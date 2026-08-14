'चीन की मदद कर रहे भारत समेत 40+ देश...', ट्रंप टैरिफ पर अमेरिका का बड़ा आरोप; दुनिया में मची खलबली

अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 40 से ज्यादा देशों पर आरोप लगाया है कि वे चीनी सामान को दूसरे देशों के रास्ते अमेरिकी बाजार तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं. अमेरिकी सरकार का दावा है कि गलत लेबलिंग, दोबारा पैकिंग और कागजी हेरफेर के जरिए चीनी उत्पादों का असली स्रोत छिपाया जा रहा है, जिससे अमेरिका को हर साल अरबों डॉलर के राजस्व का नुकसान हो रहा है.
व्हाइट हाउस के व्यापार और विनिर्माण नीति कार्यालय की ओर से गुरुवार को जारी रिपोर्ट में इस कथित नेटवर्क को ‘शैडो लॉजिस्टिक्स नेटवर्क’ बताया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस नेटवर्क के जरिए चीन में बने उत्पादों को दूसरे देशों के रास्ते अमेरिका भेजा जाता है और उनकी असली पहचान छिपाने की कोशिश होती है. अमेरिकी रिपोर्ट में यूरोपीय संघ, भारत, मेक्सिको, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया को चीन के प्रमुख ‘सहयोगी’ या मददगार देशों में गिना गया है. इसके अलावा इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और कंबोडिया का भी जिक्र किया गया है.
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस तरह की कथित गतिविधियों से अमेरिका के कई औद्योगिक क्षेत्रों को नुकसान पहुंच रहा है. इनमें बिजली से जुड़े उपकरण, एकीकृत सर्किट, एल्युमिनियम उत्पाद और वाहन उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कल-पुर्जे प्रमुख हैं. ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि चीन से आने वाले सामान को किसी तीसरे देश में भेजकर उसकी पैकिंग या दस्तावेज बदले जाते हैं. इसके बाद उसे उस देश का उत्पाद बताकर अमेरिकी बाजार में पहुंचाया जाता है. अमेरिका इसे शुल्क से बचने का तरीका मान रहा है.
रिपोर्ट जारी करने वाले कार्यालय ने इस पूरे मामले को ‘ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम’ करार दिया है. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था के कारण अमेरिकी कामगारों, निर्माताओं और करदाताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. अमेरिकी अधिकारियों ने साफ संकेत दिया है कि अब ऐसे मामलों में निगरानी और कार्रवाई को और कड़ा किया जाएगा. उनका कहना है कि सीमा पर तैनात एजेंसियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से शिपमेंट से जुड़े आंकड़ों को दूसरे उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ मिलाकर संदिग्ध मामलों की पहचान करेंगी.
ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि जिन देशों पर अमेरिकी शुल्क से बचने के लिए चीनी सामान की आवाजाही को आसान बनाने का आरोप है, उन्हें अब सतर्क कर दिया गया है. अमेरिकी व्यापार अधिकारियों के मुताबिक, वह दौर खत्म हो रहा है जब सामान की असली उत्पत्ति छिपाकर उसे आसानी से अमेरिकी बाजार तक पहुंचाया जा सकता था. अमेरिका का तर्क है कि अब केवल कागजों पर देश का नाम बदल देना, सामान की दोबारा पैकिंग करना या बिलों में बदलाव करना पर्याप्त नहीं होगा. सीमा शुल्क अधिकारी इन गतिविधियों की गहराई से जांच करेंगे.
इन आरोपों को ट्रंप प्रशासन की व्यापक व्यापार नीति का हिस्सा माना जा रहा है. जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस लौटने के बाद ट्रंप लगातार अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देने और दूसरे देशों पर व्यापारिक दबाव बढ़ाने की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं. इसी क्रम में प्रशासन ने उन दर्जनों देशों से आने वाले सामान पर 10 से 12.5 प्रतिशत तक शुल्क लगाने की घोषणा की है, जिन पर जबरन मजदूरी से जुड़े मामलों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है.
हालांकि ट्रंप प्रशासन की इन व्यापारिक कार्रवाइयों को अमेरिका के भीतर भी चुनौती मिल रही है. अल जजीरा के मुताबिक, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और कोलोराडो समेत डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले 25 अमेरिकी राज्यों ने इन शुल्कों के खिलाफ अदालत का रुख किया है. इन राज्यों का कहना है कि नई व्यवस्था के जरिए ट्रंप प्रशासन उन व्यापक ‘लिबरेशन डे’ शुल्कों को दूसरे तरीके से लागू करने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में खारिज कर दिया था.
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के व्यापार विशेषज्ञ अमितेंदु पालित के मुताबिक, व्हाइट हाउस की यह रिपोर्ट केवल चीनी सामान की आवाजाही रोकने तक सीमित नहीं है. उनके अनुसार, ट्रंप प्रशासन दूसरे देशों पर अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार ज्यादा खोलने का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है. पालित का मानना है कि ‘लिबरेशन डे’ शुल्क को कानूनी चुनौती मिलने के बाद ट्रंप प्रशासन को आर्थिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर झटका लगा है. ऐसे में वह बाजार तक पहुंच और व्यापारिक नियमों को दबाव बनाने के नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है.
चीन से जुड़े सामान को तीसरे देशों के रास्ते अमेरिका पहुंचाने के आरोपों ने आने वाले दिनों में भारत समेत कई देशों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं. अगर अमेरिकी सीमा शुल्क एजेंसियां ऐसे मामलों में जांच तेज करती हैं तो निर्यातकों को सामान की उत्पत्ति से जुड़े दस्तावेजों और आपूर्ति श्रृंखला की जानकारी को लेकर ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ सकती है. फिलहाल चीन के वॉशिंगटन स्थित दूतावास ने इस रिपोर्ट पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. रिपोर्ट में जिन देशों का नाम लिया गया है, उनकी ओर से भी उस समय तक सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी. अमेरिका की नई कार्रवाई से साफ है कि ट्रंप प्रशासन चीन के साथ व्यापारिक मुकाबले को केवल सीधे शुल्क तक सीमित रखने के बजाय उन तीसरे देशों पर भी दबाव बढ़ाना चाहता है, जिनके रास्ते चीनी उत्पाद अमेरिकी बाजार में पहुंचने की आशंका जताई जा रही है.