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ईरान में अमेरिका के साथ 'शांति समझौते' की बात पर बवाल! सड़कों पर उतरे कट्टरपंथी, विदेश मंत्री- स्पीकर के खिलाफ लगाए नारे

Latest News on Iran Protests: ईरान में अमेरिका के साथ 'शांति समझौते' की बात पर बवाल हो गया है! शनिवार रात सड़कों पर उतरे सैकड़ों कट्टरपंथियों ने विदेश मंत्री और स्पीकर के खिलाफ लगाए जोरदार नारे लगाए और उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 14, 2026, 05:58 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:58 AM IST
ईरान में अमेरिका के साथ 'शांति समझौते' की बात पर बवाल! सड़कों पर उतरे कट्टरपंथी, विदेश मंत्री- स्पीकर के खिलाफ लगाए नारे

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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