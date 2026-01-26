26 जनवरी के परेड में लड़ाकू विमानों का फॉर्मेशन देख दुश्मनों को पड़ा होगा हार्ट अटैक! लेकिन आसमान में क्या देखकर चौंके अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर

Advertisement
Republic Day Parade: भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर (US Ambassador Sergio Gor) ने गणतंत्र दिवस की परेड में अमेरिकी विमान भी शामिल किए जाने को भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों का प्रतीक बताया है. गोर ने ये भी कहा उम्मीद है नई दिल्ली के साथ वाशिंगटन की ट्रेड डील भी एक दिन हो जाएगी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 26, 2026, 04:39 PM IST
India US ties: 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में भारत की सैन्य ताकत दुनिया ने देखी. परेड में एयरफोर्स के राफेल, जगुआर, मिग-29, सुखोई समेत 29 एयरक्रॉफ्ट शामिल हुए. राफेल और मिग ने ऑपरेशन सिंदूर का फॉर्मेशन बनाया. वज्रांग, अर्जन और प्रहार फॉर्मेशन भी दिखा. फ्लाई पास्ट में एक मेड अमेरिकी एयरक्राफ्ट भी शामिल हुआ. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने गणतंत्र दिवस की परेड में अमेरिकी विमान भी शामिल किए जाने को भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों का प्रतीक बताते हुए गणतंत्र दिवस की बधाई दी.

भारत-अमेरिका रिश्ते मजबूत: गोर

गोर ने परेड का गवाह बनने को एक सुखद मौका बताया. गोर ने एक्स पर लिखा- 'पहली बार रिपब्लिक डे परेड में शामिल होकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं, यह भारत के संविधान और लोकतांत्रिक भावना का जश्न है. इस दौरान अमेरिका में बने एयरक्राफ्ट को भारतीय आसमान में उड़ते हुए देखकर बहुत खुशी हुई, ये अमेरिका और भारत की रणनीतिक ताकत का शक्तिशाली प्रतीक है.

गोर ने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है नई दिल्ली के साथ वाशिंगटन की ट्रेड डील एक दिन साइन हो जाएगी.

परेड में एयरफोर्स का जलवा

परेड में वज्रांग फॉर्मेशन में 6 राफेल एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया. इन सभी ने अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी और दिल्ली पहुंचे. अर्जन फॉर्मेशन में एक C-130 विमान लीड में और दो C-295 विमान 'विक्ट्री' फॉर्मेशन में एक साथ उड़ रहे थे. इससे पहले परेड में ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलिकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17 1V हेलिकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए पुष्पवर्षा की. यह डिजाइन सिर्फ एयरोडायनामिक्स नहीं बल्कि देशभरक्ति की भावना, भारत की परंपरा और देश के संदेश को ध्यान में रखकर तय की गई थी. सिंदूर फॉर्मेशन आसमान में तिलक की तरह नजर आया. 

कर्तव्‍य पथ पर हुई परेड को दुनियाभर से आए विदेशी मेहमानों (चीफ गेस्ट और अन्य) समेत देशभर से आए 10,000 बेहद खास मेहमानों ने आज के आनंद को अपनी आंखों से देखा. वहीं सोशल मीडिया और टीवी चैनलों समेत अन्य प्लेटफार्म्स के जरिए करोड़ों लोगों ने हिंद की ताकत को करीब से देखा. इस दौरान ब्रह्मोस वेपन सिस्‍टम, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्‍टम, समेत एनिमल 

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

Republic Day 2026Sergio Gor

