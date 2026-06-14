Latest Updates on Iran Protests: अमेरिका के साथ शांति समझौते की बात कहने पर ईरान में बवाल शुरू हो गया है. देश के उत्तर-पूर्वी शहर मशहद में बने विदेश मंत्रालय के कार्यालय के बाहर शनिवार देर रात सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए. उन्होंने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते की बात कहने पर विदेश मंत्री अब्बास आरागची के खिलाफ विरोध जताया. जोरदार नारेबाजी करते हुए लोगों ने कहा कि वे अमेरिका के साथ कोई समझौता कबूल नहीं करेंगे.