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टैंकर के बदले टैंकर... अमेरिका ने ईरान खिलाफ बदल दी अपनी रणनीति; पश्चिम एशिया में ट्रंप की नई स्ट्रैटेजी क्या है?

अमेरिका ने पहली बार ईरान पर हमला करने के लिए टैंकर के बदले टैंकर वाली नीति अपनाई है. दावा किया गया है कि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए ट्रंप ने नई रणनीति बनाई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 02, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:26 PM IST
टैंकर के बदले टैंकर... अमेरिका ने ईरान खिलाफ बदल दी अपनी रणनीति; पश्चिम एशिया में ट्रंप की नई स्ट्रैटेजी क्या है?
Image Credit: पश्चिम एशिया में एक बार फिर संघर्ष शुरू हो गया है. (फोटो- सोशल मीडिया)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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