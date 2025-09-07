मजदूरों की बलि देकर...EU प्रमुख की बढ़ी मुश्किलें, क्यों लाया जा रहा अविश्वास प्रस्ताव

European Union: यूरोपीय संघ (EU) आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन को एक और अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता है. वामपंथी और दक्षिणपंथी दलों के 2 अलग-अलग समूह उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें हस्ताक्षरों की न्यूनतम सीमा पूरी होते ही अगले हफ्ते पेश किया जाएगा. 'यूरोन्यूज' के मुताबिक हर निंदा प्रस्ताव को पूर्ण सत्र में मतदान के लिए संसद के कम से कम 72 सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है.

वामपंथी समूह का अविश्वास प्रस्ताव

वामपंथी समूह के प्रवक्ता थॉमस शैनन ने कहा कि उनका समूह वॉन डेर लेयेन की नीतियों के खिलाफ एकजुट है. उन्होंने कहा,'यह आयोग हमारे हर उस चीज के खिलाफ जा रहा है, जिसका हम समर्थन करते हैं. मजदूरों का बलिदान करके और ग्रीन डील को नष्ट करके.' बता दें कि वामपंथी समूह में 46 सदस्य हैं और उन्हें न्यूनतम 72 हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए 26 और हस्ताक्षरों की आवश्यकता है.

