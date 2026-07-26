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'US से अकेले चीन का मुकाबला नहीं हो पाएगा, अब भारत...', अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री के बयान से बढ़ेगी ट्रंप की टेंशन

अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक ऐसा बयान दिया, जिस को लेकर नई चर्चा छिड़ गई है. उनकी ओर से दावा किया गया कि अमेरिका अब चीन का मुकाबला अकले नहीं कर सकता है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 26, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:44 PM IST
'US से अकेले चीन का मुकाबला नहीं हो पाएगा, अब भारत...', अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री के बयान से बढ़ेगी ट्रंप की टेंशन

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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