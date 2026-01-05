Advertisement
trendingNow13063946
Hindi Newsदुनियावेनेजुएला पर हुकूमत करेगा अमेरिका...? अब ट्रंप ने लिया यूटर्न, कहा- हमारे कब्जे का इरादा नहीं है

वेनेजुएला पर हुकूमत करेगा अमेरिका...? अब ट्रंप ने लिया यूटर्न, कहा- हमारे कब्जे का इरादा नहीं है

US action against Venezuela: अमेरिकी कार्रवाई और ट्रंप के बयान के बाद वेनेजुएला को लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढ़ गई है, हालांकि अमेरिका ने फिलहाल कब्जे से इनकार किया है. अमेरिका का कहना है कि उसका मकसद दबाव बनाकर सही राजनीतिक बदलाव कराना है, न कि वेनेजुएला पर सीधे शासन करना.

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 05, 2026, 06:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वेनेजुएला पर हुकूमत करेगा अमेरिका...? अब ट्रंप ने लिया यूटर्न, कहा- हमारे कब्जे का इरादा नहीं है

US action against Venezuela: अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में की गई सैन्य कार्रवाई के बाद वहां की राजनीति और अंतरराष्ट्रीय माहौल में हलचल तेज हो गई है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर अब सफाई सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला को चलाने का काम करेगा. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस बयान पर यू-टर्न लेते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने सभी ऑप्शन खुले रखे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका फिलहाल देश पर कब्जा कर रहा है.

वेनेजुएला में अमेरिकी कब्जा?
सीबीएस न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में रुबियो से पूछा गया कि क्या वेनेजुएला में इस समय अमेरिकी कब्जा है. इस पर उन्होंने जवाब दिया कि राष्ट्रपति के पास हर स्थिति में ऑप्शन चुनने का अधिकार होता है. उन्होंने बताया कि अमेरिका का संविधान राष्ट्रपति को यह ताकत देता है कि वह देश के खिलाफ किसी भी तात्कालिक और गंभीर खतरे पर कार्रवाई कर सके. रुबियो के मुताबिक, मौजूदा कदम वेनेजुएला सरकार पर दबाव बनाने के लिए हैं, उस देश पर शासन करने के उनका कोई विचार नहीं है.

रुबियो ने कहा कि इस समय अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल कारोबार पर सख्त रोक लगाने का काम किया है और समुद्र में भारी नेवी तैनाती की गई है. इसका मकसद वेनेजुएला सरकार की आमदनी के रास्तों को बंद करना है. उन्होंने दावा किया कि यह अमेरिका और उसके आसपास का पूरे क्षेत्र में हाल के वर्षों की सबसे बड़ी नौसैनिक तैनातियों में से एक है. यह तैनाती न केवल ड्रग तस्करी रोकने में सक्षम है, बल्कि उन जहाजों को भी रोक सकती है, जो प्रतिबंधों के बावजूद तेल की का व्यपार करने का काम कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा?
इससे एक दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला को तब तक चलाएगा, जब तक वहां सुरक्षित और सही तरीके से सत्ता का बदलाव नहीं हो जाता. उन्होंने कहा था कि अमेरिका शांति, न्याय और आजादी चाहता है और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि देश की सत्ता किसी गलत हाथ में न जाए. ट्रंप ने यह भी कहा था कि जरूरत पड़ी तो जमीन पर सेना उतारने से भी अमेरिका पीछे नहीं हटने वाला है.

अमेरिकी कार्रवाई के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कराकास से गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया. ट्रंप के अनुसार, दोनों पर अमेरिका में ड्रग तस्करी और आतंक से जुड़े मामलों में आरोप तय हैं और अब उनका मुकदमा चलेगा.

ये भी पढ़ें: इजरायल के फैसले से हिली दुनिया! क्या कबूल हो गई मुस्लिम देशों की दुआ? UN ने बुलाई हंगामी मीटिंग

 

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

VenezuelaTrump

Trending news

पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
aaj ka mausam today weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
West Bengal Politics
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
amit shah
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
VBGRG
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
West Bengal SIR
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
Chip Design
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
Tirupati
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
BMC Election 2026
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
US Venezuela Conflict Live Updates
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
BMC elections
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा