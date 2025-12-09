Advertisement
दुनिया का पहला शहर... आज वहां पसरा है सन्नाटा! जानें 6000 साल पुराने उरुक की चौंकाने वाली कहानी!

First City of Human Civilization: आज हम दुनिया के पहले शहर उरुक के बारे में जानेंगे. जो लगभग 4000 ईसा पूर्व में इराक में यूफ्रेट्स नदी के किनारे विकसित हुआ और क्यूनिफॉर्म नामक दुनिया की पहली ज्ञात लेखन प्रणाली और शहरी जीवन का जन्मस्थान बना.

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 09, 2025, 07:46 AM IST
First City of Human Civilization: हमारे दिमाग में कभी न कभी ये सवाल जरूर उठता है कि इंसानी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, और उनका पहला शहर कौन सा था, जहां वो जीवन बिताने का काम करते थे. तो इसका जवाब उरुक है. इस शहर की बात करें तो आज के इराक से लगभग 4000 ईसा पूर्व में विकसित हुआ था और इसे शहरी जीवन, लेखन और शानदार वास्तुकला का जन्मस्थान माना जाता है. जो इस शहर को खास बनाती है. आज हम इस शहर के बारे में डिटेल से जानेंगे.

मानवता का पहला केंद्र
इस शहर की बात करें तो ये  यूफ्रेट्स नदी यानी दजला-फरात के किनारे बसा हुआ था. कहा जाता है कि यहां उपजाऊ जमीन, व्यापार और बढ़ती आबादी के लिए सबसे परफेक्ट थी. वैज्ञानिकों के मुताबिक 4000 ईसा पूर्व तक, इस शहर में 60,000 से अधिक लोग बस चुके थे. इस तेजी से हुए विकास ने उरुक को मानव इतिहास के शुरुआती और सच्चे शहरों में से एक बना दिया था.

दुनिया की पहली ज्ञात लेखन प्रणाली
उरुक का मानवता के लिए सबसे बड़ा और क्रांतिकारी योगदान क्यूनिफॉर्म था. यह दुनिया की पहली ज्ञात लेखन प्रणाली थी. इसे शुरू में व्यापारिक लेनदेन और प्रशासनिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया था. इस प्रणाली ने साक्षरता और साहित्य की नींव रखी, और यहीं से मानव ने मौखिक कहानी सुनाने से लिखित संचार की ओर कदम बढ़ाया था. उरुक अपने संगठित शासन और मजबूत आर्थिक व्यवस्था के लिए भी जाना जाता था.

जिगुरात मंदिर का निर्माण 
उरुक प्राचीन मेसोपोटामिया में धार्मिक गतिविधियों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था. यहां जिगुरात मंदिर बनाए गए थे जो देखने में पिरामिड जैसे लगते थे. इनमें प्रेम और युद्ध की देवी इनन्ना को समर्पित मंदिर सबसे खास माने जाते हैं. इन भव्य निर्माणों से उस समय के समाज की समृद्धि और धार्मिक विश्वास का पता चलता है.

साहित्य में उरुक की विरासत
उरुक की कहानी आज भी प्राचीन साहित्य के माध्यम से जीवित है. गिलगमेश का महाकाव्य दुनिया की सबसे पुरानी कहानियों में से एक है. यह महाकाव्य उरुक के अर्ध-पौराणिक राजा गिलगमेश की कहानी बताता है, जो अमरता की तलाश में निकलता है.

आज कैसा है उरुक?
हजारों वर्षों के बाद, उरुक आज इराक के दक्षिणी हिस्से में वारका नामक पुरातात्विक स्थल के रूप में मौजूद है. यह क्षेत्र अब विशाल खंडहरों में बदल चुका है. यहां टूटी हुई दीवारें, मंदिरों के अवशेष और उन इमारतों की नींव दिखाई देती है जो कभी दुनिया की सबसे एडवांस बस्ती थी. हालांकि यह जगह अब वीरान है, लेकिन शोधकर्ता यहां खुदाई और अध्ययन करना जारी रखे हुए हैं, जो हमें मानव सभ्यता के शुरुआती दिनों की झलक देने का काम करता है.

ये भी पढ़ें: चाइना की नाक के नीचे से...भारत ने चुपके से बना लिया स्वेज नहर का परमानेंट तोड़? 7200 KM का गुप्त रास्ता!

