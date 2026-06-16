Hormuz Ship to Ship Oil transfer: पश्चिम एशिया संकट के दौरान जब होर्मुज जलडमरूमध्य बंद था, उस दौरान भी अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र से तेल का कारोबार पूरी तरह ठप नहीं पड़ने दिया. अमेरिका ने चोरी छिपे खाड़ी का तेल बाहर निकालने के लिए ईरान का ही पुराना हथकंडा इस्तेमाल किया. ईरान के इसी सीक्रेट फॉर्मूले के जरिए तेहरान के हमलों से बचते हुए तेल की सप्लाई जारी रखी गई. इस सीक्रेट फॉर्मूले में जहाज से जहाज तेल ट्रांसफर कराने के लिए हवाई और समुद्री ड्रोन की निगरानी करने के साथ शटलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया.
न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की मॉडस अप्रैंडी के बारे में अमेरिका को पहले से पता था, कि कैसे वो लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों से बचते बचाते अपना तेल बेच रहा था.
शिपिंग डेटा और सैटेलाइट तस्वीरों को देखने से पता चलता है कि इस तकनीक के जरिए तेल की आपूर्ति करने का काम दो मई के आस-पास शुरू हुआ था. अब तक कम से कम 92 जहाज इस मुहिम में शामिल हुए, हालांकि ये आंकड़ा 100 भी हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की सख्त नाकेबंदी के बावजूद दुनिया में तेल की सप्लाई चेन बहाल रखने यानी ऊर्जा निर्यात को जारी रखने के लिए अमेरिकी सेना ने खाड़ी क्षेत्र से होने वाले इन तेल हस्तांतरणों की निगरानी और संचालन किया.
दुनिया के कुल तेल की सप्लाई का करीब पांचवां हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है. इस तरह ये साउथ एशिया के लिए सबसे अहम कारोबारी रूट था. अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच जंग छिड़ने के बाद ये रूट वैश्विक तेल की सप्लाई के लिए लगभग बंद हो गया था.
इसके बावजूद अमेरिकी सेना ने चार दिन पहले तक तेल ट्रांसफर का अपना अभियान जारी रखा. रॉयटर्स के मुताबिक 11 जून को सैटेलाइट तस्वीरों में दो अलग अलग स्थानों पर 17 जोड़ी जहाज एक साथ तेल ट्रांसफर करते दिखाई दिए.
इस पूरी प्रक्रिया में दो लोकेशन सबसे खास थीं. इसके साथ ही चरणबद्ध तरीके से तेल की सप्लाई बहाल रखने के लिए कुछ और सीक्रेट उपाय किए गए थे, ताकि उनके अभियान पर ईरान का ज्यादा ध्यान न जाए. एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि कैसे पूरा ऑपरेशन अमेरिकी नौ सेना के नियंत्रण में था और हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही थी.
पूरे अभियान के दौरान दो स्थान सबसे महत्वपूर्ण रहे- यूएई का फुजैराह तट और ओमान के सोहार बंदरगाह के पास का समुद्री क्षेत्र.
ये दोनों ठिकाने उस सीमा के करीब थे जिसे पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने सुरक्षित जगह घोषित किया है. यह ईरानी संस्था हॉर्मुज जलडमरूमध्य के प्रबंधन से जुड़ी है. तेल ले जाने वाले टैंकर पहले होर्मुज के पास एक निर्धारित बिंदु पर पहुंचते थे. इसके बाद वे लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी बनाए रखते हुए अलग अलग समय पर आगे बढ़ते थे.
होर्मुज के संवेदनशील हिस्से में पहुंचने पर जहाजों के ट्रांसपोंडर बंद कर दिए जाते थे और उनकी रोशनी डिम यानी एकदम कम कर दी जाती थी. इसके बाद कुछ तय मार्ग बिंदुओं के जरिए अमेरिकी नौ सेना इन जहाजों की निगरानी करती थी, ताकि ईरान के ड्रोन का हमला कम किया जा सके. ईरान के नियंत्रण वाले इलाके से आगे निकलने के बाद सभी टैंकर विशाल तेल वाहक जहाजों (VLCC) के साथ समानांतर चलते हुए तेल ट्रांसफर शुरू करते थे.
टैंकरों से VLCC जहाजों में तेल भरने की प्रक्रिया 24 से 40 घंटे तक चलती थी. इसके बाद खाली टैंकर वापस लौट जाते थे, जबकि तेल से लदे VLCC अंतरराष्ट्रीय बाजारों की ओर रवाना हो जाते थे.
रिपोर्ट के अनुसार, इस जहाज से जहाज ट्रांसफर अभियान को सफल बनाने में उन शिपिंग कंपनियों की भूमिका अहम रही जो ईरानी हमले के खतरे के बावजूद होर्मुज से गुजरने को तैयार थीं.
ईरान दसियों सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल करके अपना तेल बेचता आया है. इस तरह शिप टू शिप ऑयल ट्रांसफर से ये पता नहीं चल पाता कि तेल कहां से आया और इसका असली मालिक कौन था. हालांकि ईरान आमतौर पर एक समय में सिर्फ एक ही जोड़ा यानी पानी के दो जहाजों का उपयोग करता था ताकि अपनी पहचान छुपा सके. इसके विपरीत, अमेरिका की अगुवाई वाले इस विराट ऑयल सप्लाई ऑपरेशन में एक साथ दर्जनों जहाज शामिल थे, जिससे सुरक्षा बढ़ी और अधिक मात्रा में कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम उत्पाद वैश्विक खरीदारों तक पहुंचाए जा सका.
9 जून को हॉर्मुज जलडमरूमध्य के ऊपर अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक इसका संबंध इसी तेल ट्रांसफर अभियान से हो सकता है. हेलीकॉप्टर हादसे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराने का आरोप लगाया था. वहीं, तेहरान ने कहा था कि उसने ये हमला जानबूझकर नहीं किया गया था. क्षेत्र में तनावपूर्ण सैन्य स्थिति के कारण अनजाने में उस पर मिसाइल दग गई थी. रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अपाचे हेलीकॉप्टर इस मिशन का हिस्सा था, जिससे तेल ट्रांसफर अभियान में हेलीकॉप्टरों की भूमिका पर भी ईरान का ध्यान गया.
कई अलग-अलग सूत्रों, जिनमें एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी भी शामिल हैं ने रॉयटर्स को बताया कि अपाचे हेलीकॉप्टर का संबंध इस अभियान से था. हालांकि उसकी सटीक भूमिका स्पष्ट नहीं की गई. सैटेलाइट तस्वीरों के हिसाब से जिस दिन हेलीकॉप्टर गिराया गया, उसी दिन ओमान के सोहार पोर्ट के पास छह जोड़ी तेल टैंकर यानी 12 जहाज एक छोटे से समुद्री क्षेत्र में नजर आए थे.
रॉयटर्स के अनुमान के मुताबिक, मई से अब तक इस समुद्री नेटवर्क के जरिए कम से कम 9 करोड़ बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन किया जा चुका है. हालांकि यह मात्रा युद्ध से पहले हॉर्मुज जलडमरूमध्य से रोजाना गुजरने वाले लगभग 2 करोड़ बैरल तेल की तुलना में काफी कम है.