस देश की नेता को नोबेल मिला है.

ट्रंप ने आगे कहा कि जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला, उसने मुझे आज फोन किया और कहा कि मैं यह आपके सम्मान में स्वीकार कर रही हूं, क्योंकि असल में आप इसके हकदार हैं. मैंने यह नहीं कहा कि मुझे दे दो, लेकिन शायद वह ऐसा सोच रही थीं. मैंने वेनेजुएला में उनकी काफी मदद की थी. वहां हालात बहुत खराब थे. मैं खुश हूं कि मैंने लाखों जानें बचाई.'

UNSC में US और वेनेजुएला आमने-सामने

अब अगर बात करें तो अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है. शुक्रवार को ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की इमरजेंसी मीटिंग में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तीखी बहस हुई. ट्रंप प्रशासन ने कहा कि वह ड्रग कार्टेल्स को खत्म करने के लिए 'अमेरिका की पूरी ताकत' लगाएगा, जबकि वेनेजुएला ने चेतावनी दी कि उसे सशस्त्र हमले का खतरा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: चीन पर फूटा ट्रंप का टैरिफ बम, लगाया 100% टैरिफ, बातचीत खत्म करने की दी धमकी

अमेरिका ने 4 नौकाओं पर किया हमला

वेनेजुएला ने यह मीटिंग तब बुलाई जब अमेरिकी सेना ने चार नौकाओं पर हमला किया, जिनके बारे में वॉशिंगटन का कहना है कि वे ड्रग्स ले जा रही थीं. इन हमलों में 21 लोगों की मौत हुई. वेनेजुएला ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगाया कि वे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार को गिराना चाहते हैं. साथ ही क्षेत्रीय व वैश्विक शांति और स्थिरता को खतरे में डाल रहे हैं.

अमेरिका ने जवाब में क्या कहा?

जवाब में अमेरिका का कहना है कि जिन चार नौकाओं पर हमला किया गया, उनमें से तीन वेनेजुएला से समुद्र में निकली थीं. हाल के वर्षों में कैरिबियाई इलाके में अमेरिकी नौसैनिक ताकत का इतना बड़ा जमावड़ा पहले कभी नहीं देखा गया. अमेरिका की ओर से संयुक्त राष्ट्र राजदूत माइक वॉल्ट्ज या उनके डिप्टी बैठक में शामिल नहीं हुए. ट्रंप प्रशासन का पक्ष अमेरिका के राजनीतिक सलाहकार जॉन केली ने रखा.

यह भी पढ़ें: 'मैं यह पुरस्कार ट्रंप को समर्पित करती हूं...' शांति का नोबेल जीतने वाली मारिया ने ऐसा क्यों कहा?

वेनेजुएला को रूस और चीन का समर्थन मिला

दिलचस्प बात यह भी है कि वेनेजुएला को रूस और चीन का समर्थन मिला, जबकि UNSC के बाकी सदस्य देशों ने संयम बरतने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के नियमों का पालन करने की अपील की. चार्टर के मुताबिक सभी 193 देशों को एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए और विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाना चाहिए.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpNobel

Trending news

West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
West Bengal
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
jammu kashmir news
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..
operation sindoor
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..
नहीं काम आया पाक का प्रोपेगेंडा, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी बनीं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर
operation sindoor
नहीं काम आया पाक का प्रोपेगेंडा, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी बनीं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर
बंगाल में SIR लागू होने से ममता को क्यों लग रहा डर? हिंसा की दे रही वार्निंग
DNA
बंगाल में SIR लागू होने से ममता को क्यों लग रहा डर? हिंसा की दे रही वार्निंग
SIR पर बात करते-करते अमित शाह ने बता दी देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह
amit shah
SIR पर बात करते-करते अमित शाह ने बता दी देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह
दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
india afghanistan news
दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
jammu kashmir news
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
Jammu and Kashmir
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
JF-17 Engine Deal
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी