/ट्रंप के 400 मिलियन डॉलर पर फिरा पानी! बॉलरूम निर्माण पर कोर्ट ने लगाई रोक, तो बंद हुआ राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस मेगा प्रोजेक्ट?

ट्रंप प्रशासन ने ऑफीशियल इवेंट्स और सिक्योरिटी के लिए बॉलरूम को आवश्यक बताया है. यह ट्रंप की ओर से वॉशिंगटन के सरकारी मकानों और नेशनल मॉन्यूमेंट्स को नया रूप देने के प्रयासों में से एक है. जज ने मामले को लेकर एक दूसरे मुकदमे में कहा कि ट्रंप का नाम कैनेडी सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट्स वेन्यू के बाहरी हिस्से पर अवैध रूप से जोड़ा गया था. उन्होंने इसे हटाने का आदेश दिया. वहीं, बॉलरूम को लेकर जस्टिस डिपार्टमेंट के वकील याकोव रोथ ने 5 जून 2026 को D C सर्किट में बहस के दौरान कहा कि प्राइवेट फंडिंग वाले प्रोजेक्ट पर विचार करने में अदालतों की कोई भूमिका नहीं है और इसे किसी भी स्टेज पर रोकना गलत होता.