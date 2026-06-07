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इंतकाम की 'आग' में जल रहा ईरान! इंतकाल के 100 दिन बाद भी खामेनेई क्यों नहीं हुए सुपुर्द-ए-खाक? युद्ध में क्या बना बड़ा टर्निंग प्वाइंट

अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के 100 दिन पूरे हो गए हैं. इस जंग में 7,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है. हैरान करने वाली बात है कि इस जंग के कारण 146 देशों में तेल की कीमतों में बेतहसा बढ़ोतरी हुई है. वहीं, बातचीत के प्रयासों से अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 07, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:48 PM IST
इंतकाम की 'आग' में जल रहा ईरान! इंतकाल के 100 दिन बाद भी खामेनेई क्यों नहीं हुए सुपुर्द-ए-खाक? युद्ध में क्या बना बड़ा टर्निंग प्वाइंट
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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