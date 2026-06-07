इंतकाम की 'आग' में जल रहा ईरान! इंतकाल के 100 दिन बाद भी खामेनेई क्यों नहीं हुए सुपुर्द-ए-खाक? युद्ध में क्या बना बड़ा टर्निंग प्वाइंट

US-Iran War News: अमेरिका-इजरायल के ईरान पर हमले के बाद पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की आग में जल रहा है. जिसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है. अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आग में दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है. इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल ने ईरान को निशाना बनाते हुए हमला बोला था. इस हमले में सबसे पहले अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी. हैरान करने वाली बात है कि पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के 100 दिन पूरे होने के बाद भी ईरान ने अपने पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके शव को सुपुर्द-ए-खाक नहीं किया है.
दरअसल, अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता बने हैं. हालांकि, इन सबके बीच सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर ईरान ने अभी तक अयातुल्ला खामेनेई को दफनाया क्यों नहीं है. क्या वह इंतकाम की आग में जल रहा है. वहीं, कैसे इन 100 दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ने पूरा पासा ही पलट दिया. एक समय पर हावी होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कैसे अलग-थलग पड़ गए. इसके अलावा युद्ध की शुरुआत में अमेरिका और इजरायल एक साथ थे और दोनों ने ईरान को निशाना बनाया, लेकिन अब तीन महीने बाद यह युद्ध कैसे अमेरिका बना ईरान हो चुका है.
इजरायल-अमेरिका के संयुक्त हमले में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी. उनकी मौत के 100 दिन बाद भी उनके शव को सुपुर्द-ए-खाक नहीं किया गया है. वहीं, अमेरिका संग जारी युद्ध में तेहरान में कई बड़े अधिकारियों की मौत हुई, जिन्हें दफनाया जा चुका है. तेहरान के अधिकारियों का कहना है कि खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले कई शहरों में एक बड़ा जुलूस निकाला जाएगा, जिसके बाद उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी. हालांकि, हैरान करने वाली बात है कि किसी अधिकारी की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है. जानकार मानते हैं कि ईरान इस जंग में किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद खामेनेई को अंतिम विदाई दे सकता है.
ईरान पर अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले के बाद ईरान के आईआरजीसी ने पश्चिम एशिया के देशों में स्थित तमाम यूएस सैन्य बेसों को निशाना बनाया. ईरान ने कतर, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त राष्ट्र अमीरात समेत कई देशों में अमेरिकी सैन्य बेसों को निशाना बनाते हुए हमला किया. इस हमले में कई लोगों की जान गई, तो बड़ी संख्या में लोग घायल हुए. ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव ने पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में धकेल दिया.
अमेरिका-ईरान के बीच जारी युद्ध में कम से कम 7,000 लोगों की मौत हुई है. हाल में ही आए एक सरकारी आंकड़े में इस बात की जानकारी मिली है. हैरान करने वाली बात है कि तेहरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू होने के कुछ समय बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने दावा किया था कि यह संघर्ष महज कुछ समय में समाप्त हो गया, लेकिन यह संघर्ष तीन महीने से अधिक समय से चल रहा है और आंकड़े बताते हैं कि संघर्ष अभी समाप्त होने से बहुत दूर है. बताया गया कि युद्ध शुरू होने के बाद से कम से कम 7,129 लोग मारे गए हैं. इनमें लेबनान में 3,593, ईरान में 3,468, खाड़ी देशों में 29 लोग शामिल हैं, साथ ही ईरानी जवाबी हमलों में मारे गए 26 इजरायली और 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं.
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना है. युद्ध शुरू होने के दौरान अमेरिका का इरादा तेहरान को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने से रोकना था, लेकिन समय बीतने के साथ पूरा खेल होर्मुज स्ट्रेट पर घूम गया. कुछ समय तक जहां युद्ध में परमाणु हथियार की चर्चा हो थी, तो अगले ही पल पूरा मामला होर्मुज स्ट्रेट पर आ रुका. ईरान ने गुस्से में आकर होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान डाल दिया, जिसके बाद इस संकरे समुद्री मार्ग से जहाजों के आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लग गई. इसका असर दुनिया के कई बड़े देशों में देखने को मिला, जिसमे भारत का भी नाम शामिल है.
होर्मुज स्ट्रेट में व्यवधान डालने के बाद दुनिया भर के 146 देश प्रभावित हुए. चूंकि, होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस का परिवहन होता है. ऐसे में यहां पर अवरोध लगाने के बाद बड़ी संख्या में देश प्रभावित हुए. जहाज ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि 28 फरवरी से 31 मई तक, जलडमरूमध्य से केवल लगभग 607 जहाज गुजरे, जो प्रतिदिन लगभग 7 जहाजों के बराबर है. वहीं, युद्ध से पहले, यह संख्या प्रतिदिन लगभग 100 जहाज थी. जहाजरानी गतिविधियों में आई तीव्र गिरावट ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं.
युद्ध का असर अब केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ऊर्जा संकट के साथ-साथ वैश्विक शेयर बाजारों पर भी इस जंग का बराबर असर देखने को मिला. भारत समेत दुनिया के कई देशों में बाजर में बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसके कारण निवेशकों के पैसे स्वाहा हो गए. इस समय आयातित ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भर यूरोपीय और एशियाई बाजार सबसे अधिक दबाव में हैं. वहीं, जापान का निक्केई सूचकांक शत्रुता शुरू होने के तुरंत बाद तेजी से गिरा, लेकिन बातचीत के संकेतों के बाद इसमें सुधार हुआ.
युद्ध की शुरुआत में दम भरने वाले ट्रंप पर राजनीतिक होझ नजर आने लगा हैं. आसान भाषा में कहें, तो ट्रंप को अपनी साख बचानी पड़ रही है. शुरुआत के समय में ट्रंप ने ईरान को मामूली आंका था, लेकिन युद्ध के बाद तेहरान की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई ने ट्रंप को टेंशन में डाल दिया है. हैरानी तो तब हुई, जब अमेरिका में ही ईरान के खिलाफ आवाज खड़ी होने लगी. कई वरिष्ठ अधिकारी तक ट्रंप के इस युद्ध वाले फैसले को विरोध में खड़े हुए, तो कुछ ने अपना पद तक छोड़ना उचित समझा. पिछले कुछ समीकरणों से पता चलता है कि अमेरिका में ही ट्रंप के खिलाफ लोग खड़े होने लगे हैं.
अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष को खत्म कराने के लिए पाकिस्तान ने कदम बढ़ाए. हैरान करने वाली बात है कि दुनिया भर में आतंक परोसने वाला पाकिस्तान दो देशों के बीच मध्यस्थता कर करके शांति स्थापित करने चला था, जिसका परिणाम सभी को पता है. पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक में कोई हल नहीं निकला. इससे पहले 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान ने पहली बार अस्थायी संघर्ष विराम पर सहमति जताई और करीब 2 हफ्ते के लिए ये संभव हुआ. इसके बाद अमेरिका ने एकतरफा अस्थायी संघर्षविराम अनिश्चितकाल के लिए लागू किया.
पाकिस्तान में हुई बैठक में ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से माल की आवाजाही की अनुमति देने पर सहमति जताई. हालांकि, इसके कुछ ही घंटों बाद, इजरायल ने लेबनान में 100 से अधिक हवाई हमले किए, जिनमें 250 से अधिक लोग मारे गए और फिर ईरान ने अपना फैसला पलट दिया.
ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावा किया कि तेहरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है और ईरान युद्ध समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रहा है. हालांकि, जितनी बार भी ट्रंप ने बातचीत का दावा किया, ईरान ने सभी दावों को खारिज किया और आरोप लगाया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं. इस बीच युद्ध के 100वें दिन एक बार फिर ट्रंप की ओर से कहा गया कि ईरान के साथ बाचतीच जारी है. उन्होंने यहां तक कहा कि वह ईरान के नए सर्वोच्च नेता से बात करने को तैयार हैं.
अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले से शुरू हुआ पश्चिम एशिया का युद्ध अब अमेरिका और ईरान के बीच सिटम कर रगह गया है. हैरान करने वाली बात है कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और इजरायल के बीच भी तनाव देखने को मिला है. गत दिनों दावा किया गया कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर तीखी बहस भी हुई. वहीं, हालिया एक साक्षात्कार में ट्रंप ने यहां तक दावा कर दिया कि अगर वह नहीं होते, तो इजरायल का आज अस्तित्व तक नहीं बचता. हालांकि, इजरायल की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.
इस युद्ध का अंत कब होगा इसको लेकर कुछ भी कह पाना लगभग असंभव है. पश्चिम एशिया काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स के विशेषज्ञ उमर रहमान के अनुसार, वर्तमान में सबसे बड़ी बाधा दोनों पक्षों के बीच अविश्वास है. युद्ध भले ही समाप्ति के करीब हो, लेकिन इसका परिणाम अनिश्चित बना हुआ है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा पक्ष रियायतें देता है. वहीं, विशेषज्ञ ने यह भी सुझाव दिया कि ईरान को वर्तमान में अमेरिका की भविष्य की प्रतिबद्धताओं को निभाने की क्षमता पर भरोसा नहीं है.