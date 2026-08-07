/ट्रंप के 400 मिलियन डॉलर पर फिरा पानी! बॉलरूम निर्माण पर कोर्ट ने लगाई रोक, तो बंद हुआ राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस मेगा प्रोजेक्ट?

World News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अदालत की तरफ से बड़ा झटका लगा है. यहां US अपील कोर्ट ने शुक्रवार ( 7 अगस्त 2026) को 400 मिलियन डॉलर के बॉलरूम कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. ट्रंप प्रशासन को मिले आदेश ने राष्ट्रपति पद की शक्ति को लेकर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है.
वाशिंगटन स्थित डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट के US अपील कोर्ट ने कहा,' हर राष्ट्रपति व्हाइट हाउस का अस्थायी किरायेदार होता है, मालिक नहीं और कांग्रेस की मंजूरी के बिना वह इसे नया रूप नहीं दे सकता.'
इस आदेश ने नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन की ओर से जीते गए अस्थायी आदेश को बरकरार रखा. इसने प्रशासन की ओर से ईस्ट विंग को ध्वस्त करने और कांग्रेस से मंजूरी के बिना 90,000 वर्ग फुट का बॉलरूम बनाना शुरू करने के बाद मुकदमा दायर किया था. बॉलरूम को लेकर पैनल के बहुमत ने लिखा,' एक विशाल बॉलरूम का कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए या नहीं, यह कांग्रेस को तय करना है और यह अथॉरिटी की मनमानी का मामला नहीं है' कांग्रेस ने व्हाइट हाउस में रीकंस्ट्रक्शन देने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया है.
अपील कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने के लिए अपने फैसले को 14 दिनों के लिए स्थगित कर दिया. व्हाइट हाउस और जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस टिप्पणी के आग्रह पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. नेशनल ट्रस्ट ने भी इसपर अभी कुछ नहीं कहा है. बता दें कि ट्रंप ने US डिस्ट्रिक्ट जज रिचर्ड लियोन के खिलाफ अपील दायर की है. उन्होंने ही व्हाइट हाउस में कंस्ट्रक्शन को 2 बार रोका है. हालांकि, उन्होंने अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन की पूरी अनुमति दी है.
ट्रंप प्रशासन ने ऑफीशियल इवेंट्स और सिक्योरिटी के लिए बॉलरूम को आवश्यक बताया है. यह ट्रंप की ओर से वॉशिंगटन के सरकारी मकानों और नेशनल मॉन्यूमेंट्स को नया रूप देने के प्रयासों में से एक है. जज ने मामले को लेकर एक दूसरे मुकदमे में कहा कि ट्रंप का नाम कैनेडी सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट्स वेन्यू के बाहरी हिस्से पर अवैध रूप से जोड़ा गया था. उन्होंने इसे हटाने का आदेश दिया. वहीं, बॉलरूम को लेकर जस्टिस डिपार्टमेंट के वकील याकोव रोथ ने 5 जून 2026 को D C सर्किट में बहस के दौरान कहा कि प्राइवेट फंडिंग वाले प्रोजेक्ट पर विचार करने में अदालतों की कोई भूमिका नहीं है और इसे किसी भी स्टेज पर रोकना गलत होता.