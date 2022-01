49 फुट ऊंची सुनामी लहरों ने टोंगा देश में ढाया कहर, दो टुकड़ों में बंट गया था वहां आईलैंड

नई दिल्‍ली: टोंगा देश के पास एक आइलैंड पर ज्‍वालामुखी फटा तो उससे समुद्र में सुनामी पैदा हो गई. उस सुनामी की वजह से टोंगा देश के तटीय इलाकों में 49 फुट तक समुद्र की लहरें उठीं जिससे वहां कहर मच गया. इस बारे में बुधवार को वहां की सरकारी ने जानकारी दी.

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम तीन लोग मारे गए हैं. हालांकि अभी बचाव प्रयास चल रहे हैं और मरने वालों की तादाद ज्‍यादा हो सकती है. सुनामी का जब जोर उतरा तो वहां की सरकार ने कहा कि टोंगा में एक अभूतपूर्व आपदा आई है.

सुनामी की लहर पश्चिमी तट से टकराई थी जिससे कई द्वीप प्रभावित हुए थे जबकि रिपोर्टों में कहा गया था कि एक गांव पूरी तरह से नष्ट हो गया था. सरकार ने कहा कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण कई लोग घायल हुए हैं.

सुनामी की चपेट में आने के बाद इस देश में संचार व्‍यवस्‍था ठप पड़ गई क्‍योंकि ज्‍वालामुखी के विस्‍फोट ने समुद्र के नीचे बिछी केबल को नष्‍ट कर दिया जिससे राहत कार्य में बाधा आ रही है. लोगों को राहत देने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और बचाव ऑपरेटरों को तैनात किया गया है.

Before and after of #Hungatonga

First preliminary damage assessment for the volcanic eruption and induced tsunami for #HungaTongaHungaHaapai available

➡️https://t.co/GXTJhcifNp#TongaVolcano #tongatsunami @OCHA @UNOCHA_Pacific @UN_Pasifika @TongaMissionUN @disastercharter pic.twitter.com/K37etvDRkV

— UNOSAT (@UNOSAT) January 17, 2022