ईरान में सरकारी सैटेलाइट टीवी हैक, रजा पहलवी का चलने लगा वीडियो, आर्मी से की अपील- जनता पर हथियार मत तानो, हमारे साथ आजादी की जंग लड़ो!

Hackers disrupt Iranian state TV to broadcast video: ईरान एक बार फिर इतिहास के सबसे अशांत दौर से गुजरता दिख रहा है. देशभर में भड़के विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए की गई कार्रवाई में अब तक 4,029 लोगों की मौत का दावा किया गया है. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि हालात 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे भयावह हैं. सड़कों पर खून, गिरफ्तारियां और इंटरनेट बंदी ने आम लोगों की आवाज दबा दी है.

सरकारी टीवी हैक, सत्ता को खुली चुनौती

Associated Press (AP) में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार रात अचानक इरान की सरकारी टीवी चैनलों पर कुछ अलग दिखने लगा. हैकर्स ने सैटेलाइट ट्रांसमिशन हैक कर दिया और निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के दो क्लिप्स चला दिए. उसके बाद पुलिस यूनिफॉर्म में कुछ लोग दिखे, जिन्होंने कहा कि कई साथी हथियार डाल चुके हैं और लोगों के प्रति वफादारी की कसम खा ली है. स्क्रीन पर मैसेज आया "आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मैसेज: जनता पर बंदूक मत तानो. ईरान की आजादी के लिए राष्ट्र के साथ जुड़ जाओ." उधर ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने माना कि कुछ इलाकों में प्रसारण कुछ देर के लिए बाधित हुआ, हालांकि यह साफ नहीं किया गया कि स्क्रीन पर क्या दिखाया गया.

4,000 से ज्यादा मौतों का दावा, आंकड़ा बढ़ने की आशंका

अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, मरने वालों में 3,786 प्रदर्शनकारी, 180 सुरक्षाकर्मी, 28 बच्चे और 35 ऐसे लोग शामिल हैं जो प्रदर्शन में शामिल नहीं थे. एजेंसी का कहना है कि इंटरनेट बंद होने और सूचना पर सख्त नियंत्रण के चलते असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है. ईरानी सरकार ने अब तक आधिकारिक तौर पर मौतों की संख्या जारी नहीं की है, लेकिन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने पहली बार “हजारों लोगों” के मारे जाने की बात स्वीकार की है.

दावोस से म्यूनिख तक ईरान को झटका

ईरान में हिंसा के चलते अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी असर दिखा है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का दावोस सम्मेलन का न्योता वापस ले लिया है. वहीं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ने भी ईरानी अधिकारियों को आमंत्रण देने से इनकार कर दिया है. ईरान ने इन फैसलों को पश्चिमी दबाव का नतीजा बताया है.

अमेरिका ने खींची लाल लकीर, सैन्य हलचल तेज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए दो साफ “रेड लाइन” तय की हैं जिसमें एक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या और बड़े पैमाने पर फांसी. इसी बीच यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर सिंगापुर से होते हुए मलक्का जलडमरूमध्य पार कर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है. इससे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है.

क्या 1979 जैसी फिर क्रांति की आहट?

विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, सख्त दमन और जनता का खुला गुस्सा ये सभी हालात 1979 की क्रांति की याद दिलाते हैं. सवाल यही है कि क्या ईरान एक बार फिर बड़े राजनीतिक बदलाव के मुहाने पर खड़ा है, या सत्ता हालात पर काबू पा लेगी? अब यह समय बताएगा.