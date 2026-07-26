'US से अकेले चीन का मुकाबला नहीं हो पाएगा, अब भारत...', अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री के बयान से बढ़ेगी ट्रंप की टेंशन

US News: अमेरिका केवल दुनिया का ही नहीं, बल्कि अपने देश के कई नेताओं का भरोसा खोता जा रहा है. हाल में ही आए अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बयान इस बात के संकेत दिए हैं. अमेरिकी पूर्व विदेश मंत्री ने दावा किया कि अमेरिका अकेले चीन का मुकाबला करने में अब असमर्थ है.
दरअसल, उन्होंने दावा किया कि चीन के पास एक बड़ा बाजार है और यह एक बड़ा देश है. एक साक्षात्कार के दौरान ब्लिंकन ने दावा किया कि अमेरिका अगर भारत, यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ मिलकर चले, तो उस स्थिति में हालात कुछ और होंगे.
अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बयान के बाद से साफ है कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से अमेरिका वैश्विक स्तर पर भरोसा खोता जा रहा है. ब्लिंकन के इस बयान के अनुसार, अमेरिका, भारत समेत उक्त देशों के साथ मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था का 50 से 60 फीसदी हिस्सा बनाता है. उनका दावा है कि ये सभी देश एक साथ मिलकर चीन का मुकाबला कर सकते हैं.
साक्षात्कार के दौरान चीन से जुड़े एक सवाल पर एंटनी ब्लिंकन की ओर से कहा गया कि बीजिंग के साथ अमेरिका का रिश्ता सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है. इसमें टकराव सहयोग के भी पहलू हैं. उनका कहना है कि हम उस संघर्ष से बचना चाहते हैं, क्योंकि उनका बाजार काफी बड़ा है.
उनका कहना है कि बाजार हमसे बड़ा है, उनका मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर भी हमसे तीन गुना बड़ा है. उनके पास अधिक जहाज हैं. उन्होंने कहा कि ज्यादा रिसर्च पेपर और पेटेंट लाते हैं. उन्होंने कहा कि हम चाहें, जितने भी मजबूत क्यों न हों, उनसे (बीजिंग) सीधे मुकाबला मुश्किल है.
बता दें कि जो बाइडन के कार्यकाल के दौरान एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के विदेश मंत्री रहे. उन्हें अमेरिका के मुख्य राजनयिकों में गिना जाता है. उन्होंने दावा किया है कि कई जगहों (देशों) पर वाशिंगटन को लेकर भरोसा कम हो रहा है. अमेरिका को दुनिया में अब एक भरोसेमांद देश के तौर पर नहीं देखा जाता है.
इतना ही नहीं, ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका आज के समय में वह देश नहीं रहा है, जिसके साथ दूसरे देश काम करना पसंद करते हों. उन्होंने हालिया एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि चीन अब अधिक भरोसेमंद बना हुआ है. जर्मनी समेत कई देश अमेरिका को अपना दुश्मन तक मानने लगे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था.
इन सबके बीच अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के हालिया बयान पर चीन के एक पत्रकार और एक्सपर्ट पैट्रिक झंग की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है. उन्होंने कहा कि पहले काफी लंबे समय तक चीन को खारिज करने की कोशिश की गई, लेकिन अब बीजिंग अमेरिका से बड़ी ताकत बनकर उभरा है. वाशिंगट सीधे मान रहा है कि अब चीन का मुकाबला करना उनके बसे की बात नहीं रह गया है.