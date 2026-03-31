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Hindi Newsदुनियापीछे हटने वालों में से नहीं हैं ट्रंप, अगले कुछ दिन..., अमेरिकी रक्षा मंत्री ने तेहरान को चेताया

'पीछे हटने वालों में से नहीं हैं ट्रंप, अगले कुछ दिन...', अमेरिकी रक्षा मंत्री ने तेहरान को चेताया

अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दी है. पीट हेगसेथ ने दावा किया कि ईरान युद्ध में अगले कुछ दिन बेहद निर्णायक रहने वाले हैं. उन्होंने कहा कि ईरान के साथ यह लड़ाई काफी पहले शुरू हो जानी चाहिए थी. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:38 PM IST
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पीट हेगसेथ, अमेरिका के रक्षा मंत्री
पीट हेगसेथ, अमेरिका के रक्षा मंत्री

US-Iran War Updates: ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध को एक महीने से अधिक समय हो गया है. दोनों देश एक-दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं. इस बीच पेंटागन प्रमुख पीट हेगसेथ का अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने तेहरान को सीधे-सीधे चेताया है. पीट हेगसेथ ने दावा किया कि ईरान युद्ध में अगले कुछ दिन बेहद निर्णायक रहने वाले हैं. हेगसेथ की ओर से यह भी बताया गया कि उन्होंने पिछले हफ्ते मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात की थी. 

करीब दो हफ्तों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेगसेथ की ओर से बताया गया कि आने वाले दिन निर्णायक होंगे. ईरान यह जानता है और सैन्य रूप से वे इसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि ईरान के साथ यह लड़ाई काफी पहले शुरू हो जानी चाहिए थी. हेगसेथ ने बताया कि जब उन्होंने मिडिल ईस्ट में सैनिक से बात की और पूछा कि क्या चाहिए, तो उसने कहा कि और ज्यादा बम, सर बड़े-बड़े बम.  इसके अलावा उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी स्थिति में पीछे हटने वालों में से नहीं हैं. 

'अगले कुछ हफ्ते निर्णायक'

अमेरिका के रक्षा मंत्री हेगसेथ की ओर से कहा गया कि ईरान को पता है कि युद्ध में आने वाले दिन काफी निर्णायक होने वाले हैं. सैन्य तौर पर वे इस बारे में लगभग कुछ भी नहीं कर सकते. हेगसेथ ने यहां तक कहा कि ईरान अभी भी कुछ मिसाइलें दागेगा, लेकिन हम सभी को मार गिराएंगे.  उन्होंने चेताया कि अगर ईरान समझदार है, तो वह कोई समझौता कर लेगा. ट्रंप केवल दिखावा नहीं करते हैं और न ही पीछे हटते हैं. ईरान के नए शासन को अब तक यह बात समझ लेनी चाहिए.

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(यह भी पढ़ें: ये मुस्लिम देश सबके बीच दे रहे शांति का पैगाम, चुपके से ट्रंप के कान में फूंक रहे- ईरान को मिटाना ही है)

हेगसेथ ने की मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात 

अमेरिका के रक्षा सचिव ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात का किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा कि जिस क्रू चीफ के साथ हमने उड़ान भरी थी, उसने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया. उसकी ओर से कहा गया कि सर, पिछले कुछ हफ्ते बहुत व्यस्त रहे हैं. हालात काफी मुश्किल थे, लेकिन मुझे बुलाए जाने पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है. इस लड़ाई की जरूरत बहुत पहले से थी. हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस मुद्दे को सुलझाना ही होगा. हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते. कृपया हमारी तरफ से राष्ट्रपति को धन्यवाद कहिएगा.

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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