Advertisement
trendingNow13079755
Hindi Newsदुनियाक्या वेनेजुएला जैसी होगी ईरान की हालत? US कर रहा घातक घेराबंदी, मिडिल ईस्ट में उतरे दो और C-17 ग्लोबमास्टर

क्या वेनेजुएला जैसी होगी ईरान की हालत? US कर रहा घातक घेराबंदी, मिडिल ईस्ट में उतरे दो और C-17 ग्लोबमास्टर

ओपन सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) से जुड़ी रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका तेज़ी से अपने युद्धक विमानों, ईंधन भरने वाले टैंकर एयरक्राफ्ट और नौसैनिक पोतों को इस क्षेत्र की ओर भेज रहा है. इन तैनातियों के कारण यह अटकलें तेज़ हो गई हैं कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी बड़े गुप्त या अचानक सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jan 19, 2026, 07:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एआई - इमेज
एआई - इमेज

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब किसी से छिपा नही है. अब वेनेजुएला के बाद अमेरिका ईरान पर भी वैसा ही ऑपरेशन करने की फिराक में है. मध्य पूर्व में लगातार बढ़ते तनाव के बीच डिएगो गार्सिया स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर असामान्य गतिविधियां देखी जा रही हैं. ओपन सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) से जुड़ी रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका तेज़ी से अपने युद्धक विमानों, ईंधन भरने वाले टैंकर एयरक्राफ्ट और नौसैनिक पोतों को इस क्षेत्र की ओर भेज रहा है. इन तैनातियों के कारण यह अटकलें तेज़ हो गई हैं कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी बड़े गुप्त या अचानक सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है? इसके पहले ऐसी गतिविधियों का पैटर्न उस समय जैसा दिखा था जब अमेरिका ने वेनेजुएला में चुपचाप सैन्य दबाव और खुफिया ऑपरेशन्स बढ़ाए थे.

डिएगो गार्सिया का बेस सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह भारत महासागर में स्थित है और मध्य पूर्व तथा एशिया के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक अमेरिकी सैन्य पहुंच को तेज़ करता है. यदि अमेरिका किसी उच्चस्तरीय ऑपरेशन या हमले की तैयारी कर रहा हो, तो इस अड्डे की भूमिका निर्णायक हो सकती है.  हालांकि व्हाइट हाउस और पेंटागन की ओर से आधिकारिक तौर पर किसी भी सैन्य कार्रवाई की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन क्षेत्रीय तनाव, इजराइल-ईरान विवाद और समुद्री रास्तों की सुरक्षा को लेकर बढ़ते संकट को देखते हुए यह गतिविधियां ईरान की चिंता बढ़ा रही हैं.

ट्रंप लगातार खामेनेई की कर रहे हैं आलोचना
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला न करने की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से दी थी. हालांकि, उसी संदेश में उन्होंने ईरान के नेतृत्व परिवर्तन का संकेत देकर नई आशंकाओं को जन्म दे दिया. अमेरिका की ओर से यह साफ कहा गया था कि फिलहाल वे ईरान में जमीनी सेनाएं नहीं भेजेंगे, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप की ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई पर की गई लगातार टिप्पणी और आलोचना रुकने का नाम नहीं ले रही थी. इससे अमेरिकी राष्ट्रपति की नीयत पर संदेह बढ़ जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मिडिल ईस्ट के आसमान में पहुंचे सी-17 ग्लोबमास्टर
स्थिति तब और संवेदनशील लगने लगी जब अमेरिकी लड़ाकू विमान मध्य पूर्व के आसमान में उड़ान भरते देखे गए. फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा से इस बात का पता चलता है कि अमेरिकी वायु सेना के दो और C-17 ग्लोबमास्टर III ट्रांसपोर्ट विमान इस क्षेत्र में आ गए हैं. C-17, जिसे C-141 स्टारलिफ्टर की जगह लेने के लिए बनाया गया है, को रणनीतिक और सामरिक एयरलिफ्ट दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है. ये 170,900 पाउंड तक सामान ले जाने और छोटे, बिना पक्की रनवे से ऑपरेट करने में सक्षम है. इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया और यह सवाल उठने लगा कि क्या वाकई संकट टल गया है या फिर यह सिर्फ तूफ़ान से पहले की शांति है. 

इलाके में सक्रिय हो रहे हैं अमेरिकी जहाज
कूटनीतिक बयानों और सैन्य गतिविधियों के इस मिश्रण ने पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी है, जिससे यह आशंका गहराती जा रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच विवाद किसी भी समय भड़क सकता है. OSINT (ओपन सोर्स इंटेलिजेंस) प्लेटफ़ॉर्म्स से मिल रही रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका की सैन्य गतिविधियां मध्य-पूर्व के आसपास तेजी से बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं. ताज़ा जानकारी में बताया गया है कि अमेरिकी जंगी जहाज इस क्षेत्र के समुद्री इलाके में सक्रिय रूप से मंडरा रहे हैं, जबकि आसमान में कई अपडेटेड सैन्य विमान भी देखे गए हैं. इसी बीच, अमेरिकी विमानवाहक पोत USS Abraham Lincoln को लेकर भी नई जानकारी सामने आई है. अनुमान लगाया जा रहा है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर 23 जनवरी तक अरब सागर क्षेत्र में पहुंच सकता है. इसके पहुंचने से अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति इस इलाके में और अधिक मजबूत हो जाएगी, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

यह भी पढ़ेंः पेजेशकियन की ट्रंप को चेतावनी, कहा- खामेनेई पर हमले का मतलब जंग का ऐलान

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

usiranC-17 Globemasters

Trending news

'AAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती...', केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला
aap
'AAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती...', केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला
समझिए 1.25 करोड़ लोग तनाव में हैं... बंगाल में SIR के नोटिस को लेकर SC का बड़ा आदेश
Sir
समझिए 1.25 करोड़ लोग तनाव में हैं... बंगाल में SIR के नोटिस को लेकर SC का बड़ा आदेश
हवा में गरजेंगे विमान, IAF दिखाएगी करतब, हैदराबाद में होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो
Wings Of India
हवा में गरजेंगे विमान, IAF दिखाएगी करतब, हैदराबाद में होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो
एक मंच के बाद भी दिखी लंबी दूरी, राहुल ने थरूर को क्यों नहीं दिया भाव?
Rahul Gandhi
एक मंच के बाद भी दिखी लंबी दूरी, राहुल ने थरूर को क्यों नहीं दिया भाव?
नितिन नबीन के जरिए जेन जी को लुभा रही BJP? बनाया सबसे कम उम्र वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष
nitin Nabin
नितिन नबीन के जरिए जेन जी को लुभा रही BJP? बनाया सबसे कम उम्र वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष
15 बीघा की जमीन और 100 करोड़ का खर्च, बाबरी मस्जिद के बाद बंगाल में बनेगा राम मंदिर
West Bengal
15 बीघा की जमीन और 100 करोड़ का खर्च, बाबरी मस्जिद के बाद बंगाल में बनेगा राम मंदिर
ये नेता कौन हैं जिन्हें शाह और राजनाथ कागज सौंप रहे? नितिन नबीन के नामांकन का नजारा
BJP president election
ये नेता कौन हैं जिन्हें शाह और राजनाथ कागज सौंप रहे? नितिन नबीन के नामांकन का नजारा
‘अपने पड़ोस में दहशत की पाठशाला मंजूर नहीं', आतंकवाद पर जयशंकर की पोलैंड को दो टूक
S Jaishankar
‘अपने पड़ोस में दहशत की पाठशाला मंजूर नहीं', आतंकवाद पर जयशंकर की पोलैंड को दो टूक
'महान देश खामोशी से नहीं बनते...', राहुल गांधी का सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला
Rahul Gandhi
'महान देश खामोशी से नहीं बनते...', राहुल गांधी का सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला
गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए आई खुशखबरी, कांग्रेस को होगी टेंशन
Gujarat Politics
गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए आई खुशखबरी, कांग्रेस को होगी टेंशन