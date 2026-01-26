26 जनवरी के परेड में लड़ाकू विमानों का फॉर्मेशन देख दुश्मनों को पड़ा होगा हार्ट अटैक! लेकिन आसमान में क्या देखकर चौंके अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर

India US ties: 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में भारत की सैन्य ताकत दुनिया ने देखी. परेड में एयरफोर्स के राफेल, जगुआर, मिग-29, सुखोई समेत 29 एयरक्रॉफ्ट शामिल हुए. राफेल और मिग ने ऑपरेशन सिंदूर का फॉर्मेशन बनाया. वज्रांग, अर्जन और प्रहार फॉर्मेशन भी दिखा. फ्लाई पास्ट में एक मेड अमेरिकी एयरक्राफ्ट भी शामिल हुआ. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने गणतंत्र दिवस की परेड में अमेरिकी विमान भी शामिल किए जाने को भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों का प्रतीक बताते हुए गणतंत्र दिवस की बधाई दी.

भारत-अमेरिका रिश्ते मजबूत: गोर

गोर ने परेड का गवाह बनने को एक सुखद मौका बताया. गोर ने एक्स पर लिखा- 'पहली बार रिपब्लिक डे परेड में शामिल होकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं, यह भारत के संविधान और लोकतांत्रिक भावना का जश्न है. इस दौरान अमेरिका में बने एयरक्राफ्ट को भारतीय आसमान में उड़ते हुए देखकर बहुत खुशी हुई, ये अमेरिका और भारत की रणनीतिक ताकत का शक्तिशाली प्रतीक है.

Add Zee News as a Preferred Source

Happy Republic Day, India! Honored to attend the Republic Day Parade for the first time, a celebration of India’s Constitution and democratic spirit. Thrilled to see the U.S.-made aircraft soaring in the Indian sky, a powerful symbol of the strength of the U.S.-India strategic… — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) January 26, 2026

गोर ने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है नई दिल्ली के साथ वाशिंगटन की ट्रेड डील एक दिन साइन हो जाएगी.

परेड में एयरफोर्स का जलवा

परेड में वज्रांग फॉर्मेशन में 6 राफेल एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया. इन सभी ने अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी और दिल्ली पहुंचे. अर्जन फॉर्मेशन में एक C-130 विमान लीड में और दो C-295 विमान 'विक्ट्री' फॉर्मेशन में एक साथ उड़ रहे थे. इससे पहले परेड में ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलिकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17 1V हेलिकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए पुष्पवर्षा की. यह डिजाइन सिर्फ एयरोडायनामिक्स नहीं बल्कि देशभरक्ति की भावना, भारत की परंपरा और देश के संदेश को ध्यान में रखकर तय की गई थी. सिंदूर फॉर्मेशन आसमान में तिलक की तरह नजर आया.

कर्तव्‍य पथ पर हुई परेड को दुनियाभर से आए विदेशी मेहमानों (चीफ गेस्ट और अन्य) समेत देशभर से आए 10,000 बेहद खास मेहमानों ने आज के आनंद को अपनी आंखों से देखा. वहीं सोशल मीडिया और टीवी चैनलों समेत अन्य प्लेटफार्म्स के जरिए करोड़ों लोगों ने हिंद की ताकत को करीब से देखा. इस दौरान ब्रह्मोस वेपन सिस्‍टम, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्‍टम, समेत एनिमल