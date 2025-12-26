Advertisement
क्रिसमस पर ट्रंप ने लिया ईसाईयों की मौत का बदला, नाइजीरिया में ISIS के ठिकानों पर अमेरिका का बड़ा हमला

क्रिसमस पर ट्रंप ने लिया ईसाईयों की मौत का बदला, नाइजीरिया में ISIS के ठिकानों पर अमेरिका का बड़ा हमला

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने रवैये के लिए दुनियाभर में फेमस हैं. अब अमेरिका ने नॉर्थवेस्ट नाइजीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट पर बड़ा हमला किया है. हमले के बाद ट्रंप ने ये बात कही है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 26, 2025, 06:43 AM IST
क्रिसमस पर ट्रंप ने लिया ईसाईयों की मौत का बदला, नाइजीरिया में ISIS के ठिकानों पर अमेरिका का बड़ा हमला

US Attack in Nigeria: बीते दिन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भीषण गोलीबारी हुई थी. जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी. हमला करने वाले का कनेक्शन ISIS से कनेक्शन बताया जा रहा था जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो आतंकी संगठन ISIS को कड़ा सबक सिखाएंगे. अब अमेरिका ने नॉर्थवेस्ट नाइजीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट पर बड़ा हमला किया है. ट्रंप का आरोप है कि ये आतंकी लंबे समय से नाइजीरिया में खासतौर पर ईसाई समुदाय को निशाना बनाकर बेरहमी से हत्याएं कर रहे थे. जिसका जवाब अमेरिका ने दिया है. 

हमले के बाद क्या बोले ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह हमला ईसाइयों की कथित हत्याओं के लिए आतंकवादियों को टारगेट करके किया गया था. आगे कहा कि आज रात, कमांडर इन चीफ के तौर पर मेरे कहने पर यूनाइटेड स्टेट्स ने नॉर्थवेस्ट नाइजीरिया में ISIS के आतंकी बदमाशों के खिलाफ एक ताकतवर और जानलेवा हमला किया, जो खासकर बेगुनाह ईसाइयों को निशाना बना रहे हैं और बेरहमी से मार रहे हैं, ऐसा लेवल जो कई सालों, और सदियों से नहीं देखा गया.

 

ट्रंप ने दी थी चेतावनी
साथ ही साथ कहा कि मैंने पहले भी इन आतंकवादियों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने ईसाइयों का कत्लेआम बंद नहीं किया, तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और आज रात, इसकी कीमत चुकानी पड़ी. डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने कई परफेक्ट स्ट्राइक किए, जैसा कि सिर्फ़ यूनाइटेड स्टेट्स ही कर सकता है, मेरे लीडरशिप में, हमारा देश रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को पनपने नहीं देगा. भगवान हमारी मिलिट्री को आशीर्वाद दें और सभी को MERRY CHRISTMAS, जिसमें मरे हुए टेररिस्ट भी शामिल हैं, अगर वे ईसाइयों का कत्लेआम जारी रखते हैं तो और भी बहुत कुछ होगा.

पहले भी किए हैं हमले
US नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर के मुताबिक ISIS-वेस्ट अफ्रीका (ISIS-WA) 2015 में बना था जब बोको हराम ने ISIS के प्रति वफादारी की कसम खाई थी, यह ब्रांच रीजनल मिलिट्री टारगेट और सिविलियन डिफेंस फोर्स पर हमला करती है और अक्सर सरकारी कर्मचारियों और इंफ्रास्ट्रक्चर, और ईसाइयों पर हमला करती है. इससे पहले 19 दिसंबर को US और जॉर्डन की सेनाओं ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट टेरर ग्रुप के खिलाफ़ बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक किए थे. (ANI

