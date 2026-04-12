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Hindi Newsदुनियामुनीर एंड कंपनी तो मंदबुद्धि निकली! होर्मुज स्ट्रेट पर दिया ऐसा प्रस्ताव, सोच में पड़ जाएंगे US और ईरान; आखिर क्या कहा?

मुनीर एंड कंपनी तो मंदबुद्धि निकली! होर्मुज स्ट्रेट पर दिया ऐसा प्रस्ताव, सोच में पड़ जाएंगे US और ईरान; आखिर क्या कहा?

मिडिल ईस्ट में सीजफायर के बाद इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान के बीच शांति वार्ता हुई. हालांकि ये वार्ता पूरी तरह से विफल रही. इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला और ईरानी-अमेरिकी डेलिगेशन पाकिस्तान से निकल गया है. इन सबके के बीच पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका और ईरान संयुक्त गश्त करते रहे. 

Edited By:  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 12, 2026, 03:58 PM IST
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मुनीर एंड कंपनी तो मंदबुद्धि निकली! होर्मुज स्ट्रेट पर दिया ऐसा प्रस्ताव, सोच में पड़ जाएंगे US और ईरान; आखिर क्या कहा?

West Asia Ceasefire Updates: पश्चिम एशिया में सीजफायर के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांतिवार्ता हुई. इस दौरान पाकिस्तान ने खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश किया. लेकिन 21 घंटों की यह वार्ता पूरी तरीके से असफल रही. इस कथित 'महाबैठक' का कोई नतीजा नहीं निकला. इस्लामाबाद पहुंचे अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के लोग अब पाकिस्तान से वापस हो चुके हैं. 

माना जा रहा है कि दोनों देशों ने आमने-सामने की बैठक में अपनी-अपनी शर्तें रखी. जानकार बताते हैं कुछ शर्तों पर तो बात बन गई, लेकिन कई बिंदुओं पर असहमति देखने को मिली, जिससे दोनों देशों के बीच बात नहीं बन सकी. इन सबके बीच पाकिस्तान ने एक ऐसा प्रस्ताव दिया है, जिसने सभी को चौंका दिया है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं...

पाकिस्तान ने दिया हैरान करने वाला प्रस्ताव 

अल-जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने शांतिवार्ता विफल होने के बाद प्रस्ताव दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान होर्मुज स्ट्रेट में जॉइंट पेट्रोलिंग शुरू करें. पाकिस्तान के इस प्रस्ताव पर अभी किसी भी देश की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान ने अमेरिका-ईरान के बीच चल रही बातचीत में यह प्रस्ताव रखा है। 

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पाक ने क्यों दिया ऐसा सुझाव?

गौरतलब है कि पाकिस्तानी डेलिगेशन ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने का सुझाव दिया है. इसमें मुख्य बात संयुक्त गश्त (Joint Patrlos) की है. कहा गया है कि यहां पर अमेरिका और ईरान की नौसेना बल एक साथ मिलकर काम करे. 

चूंकि, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है. यहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है. अब पाकिस्तान की ओर से दिए गए प्रस्ताव का मकसद समुद्री रास्ते को सुरक्षित रखना और क्षेत्र में बढ़ते तनाव का को कम करना है. 

(यह भी पढ़ें: चर्चा के दौरान होर्मुज को लेकर अराघची और विटकॉफ में हुई हाथापाई; पाकिस्तान के 'मित्र' ने ही खोल दी अंदर की पोल)

पाकिस्तान में हुई शांतिवार्ता पर बात 

बता दें कि ईरान-अमेरिका के बीच हुए अस्थायी सीजफायर पर स्थायी रोक लगाने के लिए पाकिस्तान में दोनों देशों के डेलिगेशन पहुंचे थे, जहां पर आमने-सामने बात हुई. बताया जाता है कि करीब दो चरणों में दोनों देशों के बीच वार्ता हुई. हालांकि, नतीजा नहीं निकला और फिर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद से निकल गए और ईरानी अधिकारी भी स्वदेश लौट गए. 

(यह भी पढ़ें: किस वजह से फेल हुई शांति वार्ता और किस जिद पर अड़ा है ईरान? जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बताया)

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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