JD Vance on Iran and US Deal: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के कुछ घंटे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. जेडी वेंस ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अगले 60 दिन की आधिकारिक अवधि अब से शुरू हो गई है. गत दिनों अमेरिका और ईरान ने शांति समझौते के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए. इससे पहले ये साइन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होनी थी.
दरअसल, ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते को लेकर जेडी वेंस ने कहा कि मैंने इस डील पर शक करने वालों को देखा है, कई लोग कहते हैं कि ईरानी कभी भी अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे.वेंस ने अनुमान जताया कि हो सकता है कि यह सच हो और अगर ऐसा होता है, तो उन्हें समझौते का कोई फायदा नहीं मिलेगा.
जेडी वेंस ने कहा कि ईरान को किसी भी हाल में अमेरिका से एक भी पैसा नहीं मिलेगा. वेंस ने दावा किया कि जिस भी मुद्दे पर बातचीत चल रही है, उसका फायदा उसी वक्त होगा वे पूरी तरह से नियमों का पालन करें और अपना व्यवहार बदलें.
#WATCH | On US-Iran peace deal, US Vice President JD Vance says, "... I have seen sceptics of the deal, people say, 'the Iranians will never change their behaviour'. Maybe that's true, and if so, they don't get any of the benefits of the bargain—but isn't it worth trying? Isn't… pic.twitter.com/mOnWpskoDC
— ANI (@ANI) June 18, 2026
कहा कि अगर ईरान अपना व्यवहार नहीं बदलता है, तो भी उसकी सेना और परमाणु कार्यक्रम बर्बाद ही रहेंगे; अगर वे अपना व्यवहार बदलते हैं, तो पश्चिम एशिया के साथ उनके रिश्ते पूरी तरह बदल जाएंगे. वेंस का दावा है कि यह हमारे लिए दोनों तरफ से फायदेमंद है.
अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने यह भी बताया कि MoU पर साइन होने के बाद कल रात से होर्मुज स्ट्रेट से 12.5 मिलियन बैरल तेल गुजरा है. यह ईरान से युद्ध शुरू होने के बाद अभी तक का सबसे ज्यादा है. वेंस ने खुशी जताते हुए कहा कि यह होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रही जहाजों पर कोई हमला नहीं किया.
#WATCH | On US-Iran peace deal, US Vice President JD Vance says, "They would have to get a lot of money in order to rebuild the nuclear program... We have them in an economic chokehold right now that we are not going to release until they fundamentally change their behaviour...… pic.twitter.com/jjDmvrhlGf
— ANI (@ANI) June 18, 2026
अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने गिरते कच्चे तेल की कीमतों पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें लगभग पहले के स्तर पर आ चुकी हैं. वेंस ने बताया कि ईरान अपने वादे को पूरा कर रहा है और अमेरिकी नौसेना भी होर्मुज स्ट्रेट से अपनी नाकाबंदी हट रही है.
इसके साथ ही इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर भी टिप्पणी करते हुए वेंस ने कहा कि इजरायली व्यवस्था में एक अजीब तरह की घबराहट फैली हुई है, जिसे मैंने महसूस किया है, जहां वे यह मान लेते हैं कि ईरान के लिए जो कुछ भी अच्छा सोचा जा रहा है, वह हो जाएगा, लेकिन ऐसा ईरानियों के व्यवहार में कोई बदलाव किए बिना ही हो जाएगा.