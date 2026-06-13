Nino Guerrero: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अब तक के सबसे बड़े सैन्य और खुफिया ऑपरेशन की सफलता का दावा किया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट के जरिए पूरी दुनिया को चौंकाते हुए एलान किया कि अमेरिका ने वेनेजुएला की सरकार के साथ मिलकर एक अत्यंत गोपनीय और सटीक जॉइंट ऑपरेशन में कुख्यात अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल 'ट्रेन डे अरागुआ (Tren de Aragua) के सबसे बड़े लीडर निनो गुरेरो को मार गिराया है. ट्रंप ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए लिखा कि ट्रेन डे अरागुआ के आतंकवादियों के लिए अब वेनेजुएला, अमेरिका या दुनिया की किसी भी दूसरी जगह पर कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है. उन्हें हर हाल में मिटाया जाएगा.
ट्रेन डे अरागुआ (Tren de Aragua) गैंग कोई आम आपराधिक गिरोह नहीं है, बल्कि इसका इतिहास बेहद डरावना रहा है. करीब एक दशक यानी लगभग 2016 से भी पहले वेनेजुएला की एक जेल के भीतर से इस 'ट्रेन डे अरागुआ' गैंग की शुरुआत हुई थी. जेल के अंदर बंद अपराधियों ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया, जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया में पैर पसार लिए. जेल की दीवारों से निकलकर यह गैंग पूरे लैटिन अमेरिका में फैल गया. पिछले कुछ सालों में इस गैंग ने अवैध रूप से बिना कागजात के होने वाले माइग्रेशन (प्रवासन) और इंसानों की तस्करी (ह्यूमन ट्रैफिकिंग) का सहारा लेकर अमेरिका की सीमाओं के भीतर भी घुसपैठ कर ली थी, जिसने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी.
निनो गुरेरो का यह गैंग पूरी दुनिया में अपनी बर्बरता और खौफ के लिए जाना जाता है. अमेरिकी सुरक्षा रिपोर्टों के मुताबिक, यह ग्रुप न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स की सप्लाई करता है, बल्कि जबरन वसूली, आधुनिक हथियारों की अवैध तस्करी, वेश्यावृत्ति के बड़े सिंडिकेट, अवैध माइनिंग (खनन), सरेआम लूटपाट और हाई-प्रोफाइल अपहरण जैसे जघन्य अपराधों में भी सीधे तौर पर शामिल रहा है.
डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही इस लैटिन अमेरिकी गैंग के खिलाफ बेहद आक्रामक रहे हैं. पिछले साल दोबारा अमेरिका की सत्ता संभालने के तुरंत बाद ट्रंप ने सबसे पहला और बड़ा फैसला लेते हुए इस ग्रुप को आधिकारिक तौर पर एक 'अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन' घोषित कर दिया था. हालांकि इस गैंग के कई सीनियर लीडर वेनेजुएला से बाहर बैठकर अपना नेटवर्क चला रहे थे, लेकिन इस खुफिया ऑपरेशन ने इस खूंखार सिंडिकेट की कमर तोड़ कर रख दी है. सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि निनो गुरेरो के खात्मे के बाद अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में भी एक नया मोड़ आ सकता है.