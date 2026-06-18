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ट्रंप के बाद अब वेंस ने भी सुनाई खरी-खरी, ईरान डील पर नेतन्याहू से बोले- आखिर इतनी घबराहट क्यों?

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौत पर हुए हस्ताक्षर के कुछ घंटों पर यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की प्रतिक्रिया सामने आई है. वेंस ने कहा कि अमेरिका तेहरान को कई फंड नहीं देगा. इसके साथ ही इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर भी अपनी बातें रखी हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 18, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:23 PM IST
ट्रंप के बाद अब वेंस ने भी सुनाई खरी-खरी, ईरान डील पर नेतन्याहू से बोले- आखिर इतनी घबराहट क्यों?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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