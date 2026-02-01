Advertisement
ट्रंप का प्लान काम कर गया! मादुरो को उठवा लिया, लौरा की वेनेजुएला में करा दी एंट्री, अब अमेरिका का तेल पर सीधा कब्जा?

ट्रंप ने जो बोला था, वो सच हो गया. जनवरी की शुरुआत में ही अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने रातोंरात काराकास में ऑपरेशन चलाया और निकोलास मादुरो को उनके घर से उठा लिया. जिसके बाद अब ट्रंप वेनेजुएला में तेल पर कब्जा करने जा रहे हैं, जानें कैसे उसकी पहल शुरू की है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 01, 2026, 08:25 AM IST
वेनेजुएला में जैसे ही सत्ता के समीकरण बदले, वैसे ही अमेरिका की सक्रियता खुलकर सामने आने लगी है. सालों तक तनातनी झेल चुके दोनों देशों के रिश्तों में अब बातचीत की गुंजाइश बनती दिख रही है. इसी कड़ी में अमेरिका सरकार की विशेष प्रतिनिधि लौरा डोगू वेनेजुएला पहुंच चुकी हैं.

मादुरो के समय क्यों बंद थे रास्ते?
पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के कार्यकाल में अमेरिका और वेनेजुएला आमने-सामने रहे. आर्थिक प्रतिबंध, तीखे बयान और राजनयिक दूरी की वजह से अमेरिका सीधे तौर पर काराकास में कोई पहल नहीं कर पाया. इसी कारण अब यह चर्चा जोरों पर है कि मादुरो के हटते ही अमेरिका को एंट्री कैसे मिल गई.

‘उठवा लिया’ या राजनीतिक बदलाव?
सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या मादुरो को जानबूझकर साइडलाइन किया गया. हालांकि, इस तरह के दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है. फिलहाल इतना साफ है कि सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिका को बातचीत का मौका जरूर मिला है.

लौरा डोगू की एंट्री क्यों अहम?
वेनेजुएला के विदेश मंत्री ईवान गिल ने टेलीग्राम के जरिए बताया कि यह दौरा दोनों देशों के बीच चल रहे वर्किंग एजेंडा का हिस्सा है. उनके मुताबिक, बातचीत का मकसद आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर आगे की रूपरेखा तय करना और पुराने मतभेदों को कूटनीतिक तरीके से सुलझाना है.

ट्रंप के बयान से बढ़ा सस्पेंस
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वेनेजुएला को लेकर अमेरिका की कोशिशें सही दिशा में बढ़ रही हैं. ट्रंप ने संकेत दिया था कि हालात सुधरने पर वेनेजुएला से तेल का निर्यात फिर शुरू हो सकता है और कई देश इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

क्या तेल ही असली वजह?
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में शामिल वेनेजुएला अमेरिका के लिए हमेशा रणनीतिक महत्व रखता है. अब सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका तेल निर्यात की शर्तें तय करेगा, कीमतों पर असर डालेगा या खुद बड़ी भूमिका निभाएगा.

आगे क्या होगा?
फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है. ट्रंप ने यह नहीं बताया कि तेल कब से, किन शर्तों पर और किन देशों को मिलेगा. लेकिन इतना तय है कि लौरा डोगू की इस यात्रा ने अमेरिका वेनेजुएला रिश्तों में एक नया अध्याय खोल दिया है.

