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Hindi NewsदुनियाUS and Iran war: दोस्त को दगा क्यों? ईरान ने होर्मुज से लौटा दिए दो चीनी जहाज

US and Iran war: दोस्त को दगा क्यों? ईरान ने होर्मुज से लौटा दिए दो चीनी जहाज

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दो चीनी जहाज आज अचानक वापस मुड़ गए. इस घटना ने लोगों को चौंका दिया है. ईरान ने चीन का नाम उन देशों की लिस्ट में शामिल रखा है, जिनके जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर सकेंगे.  

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 27, 2026, 09:13 PM IST
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चीन के दो जहाज होर्मुज से लौटे वापस, प्रतीकात्मक तस्वीर
चीन के दो जहाज होर्मुज से लौटे वापस, प्रतीकात्मक तस्वीर

US-Israel and Iran War Updates: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के बंद कर दिया है. इस कारण दुनियाभर के कई देशों में तेल संकट गहरा गया है. हालांकि, आईआरजीसी की ओर से पांच देशों को रियायत दी गई कि उनके जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजर सकेंगे. ईरान ने जिन देशों को इस लिस्ट में रखा है, उनमें भारत और चीन का भी नाम शामिल है. 

इन सबके बीच शुक्रवार (27 मार्च) को कुछ ऐसा हुआ, जिसने सभी को चौंका दिया. कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में चीन के दो जहाज रोक दिए गए. जिसके बाद ये दोनों जहाज वापस चले गए. इस घटना ने एक नई हलचल पैदा कर दी है.

मित्र देश के जहाज की क्यों हुई होर्मुज से वापसी? 

जैसे ही ये खबर सामने आई कि कच्चा तेल लेकर आ रहे दो चीनी जहाज होर्मुज स्ट्रेट से लौट गए, दुनिया चौंक उठी. ऐसा इसलिए, क्योंकि ईरान की ओर से साफ किया गया है कि दुश्मन देशों के जहाज को छोड़कर अन्य किसी भी देश के जहाज होर्मुज पर नहीं रोका जा रहा है. 

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चीनी जहाज क्यों लौटे वापस? 

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जहाजों की ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि शुक्रवार सुबह दो चीनी जहाज SCL Indian Ocean और CSCL Arctic Ocean होर्मुज स्ट्रेट से निकलने की कोशिश में लगे थे. बताया जा रहा है कि ये दोनों जहाज हांगकांग के झंडे वाले है और 28 फरवरी से ही वह होर्मुज स्ट्रेट में फंसे थे. 

रिपोर्ट्स के अनुसार, जहाजों ने अपने AIS सिस्टम पर संदेश में कहा गया कि इन जहाजों के मालिक और क्रू मेंबर चीनी हैं. हालांकि, इसके कुछ समय बाद इन जहाजों ने होर्मुज स्ट्रेट को पार नहीं किया, बल्कि वापस मुड़ गए. इस घटना ने दुनिया को चौंका दिया. 

(यह भी पढें: 165 सालों में पहली बार...अब अमेरिकी डॉलर पर होंगे मौजूदा प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर)

 

इन देशों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति 

ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट के बंद किए जाने के कारण दुनिया में कच्चे तेल की किल्लत बढ़ती जा रही है. हालांकि, ईरान ने इस बीच भारत, रूस, चीन, इराक और पाकिस्तान के झंडे लगे जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट पार करने की अनुमति दे दी है. चूंकि, लिस्ट में चीन का नाम है, इसके बादवजूद भी उसके दो जहाज आज अचानक होर्मुज पार करने से पहले वापस मुड़ गए, जिसने एक नई बहस छेड़ दी है. इस पूरी घटना पर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. 

(यह भी पढ़ें: ईरान पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में ट्रंप, पेंटागन भेजेगा 10000 और सैनिक, उधर 10 लाख फौज जुटा रहा तेहरान)

 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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