आप तो सोशल मीडिया स्टार हैं... एंकर ने कहा, तो मुस्कुराकर पानी पीने लगे जयशंकर

S Jaishankar Video: विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के कैरिबियाई देश के दौरे पर कुछ ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा होने लगी. किंग्स्टन में यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज में ग्लोबल साउथ, रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म और मल्टीपोलैरिटी से जुड़े मुद्दे पर बातचीत से पहले जब उनसे एंकर ने कहा कि आप तो सोशल मीडिया स्टार हैं. X पर आपके 4 मिलियन और इंस्टा पर 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो विदेश मंत्री मुस्कुराकर पानी पीने लगे. हालांकि, बाद में उन्होंने जवाब भी दिया.

मुश्किल हो गई है डिप्लोमेसी

आगे एंकर ने सवाल करते हुए पूछा कि इस फेम के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो डॉ. जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि सोशल मीडिया के जमाने में डिप्लोमेसी असल में 10 गुना ज्यादा मुश्किल है, हर कोई आपको देख रहा है और आपको हर बार चीजें सही करनी होती हैं.

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Dr. Jaishankar: Diplomacy in the social media era is actually 10 times harder. Everyone is watching you & you have to get things right every time. pic.twitter.com/OVmVLUNHgJ May 7, 2026

बदल रही है दुनिया

‘A World in Transition’ और भारत के रिस्पॉन्स पर पर बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दुनिया बदल रही है और शायद दूसरी बात कि भारत इस बदलाव वाली दुनिया के लिए क्या कर रहा है. और इससे हमारी बातचीत शुरू हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि आमतौर पर लोगों से बात करना, सिर्फ बातें करने के बजाय, कहीं ज्यादा, एंटरटेनिंग और दिलचस्प होता है.

मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं

इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब, दुनिया बदल रही है, मुझे यकीन है कि आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि हम सच में बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, जरा इसके बारे में सोचिए, कुछ साल पहले, हम सबने यह मान लिया था कि बड़ी ताकतों के बीच गंभीर युद्ध शायद मुमकिन नहीं हैं, अगर ऐसा होता भी, तो थोड़े समय के लिए होता तो, जब आपको लगता है कि यूक्रेन में जंग चल रही है, जो अब अपने पांचवें साल में है, और आज ईरान और खाड़ी में लड़ाई है, जो छोटी है, उम्मीद है जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में हममें से ज्यादातर लोगों ने कुछ समय पहले सोचा होगा.

साथ ही साथ कहा कि दो बड़ी लड़ाइयां एक साथ चल रही हैं, पिछले साल, इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन की लड़ाई लड़ी. असल में, बहुत सारे दूसरे झगड़े जो जरूरी नहीं कि खबरों में आएं, सूडान इसका एक उदाहरण है और फिर अगर कोई आर्थिक पहलू को देखें, तो सप्लाई चेन को लेकर बहुत गहरी चिंताएं हैं और फिर, आप जानते हैं, एक बार जब आप सप्लाई साइड के बारे में सोचने लगते हैं, तो आप डिमांड साइड के बारे में चिंता करने लगते हैं क्योंकि ऐसे समय में मार्केट एक्सेस बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है जहां टैरिफ रेट का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही.