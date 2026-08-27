/भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम पर बवाल, ममदानी को हिंदू संगठन की दो टूक- ‘सुरक्षा देना आपकी जिम्मेदारी’

राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत न्यूयॉर्क दौरे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. इस प्रोग्राम को लेकर अमेरिका में कुछ संगठन विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं. न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भी कहा है कि वह भागवत के कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते. इसी को लेकर कार्यक्रम से पहले एक हिंदू संगठन ने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी को उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी याद दिलाई है. संगठन ने कहा कि कार्यक्रम का विरोध करने वालों के बीच मेयर की जिम्मेदारी सभी लोगों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना है.
X पर एक पोस्ट में, HAF ने कहा,'समुदाय के लिए एडवाइजरी अलर्ट! HAF न्यूयॉर्क शहर के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले 'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन' से पहले यह सुरक्षा अलर्ट जारी कर रहा है. सतर्क रहें, स्थिति के प्रति जागरूक रहें और बातचीत शालीनता से करें. कार्यक्रम से पहले, हिंदू अमेरिकियों को निशाना बनाने वाले कार्यकर्ताओं ने इस उत्सव में बाधा डालने और इसे रद्द कराने की कोशिश की है. हम @NYCMayor जोहरान ममदानी से अपील करते हैं कि वे सभी न्यूयॉर्क वासियों, जिनमें कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग भी शामिल हैं, की सुरक्षा के लिए अपनी शपथ के मुताबिक जिम्मेदारी निभाएं और सभी की सुरक्षा और नागरिक अधिकारों की गारंटी दें.'
यह घटनाक्रम यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) की आलोचना के बीच सामने आया है. USCIRF ने बुधवार को आरोप लगाया था कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति खराब हो रही है और अमेरिकी सरकार से RSS सदस्यों और भारतीय अधिकारियों के खिलाफ पाबंदी पर विचार करने का आग्रह किया था.
पाकिस्तानी-अमेरिकी आसिफ महमूद की अध्यक्षता वाले इस निकाय ने कहा,'भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब हो रही है क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने के लिए अक्सर हिंसा और उकसावे का इस्तेमाल किया जाता है. हम अमेरिकी सरकार से आग्रह करते हैं कि वह धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में शामिल RSS सदस्यों और भारतीय अधिकारियों के खिलाफ पाबंदियों पर करे, जिसमें मोहन भागवत को जारी वीजा रद्द करना और उन्हें भविष्य में अमेरिका में प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित करना शामिल है.'
USCIRF की वाइस चेयर सेसे हील ने कहा,'अमेरिकी सरकार के पास भारत को जवाबदेह ठहराने और यह संकेत देने का मौका है कि अमेरिका भारत के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में खड़ा है.'
विदेश मंत्रालय (MEA) ने 21 अगस्त की ब्रीफिंग के दौरान USCIRF की इस मांग की कड़ी निंदा की थी और इस निकाय को पक्षपाती और विश्वसनीयता की कमी वाला बताते हुए खारिज कर दिया था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा,'हम सभी जानते हैं कि यह एक पक्षपाती संस्था है. सालों से इसने भारत के बारे में गलत और भड़काऊ बयान दिए हैं. हमें ऐसी संस्थाओं को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि उनके अपने एजेंडे होते हैं और उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं होती.'
ममदानी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले उस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते, जिसमें भागवत शामिल होने वाले हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि नगर प्रशासन के पास 29 अगस्त को होने वाले इस निजी कार्यक्रम को रद्द करने का कानूनी अधिकार शायद न हो.
जब उनसे पूछा गया कि क्या शहर को कार्यक्रम रद्द करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए, तो ममदानी ने कहा,'मैं रैली का समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या नहीं.' उन्होंने यह भी कहा,'मैं यहां हमारे शहर के इतिहास के पहले भारतीय-अमेरिकी मेयर के तौर पर भी खड़ा हूं और मेरी मां का परिवार अभी भी भारत में ही रहता है.' अपनी परवरिश के बारे में बात करते हुए, ममदानी ने कहा कि उनके परिवार की भारत के बारे में समझ यह थी कि यह 'एक विविधतापूर्ण समाज है, एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है जो भारत से जुड़े हर व्यक्ति के अपनेपन में विश्वास रखता है.'
मोहन भागवत मंगलवार को न्यूयॉर्क पहुंचे. यह उनके तीन देशों (अमेरिका, कनाडा और यूके) के वैश्विक संपर्क दौरे का पहला चरण है. यह दौरा RSS की शताब्दी वर्ष की गतिविधियों के तहत वहां के स्थानीय समूहों के निमंत्रण पर आयोजित किया गया है. 'अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग (AHEAD) फोरम के जरिए आयोजित, शनिवार को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भागवत का संबोधन हिंदू त्योहार रक्षाबंधन के पारंपरिक आयोजन के तौर पर होगा.'