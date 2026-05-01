अमेरिका से जंग के बीच ईरान में अंदरूनी कलह? राष्ट्रपति पेजेशकियान और अराघची में क्यों ठनी; रिपोर्ट्स में खुलासा

US-Iran Tension: ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की शांतिवार्ता को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. दोनों देश अपनी-अपनी शर्तों पर बात करना चाहते हैं, जिस कारण कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है. अमेरिका से जारी तनाव के बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिससे पता चलता है कि तेहरान में अब आंतरिक कलह भी पैदा हो गया है.

दरअसल, सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर घालिबाफ विदेश मंत्री अब्बास अराघची को हटाने के बारे में विचार कर रहे हैं. ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरोप है विदेश मंत्री अराघची ने राष्ट्रपति पद की गरिमा की अनदेखी की और वाशिंगटन के साथ परमाणु वार्ता पर आईआरजीसी के निर्देशों का पालन किया.

रिपोर्ट में किया गया यह दावा

रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले दो हफ्तों से अराघची सरकार की नीतियों को लागू करने वाले मंत्री की बजाय IRGC कमांडर वहेदी के सहायक के तरह व्यवहार कर रहे हैं. दावा यह भी किया गया कि अराघची ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान को इसकी जानकारी तक नहीं दे रहे हैं. अराघची के इन एक्टिविटी से नाराज होकर राष्ट्रपति पेजेशकियान ने अपने कीरीबी लोगों से कहा कि अगर वह अराघची ऐसा ही करते रहे, उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा.

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ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता जारी

गौरतलब है कि यह घटनाक्रम ईरान और अमेरिका के बीच शांतिवार्ता में गतिरोध के समय आया है. दोनों देशों के बीच फिलहाल अस्थायी सीजफायर लागू है. ईरान और अमेरिका के बीच पिछले महीने शांतिवार्ता हुई, लेकिन कोई निष्कर्स नहीं निकल पाया. अब दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की शांतवार्ता को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. सामने आई इस रिपोर्ट पर ईरान सरकार की ओर से कई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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