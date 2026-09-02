/टैंकर के बदले टैंकर... अमेरिका ने ईरान खिलाफ बदल दी अपनी रणनीति; पश्चिम एशिया में ट्रंप की नई स्ट्रैटेजी क्या है?

करीब एक महीने की शांति बाद फिर पश्चिम एशिया में युद्ध का आगाज हो गया है. अमेरिका और ईरान के बीच पिछले दो दिनों से हवाई हमले जारी हैं. इसी हफ्ते की शुरुआत के बाद से अमेरिका ने ईरान पर बमबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में आईआरजीसी ने जॉर्डन, कुवैत समेत कई देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया.
दोनों देशों के बीच फिर से शुरू हुए संघर्ष के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है. दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने इस बार ईरान पर हमले की अपनी रणनीति को बदल दिया है. इसको लेकर अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान पर किए जा रहे नए हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक खास 'टैंकर के बदले टैंकर' की नीति का हिस्सा हैं. आइए ट्रंप की इस खास नीति के बारे में आपको बताते हैं.
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान सरकार के दो टैंकरों को निशाना बनाया. हालांकि, यह पहली बार है कि युद्ध के दौरान अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी हमले के जवाब में टैंकरों को निशाना बनाया हो. इससे पहले नौसैनिक नाकेबंदी तोड़ने के लिए हमले होते रहे हैं. ऐसे में इस नई रणनीति ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. हालांकि, इस सवाल का जवाब नहीं मिला पाया है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति की नई रणनीति के मायने क्या हैं?
इस पूरे प्रकरण को लेकर अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि सेना की ओर से यह कदम ट्रंप की मंजूरी के बाद उठाया गया. नई रणनीति का उद्देश्य होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले टैकरों पर ईरान के हमले को रोकना है. अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि मंगलवार को हुए हमले में ईरान के 100 ठिकानो को निशाना बनाया गया.
बताया गया कि टैंकर ईरान तट पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी रेखा के दूसरी ओर खड़े थे. अमेरिकी ड्रोन ने मिसाइलें दागीं, जो उनके इंजन रूम से टकरा गईं. अमेरिकी सेना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जिन ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, उनमें IRGC की एयर डिफेंस साइट, माइन बिछाने की क्षमता, कम्युनिकेश साइट जैसे जगहें शामिल हैं.
एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अफसर ने दावा किया कि यूएस सेना के अटैक के बाद किया गया ईरान का जवाबी हमला नाकाम रहा. ईरान की ओर से 25 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, इनमें केवल आधी ही जॉर्डन के हवाई क्षेत्र तक पहुंच पाईं. दस मिसाइलों को बीच में बी इंटरसेप्ट कर लिया गया.