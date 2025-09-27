Advertisement
'जितनी हो सके ट्रंप की बेइज्जती करो...', अपने सैनिकों आदेश पर फंसे ये राष्ट्रपति, अब US प्रेसिडेंट ने चला दिया चाबुक

Donald Trump: कोलंबिया के राष्ट्रपति ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि ट्रंप ने जो भी आदेश दिया है उसका उल्लंघन करें और मानवता के आदेश का पालन करें. जिसके बाद अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 27, 2025, 04:50 PM IST
US News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों के लिए दुनियाभर में फेमस है. ट्रंप की टैरिफ नीति की वजह से दुनिया के कई देश परेशान हैं. अब अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोलंबियाई राष्ट्रपति का वीजा रद्द कर दिया है, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है. ट्रंप प्रशासन ने ये कदम क्यों उठाया, इसके पीछे की वजह क्या है, आइए जानते हैं.

अमेरिकी विदेश विभाग ने उनका वीजा रद्द करते हुए बताया कि कोलंबियाई राष्ट्रपति एटपेट्रोगुस्तावो न्यूयॉर्क शहर की एक सड़क पर खड़े होकर अमेरिकी सैनिकों से आदेशों की अवहेलना करने और हिंसा भड़काने का आग्रह कर रहे थे, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वह न्यूयॉर्क में फ़िलिस्तीन समर्थक सड़क पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कोलंबिया के वामपंथी राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की भड़काऊ गतिविधियों के लिए उनका वीज़ा रद्द कर देगा, जिसके बाद ये फैसला लिया गया.

MY News के मुताबिक पेट्रो ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह मेगाफोन के जरिए एक बड़ी भीड़ के सामने स्पेनिश भाषा में बात कर रहे थे. उनके अनुवादक के अनुसार 'दुनिया के देशों' से 'अमेरिका से भी बड़ी' सेना के लिए सैनिकों का योगदान देने का आह्वान किया. साथ ही साथ कहा कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के सभी सैनिकों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी राइफलें मानवता पर न तानें. ट्रंप ने जो भी आदेश दिया है उसका उल्लंघन करें और मानवता के आदेश का पालन करें.

हालांकि अमेरिका के फैसले के बाद पेट्रो ने कहा है कि उनके पास इतालवी नागरिकता है और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी. बता दें कि पेट्रो संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे थे वहां पर उनके द्वारा दिए गए भाषण की अमेरिका ने आलोचना की. जानकारी ये भी मिली थी कि वो शुक्रवार की रात में ही बोगोटा वापस जा रहे थे.

