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Hindi Newsदुनियाईरान से 4000 KM दूर US की ग्राउंड ऑपरेशन की ड्रिल! जल-थल-नभ में कुशल हमलावर होते हैं ये योद्धा

ईरान से 4000 KM दूर US की ग्राउंड ऑपरेशन की ड्रिल! जल-थल-नभ में कुशल हमलावर होते हैं ये योद्धा

Amphibious Warfare Training in Diego Garcia : ईरान के हालिया शक्ति प्रदर्शन के बाद अब अमेरिका भी पूरी तरह सतर्क हो गया है और उसने अपनी सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं। हिंद महासागर के बीच स्थित रणनीतिक रूप से बेहद अहम डिएगो गार्सिया द्वीप पर अमेरिकी सेना अपनी ताकत को और धार दे रही है।

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 03, 2026, 03:39 PM IST
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अमेरिका के जल-थल-नभ के कुशल योद्धा कर रहे हैं तैयारी
अमेरिका के जल-थल-नभ के कुशल योद्धा कर रहे हैं तैयारी

मार्च–अप्रैल 2026 के दौरान वैश्विक सुरक्षा माहौल उस वक्त और तनावपूर्ण हो गया, जब ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता का एक चौंकाने वाला प्रदर्शन किया था. खबरों के मुताबिक, ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका–ब्रिटेन के रणनीतिक रूप से बेहद अहम डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे को निशाना बनाते हुए लंबी दूरी की मिसाइल स्ट्राइक को अंजाम दिया था. यह हमला इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि यह ईरान की सीमा से करीब 4000 किलोमीटर दूर किया गया जो अब तक की उसकी सबसे लंबी दूरी की कार्रवाई बताई जा रही है.  इस ऑपरेशन में कथित तौर पर खोर्रमशहर-4 श्रेणी की तरल ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जो एक टन से अधिक वजन का हथियार ले जाने में सक्षम मानी जाती हैं. 

अब अमेरिका ने भी ईरान के उस शक्ति प्रदर्शन के जवाब में अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. अमेरिका के अदृश्य योद्धा जो जल-थल-नभ तीनों जगहों पर दुश्मन को मौत की नींद सुला देने में माहिर हैं, वो हिंद महासागर के बीचों-बीच बसे दूरदराज के डिएगो गार्सिया द्वीप पर अपनी तैयारियों को धार दे रहे हैं.  इन दिनों अमेरिकी फोर्स रेकॉन मरीन वही रणनीतिक बेस है, जिस पर कुछ सप्ताह पहले ईरान द्वारा ICBM हमले की कोशिश की थी. यही वजह है कि इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है. समुद्र और तटों पर होने वाले संभावित युद्ध को ध्यान में रखते हुए ये मरीन एंफीबियन हमलों का गहन अभ्यास कर रहे हैं. आइए आपको बताते हैं इन योद्धाओं की विशेष खासियत.

  • Stealth : गुपचुप कार्रवाई इनका मूल मंत्र है ये बिना किसी आहट के ही दुश्मन के इलाके में घुसने और जानकारी जुटाने में माहिर होते हैं.

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  • Deep Reconnaissance: ये मुख्य सेना से बहुत आगे, दुश्मन की सीमा के काफी अंदर (Behind enemy lines) जाकर काम करते हैं.

  • Amphibious Experts: ये समुद्र, हवा (Parachuting) और जमीन तीनों रास्तों से हमला करने और घुसपैठ करने में सक्षम होते हैं.

  • Direct Action: टोह लेने के काम के अलावा, ये छोटे और घातक हमले करने और खास ठिकानों को तबाह करने के लिए जाने जाते हैं.

  • Elite Training: इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि चयन दर (Selection rate) बहुत कम होती है। इन्हें सर्वाइवल और मुश्किल हालातों में लड़ने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है.

पहली पंक्ति के योद्धा माने जाते हैं रेकॉन मरीन के फाइटर

फोर्स रेकॉन मरीन को सेना की अग्रिम पंक्ति का योद्धा माना जाता है वे सबसे पहले दुश्मन के इलाके में प्रवेश करते हैं, खतरों का आकलन करते हैं और मुख्य हमलावर बल के लिए रास्ता तैयार करते हैं. इस प्रशिक्षण के दौरान उनका फोकस समुद्र तटों और तटीय इलाकों की बारीक मैपिंग पर है, ताकि भविष्य में किसी भी ऑपरेशन के लिए सटीक और सुरक्षित रणनीति बनाई जा सके। कठिन परिस्थितियों और अलग-थलग लोकेशन में हो रहा यह अभ्यास उनकी क्षमता और तैयारियों का अहम हिस्सा है.

ईरान ने इस शक्ति प्रदर्शन से विरोधियों को दी चेतावनी

विशेषज्ञों के अनुसार, इस कदम को सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन और रणनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है. इतनी लंबी दूरी तक सटीक निशाना साधने की क्षमता दिखाकर ईरान ने यह संकेत दिया है कि वह अपने विरोधियों के दूरदराज के ठिकानों को भी चुनौती देने की स्थिति में है. हालांकि, इस हमले के वास्तविक प्रभाव और उससे हुए नुकसान को लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन इस घटनाक्रम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता जरूर बढ़ा दी है.

यह भी पढ़ेंः ईरान पर ग्राउंड अटैक से पहले US आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज 'जबरन रिटायर'!

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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