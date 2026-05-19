UPI, आधार और अरबों का निवेश… आखिर क्यों नॉर्डिक देशों को भारत में दिख रहा है दुनिया का नया सुपरपावर?

PM Modi Norway Visit News: पीएम मोदी 'लैंड ऑफ मिडनाइट सन' यानी नॉर्वे पहुंच चुके हैं. पीएम की नॉर्वे यात्रा क्यों खास है. भारत और नॉर्वे के बीच कौन सी डील होने वाली है. इस डील से भारत को क्या फायदा होगा. नॉर्वे में होने वाली इंडिया-नॉर्डिक सम्मेलन क्या है? आप डायरी और पेन लेकर बैठिए. इस विश्लेषण के जरिये आपका सामान्य ज्ञान वर्धन भी होगा और आपको भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति का भी पता चलेगा.

43 साल बाद भारतीय पीएम के पड़े कदम

43 साल बाद जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचा तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे खुद उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे. नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के पीएम योनास गार स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वैठक की. दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, हरित ऊर्जा और वैश्विक मुद्दों समेत कई अहम विषयों पर चर्चा हुई. इस वार्ता के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध की वजह से पैदा हुई वैश्विक अस्थिरता और इस दौर में भारत और यूरोप के संबंधों को लेकर क्या कहा आपको ये सुनना चाहिए.

प्रधानमंत्री नॉर्वे में दो दिन गुजारने वाले हैं. इन दो दिनों में भारत और नॉर्वे के बीच नॉर्वे के साथ ग्रीन और क्लीन एनर्जी पर बड़ी डील होने वाली है. भारत प्रदूषण कम करना चाहता है. नॉर्वे इस मामले में दुनिया का उस्ताद है. नॉर्वे भारत को विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और 'कार्बन कैप्चर' यानी हवा से प्रदूषण को सोखकर जमीन के नीचे छिपाने की तकनीक देने वाला है.

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'UPI' और 'आधार' अपनाएगा नार्वे

इसके अलावा प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारत को बड़ा निवेश भी मिलने वाला है. नॉर्वे के पास दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी फंड है. इसे आप नॉर्वे की महा-तिजोरी कह सकते हैं. नॉर्वे इस तिजोरी से 2.5 लाख करोड़ रुपये पहले ही भारत के शेयर बाजार में लगा चुका है. अब पीएम मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री के बीच ये डील हो रही है कि इस पैसे का बड़ा हिस्सा भारत के हाईवे, सोलर पार्क और स्टार्टअप्स में सीधे लगाया जाए, जिससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो.

प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे यात्रा में हेल्थकेयर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी डील होने वाली है. भारत की 'UPI' और 'आधार' जैसी डिजिटल तकनीकों को नॉर्वे अपने सिस्टम में शामिल करने पर विचार कर रहा है और बदले में भारत को दवाओं के क्षेत्र में नई रिसर्च तकनीक मिलेगी.

आज होगा तीसरा इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन

आपको भारत और नॉर्वे एक ऐसे रिश्ते के बारे में भी जानना चाहिए. जो कम ही लोग जानते हैं. नॉर्वे के स्वालबार्ड में भारत का अपना एक स्थायी रिसर्च स्टेशन है, जिसका नाम है हिमाद्री. साल 2008 में स्थापित ये स्टेशन नॉर्थ पोल से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर है. यहां भारतीय वैज्ञानिक पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च करते हैं. भारत का ये आर्कटिक मिशन पूरी तरह नॉर्वे के सहयोग से चलता है. प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से भारत के आर्कटिक मिशन को भी रणनीतिक मजबूती मिलेगी.

प्रधानमंत्री की नॉर्वे यात्रा की एक हाईलाइट कल होने वाला तीसरा इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी है. ये सम्मेलन क्या है. उसे समझने से पहले आपको जानना होगा कि पांच देशों के समूह को नॉर्डिक समुह कहा जाता है. असल में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड मिलकर नॉर्डिक देश कहलाते हैं.

तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में इस बार तीन मुद्दों पर चर्चा होनी है. पहला मुद्दा है तकनीक और स्पेस - स्वीडन के एसरेंज स्पेस सेंटर से ISRO का सहयोग बढ़ेगा और नीदरलैंड्स-स्वीडन के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन मजबूत होगी.

दूसरा मुद्दा है क्लाइमेट चेंज- रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी में नॉर्डिक देश दुनिया में सबसे आगे हैं, जिससे भारत को प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी. और तीसरा मुद्दा है ग्लोबल सप्लाई चेन- यूक्रेन, गाजा और ईरान के संघर्षों के बीच भारत को एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला मिलेगी.

इंदिरा गांधी ने 1983 में किया था विदेशी दौरा

ये शिखर सम्मेलन कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे देश हैं जिनके साथ पांचों नॉर्डिक देश मिलकर 'विशेष शिखर सम्मेलन' करते हैं. पहला देश है अमेरिका और दूसरा देश है भारत.

आज से 43 साल पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉर्वे का दौरा किया था. मार्च 1983 में नई दिल्ली में Non-Aligned Movement यानी 'गुटनिरपेक्ष आंदोलन' का ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी को इस वैश्विक समूह का अध्यक्ष चुना गया था. इसी नाते वो नॉर्डिक देशों के दौरे पर थीं, ताकि शीत युद्ध के उस दौर में दुनिया में शांति, परमाणु निरस्त्रीकरण और अमीर-गरीब देशों के बीच आर्थिक संतुलन के लिए समर्थन जुटाया जा सके.

इसके बाद इस सुदूर देश में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कदम नहीं रखा. पर आज 43 सालों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच की इस दूरी को कम कर दिया. इस दौरे में नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया है. इसे मिलाकर अब तक पीएम मोदी को 32 अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं. इससे पहले कल स्वीडन ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था.