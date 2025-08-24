F-35 के बाद अब AIM-260...अमेरिकी वायुसेना का सबसे खतरनाक प्लान, 1 बिलियन डॉलर की रखी मांग

World News: पाकिस्तान ने भारत के लड़ाकू विमानों को गिराने के लिए चीन की बहुत लंबी दूरी वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया था. इसके कुछ महीनों बाद, अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने अपनी फंडिंग की मांग में दिखाया है कि 8 साल के विकास के बाद उन्हें अपना नया और ताकतवर हथियार मिलने वाला है, लॉकहीड मार्टिन कॉर्प एआईएम-260. सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक, इन दोनों सेनाओं ने 1 अक्टूबर से शुरु होने वाले 2026 वित्तीय वर्ष के लिए इस गुप्त हथियार का उत्पादन शुरू करने के लिए लगभग 1 बिलियन डॉलर(8,300 करोड़ रुपए)की मांग की है.

कौन बना रहा है एआईएम-260 मिसाइल?

एआईएम-260 मिसाइल को बनाने का काम वायु सेना कर रही है. उसने इस मिसाइल के उत्पादन के लिए पहली बार 368 मिलियन डॉलर की मांग की है. इसके अलावा, सेनाओं द्वारा कांग्रेस को दी जाने वाली एक अलग लिस्ट में 300 मिलियन डॉलर की मांग की गई है. नौसेना ने भी इसके लिए 301 मिलियन डॉलर मांगे हैं. पिछले साल, मेलियस रिसर्च के विशेषज्ञों ने कहा था कि यह मिसाइल बनाने का पूरा प्रोग्राम 30 बिलियन डॉलर का हो सकता है. ये लॉकहीड मार्टिन कंपनी के लिए बहुत बड़ी मदद है क्योंकि उसकी पिछली तिमाही की रिपोर्ट में 1.6 बिलियन डॉलर का नुकसान और 4.6 बिलियन डॉलर का संभावित कर बकाया दिखाया गया था.

कंपनी का सबसे बड़ा साधन

लॉकहीड कंपनी के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह नई और लंबी दूरी की मिसाइल बनाकर अपने घाटे को कम करे. इस बड़ी रक्षा कंपनी की कमाई का सबसे बड़ा साधन F-35 लड़ाकू विमान है, लेकिन इसका उत्पादन अब सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है. इसके अलावा कंपनी को कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी नहीं मिले हैं जिनमें सबसे नया बोइंग कंपनी से स्टील्थी F-47 लड़ाकू विमान का प्रोजेक्ट था.

विदेशी बाजार में बढ़ी मांग

मेलियस के विश्लेषक स्कॉट मिकस ने कहा कि लॉकहीड मार्टिन के लिए मिसाइल और अग्नि नियंत्रण विभाग(MFC)में लाभ कमाना बहुत जरूरी है. उन्होंने बताया कि इस विभाग में सबसे ज्यादा फायदा होता है, और घरेलू और विदेशी बाजारों में इसकी मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है. मिकस ने आगे कहा, सबसे बड़ी बात यह होगी कि क्या वे भविष्य में आने वाले खर्चों को रोक पाते हैं या नहीं, खासकर उस गुप्त मिसाइल प्रोग्राम पर जिसे एआईएम-260 माना जा रहा है.

नई तकनीकों पर कितना किया खर्च?

पिछले 15 सालों में वायु सेना, नौसेना और रक्षा अग्रिम अनुसंधान परियोजना एजेंसी ने नए हथियारों की तकनीक पर 350 मिलियन डॉलर(लगभग 2900 करोड़)से ज्यादा खर्च किए. यह खर्च रॉकेट इंजन, वारहेड (मिसाइल का हमला करने वाला हिस्सा)और TR3 नाम के एक प्रोग्राम पर हुआ है. वायु सेना ने बताया कि इस प्रोग्राम में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए इंजन, बेहतर नेटवर्किंग, मार्गदर्शन के नए तरीके और गर्मी को नियंत्रित करने जैसी चीजों पर काम किया गया है.

वायुसेना ने जानकारी देने से किया मना

वायु सेना ने यह बताने से मना कर दिया कि इस मिसाइल के उत्पादन का कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा और क्या कंपनी इसकी लागत में हुई बढ़ोतरी को खुद उठाएगी या नहीं. लॉकहीड मार्टिन को इस मिसाइल को बनाने का पहला गुप्त कॉन्ट्रैक्ट अगस्त 2017 में मिला था. 2 साल बाद, उस समय के वायु सेना अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल एंथनी जेनेटम्पो ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि यह मिसाइल 2022 तक तैयार हो जाएगी. इस हफ्ते वायु सेना ने यह बताने से इनकार कर दिया कि एआईएम-260 कब काम करना शुरू करेगी और कहा कि हर सेना इसकी तैनाती का फैसला खुद अपने खास नियमों के आधार पर करेगी.

