Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /ट्रंप के 400 मिलियन डॉलर पर फिरा पानी! बॉलरूम निर्माण पर कोर्ट ने लगाई रोक, तो बंद हुआ राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस मेगा प्रोजेक्ट?

ट्रंप के 400 मिलियन डॉलर पर फिरा पानी! बॉलरूम निर्माण पर कोर्ट ने लगाई रोक, तो बंद हुआ राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस मेगा प्रोजेक्ट?

Trump Ballroom Construction: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बॉलरूम कंस्ट्रक्शन को बड़ा झटका मिला है. US अपील कोर्ट ने इसके निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है. बता दें कि ट्रंप इसे बनाने के लिए 400 मिलियन डॉलर खर्च कर रहे थे.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 07, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:58 PM IST
ट्रंप के 400 मिलियन डॉलर पर फिरा पानी! बॉलरूम निर्माण पर कोर्ट ने लगाई रोक, तो बंद हुआ राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस मेगा प्रोजेक्ट?

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
OTT नहीं, दूरदर्शन का ये हॉरर शो था असली डर! 37 साल पहले हर घर में मच गई थी सनसनी
2
3
4
5