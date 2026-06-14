Latest Updates on Iran Protests: अमेरिका के साथ शांति समझौते की बात कहने पर ईरान में बवाल शुरू हो गया है. देश के उत्तर-पूर्वी शहर मशहद में बने विदेश मंत्रालय के कार्यालय के बाहर शनिवार देर रात सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए. उन्होंने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते की बात कहने पर विदेश मंत्री अब्बास आरागची के खिलाफ विरोध जताया. जोरदार नारेबाजी करते हुए लोगों ने कहा कि वे अमेरिका के साथ कोई समझौता कबूल नहीं करेंगे.
फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक, शनिवार को मशहद में प्रदर्शनकारियों ने विदेश मंत्रालय की इमारत के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. काले चादर और बुर्काधारी महिलाएं लाल और काली झंडियां लहराते हुए विदेश मंत्री के खिलाफ नारे लगा रही थीं. वे उनके खिलाफ 'अमानदार घुसपैठिए आरागची मुर्दाबाद' के नारे लगा रही थी.
सहयोगी वेबसाइट wion के अनुसार, प्रदर्शनकारी शुक्रवार को प्रसारित हुए आरागची के उस बयान से भड़के हुए थे, जिसमें उन्होंने यूएस के साथ शांति समझौते की संभावना जताई थी. सरकारी टीवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इस प्रस्तावित समझौते के बाद अमेरिका, ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नौसैनिक नाकाबंदी को हटा लेगा. उसने यह नाकाबंदी ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने के जवाब में लगाई थी.
इंटरव्यू में अराघची ने कहा था कि होर्मुज स्ट्रेट में अब प्रबंधन पहले जैसा नहीं रहेगा. उन्होंने इस रणनीतिक जलमार्ग को ईरान के मुख्य निरोधक उपकरणों में से एक बताया था. ऐसा करके अराघची ने संकेत दे दिया था कि वह अमेरिका से भले ही शांति समझौता कर रहा हो लेकिन होर्मुज पर टोल वसूली से वह पीछे नहीं हटेगा.
लेकिन यूएस के साथ शांति समझौते की बात कट्टरपंथियों को रास नहीं आई. उनका कहना है कि ऐसा समझौता ईरान के हितों की रक्षा नहीं करेगा और होर्मुज स्ट्रेट में तेहरान के नियंत्रण को कमजोर कर सकता है. उन्होंने ईरानी वार्ताकारों पर बातचीत में यूएस को बहुत ज्यादा रियायतें देने का आरोप भी लगाया है.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज में प्रदर्शनकारी 'आरागची इस्तीफा दो' और 'गालिबाफ इस्तीफा दो' के नारे लगाते दिखाई दिए. वे नारे अब्बास अराघची और संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर घालिबाफ के खिलाफ थे, जो इन वार्ताओं में ईरान की ओर से मुख्य वार्ताकार भी हैं.
ईरान में यह प्रदर्शन ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका-ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की चर्चा चल रही है. कट्टरपंथी समूह अमेरिका के साथ किसी भी तरह के शांति समझौते का विरोध कर रहे हैं. उनका मानना है कि यूएस के साथ समझौते का मतलब देश की आजादी को गिरवी रखना होगा.
इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी अधिकारियों ने रविवार को शांति समझौता साइन करने की संभावना जताई है. इस बयान पर ईरानी अधिकारियों ने सतर्क रुख अपनाते हुए समझौते के नजदीक पहुंचने की पुष्टि तो की है लेकिन किसी निश्चित समयसीमा की पुष्टि करने से परहेज किया है.