इंतकाम की 'आग' में जल रहा ईरान! इंतकाल के 100 दिन बाद भी खामेनेई क्यों नहीं हुए सुपुर्द-ए-खाक? युद्ध में क्या बना बड़ा टर्निंग प्वाइंट

अमेरिका-ईरान के बीच जारी युद्ध में कम से कम 7,000 लोगों की मौत हुई है. हाल में ही आए एक सरकारी आंकड़े में इस बात की जानकारी मिली है. हैरान करने वाली बात है कि तेहरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू होने के कुछ समय बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने दावा किया था कि यह संघर्ष महज कुछ समय में समाप्त हो गया, लेकिन यह संघर्ष तीन महीने से अधिक समय से चल रहा है और आंकड़े बताते हैं कि संघर्ष अभी समाप्त होने से बहुत दूर है. बताया गया कि युद्ध शुरू होने के बाद से कम से कम 7,129 लोग मारे गए हैं. इनमें लेबनान में 3,593, ईरान में 3,468, खाड़ी देशों में 29 लोग शामिल हैं, साथ ही ईरानी जवाबी हमलों में मारे गए 26 इजरायली और 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं.